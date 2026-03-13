Как уже сообщала «Трибуна», недавно в Национальном музее Коми открылась выставка, где представлены материалы по истории Северо-Екатерининского канала. История эта, в общем, печальна.

Канал строился долгие годы с помощью рабского труда, в него были вбуханы огромные деньги, а конечный результат оказался ничтожным. Единственное утешение: в реках Коми появились новые виды рыб. В частности, стерлядь. Поэтому выставку так и назвали «Путь стерляди». И в качестве доказательства посетителям показывают пожелтевшее чучело стерляди, выловленной в Сысоле в 1947 году. Сам факт, что эту редкую рыбу в голодное послевоенное время не съели, а передали таксидермисту, заслуживает уважения. Теперь это главный экспонат выставки, которым организаторы, похоже, очень гордятся.



Копать не перекопать!



Еще в 1722 году придворный ученый Василий Татищев поделился с Петром I своей идеей судоходного канала, который соединил бы бассейны Камы и Северной Двины. Чтобы водным путем доставлять товары (в первую очередь, хлеб, железо) с Урала и Сибири в Архангельский порт.

Петр Великий не успел вплотную заняться этой идеей – вскоре он умер. А ему на смену пришли цари маленького калибра – им было не до каналов.

Но вот появилась еще одна Великая – Екатерина – и дело сдвинулось, хотя и очень медленно. В 1781 году Екатерина II отправляет инженерную комиссию для проектных изысканий. Проходит еще пять лет – и в глухой тайге началось рытье канала.

Добровольно гробить себя в непроходимых болотах желающих было мало. Поэтому важная народохозяйственная стройка велась традиционным способом, известным еще египетским фараонам. То есть с помощью подневольного труда. В тайгу согнали военнопленных и каторжников, дали им лопаты и кирки. Жили они в бараках и землянках, работали, естественно, под конвоем.

Но через два года стройку свернули: кончились деньги. Причины, как водится, геополитические: разорительные войны, которые империя вела тогда с турками и шведами.



Продолжение следует



Лишь в 1803 году, уже при Александре I, стройка продолжилась. Для этого казна выделила 450 тысяч рублей – огромная по тем временам сумма.

К 1810 году основная часть земляных работ была выполнена. Однако чиновники, отвечавшие за водный транспорт Российской империи, вдруг усомнились: а нужен ли вообще этот канал? Тем более что после одного из паводков сооружение сильно пострадало и на восстановление требовались большие средства.

В 1812 году разразилась Отечественная война, Наполеон взял Москву. А в Петербурге было принято решение: оставить канал в недостроенном виде. Однако еще через четыре года работы продолжились, соорудили три деревянных шлюза. Правда, плавать по каналу можно было только весной, в сезон «высокой воды». В остальное время он был бесполезен.

Таким образом, гидротехническое сооружение, названное в честь Екатерины II (18 км в длину, 8 метров в ширину) строили 36 лет. А использовали (да и то ограниченно) всего несколько лет. И в основном для товарообмена между Пермской и Вологодской губерниями.

Со временем канал пришел в негодность, заилился, и шлюзы его были разрушены. Местные крестьяне устроили на нем плотины для мельниц, которые удерживали часть воды в канале и давали возможность проходить каналом на лодке, переплывая через плотины.



А не затопить ли нам Усть-Кулом?



Официально канал закрыли в 1838 году. Но в 1915 году, в разгар Первой мировой, вологодский губернатор неожиданно заявил, что сооружение имеет военно-стратегическое значение, поэтому его надо немедленно возрождать. Главу региона поддержали земские собрания, начали изыскивать средства. Но в 1917-м эта светлая мысль погасла – произошел октябрьский переворот.

Из-за железных дорог роль водного транспорта резко упала. И вроде бы уже не было смысла возвращаться к екатерининским прожектам «времен Очакова и покоренья Крыма». Но пришедшие к власти большевики от них не отказались. Более того, они были одержимы идеей переброски северных рек (Печоры и Вычегды) на юг, в бассейн Волги.

В 1933 году предлагалось построить плотину на Вычегде у устья реки Кельтмы или в районе Усть-Кулома. От сооружения огромного водохранилища на реках Печоре и Вычегде с самотечной подачей воды в Каму отказались только в 1960-х годах.

В 1980-х годах рассматривался вариант с созданием Усть-Куломского водохранилища на Вычегде, Северо-Кельтменского и Южно-Кельтменского гидроузлов на тракте подачи воды и канала по Южной Кельтме до Камы. Также рассматривался вариант, когда на Вычегде устраивается Усть-Куломский гидроузел, из которого вода закачивается в Северо-Кельтменское и Южно-Кельтменское водохранилища, а затем сбрасывается в Каму.



Будьте, бобры!



Сегодня Екатерининский канал разрушен, его русло обмелело, берега заросли лесом и обвалились так, что в некоторых местах канал выглядит как широкая канава, заполненная стоячей водой.

Единственный населенный пункт в его окрестностях – деревня Канава (входит в сельское поселение Югыдъяг) в Усть-Куломском районе. Здесь живут всего несколько десятков жителей.

Деревня Канава расположена в лесной болотистой местности на юге республики, на левом берегу реки Северная Кельтма в 95 км от Усть-Кулома и в 235 км от Сыктывкара.

На открытии выставки турист Анатолий Чупров поделился опытом прохождения Северо-Екатерининского канала на байдарках. Он отметил, что сейчас русло сильно обмелело, берега поросли лесом и обвалились так, что в некоторых участках оно напоминает ров с узким водотоком шириной всего несколько метров, а в отдельных местах – полтора метра.

Особое внимание он уделил многочисленным бобровым плотинам, которые помогают поддерживать уровень воды, и сохранившимся остаткам рукотворных шлюзов и гидротехнических сооружений. Только со второй попытки ему с группой туристов удалось полностью пройти канал в мае 2024 года.



Хвостатые «пришельцы»



По словам куратора выставки Софии Пешкиной, Екатерининский канал стал путем проникновения новых видов рыб из Волго-Камского бассейна в северные реки.

Сейчас в реках и озерах Коми плавают порядка полусотни видов рыб, некоторые из которых являются инвазивными. К ним относится стерлядь – представитель семейства осетровых.

Уже в наши дни в среднем течении реки Печоры поймали полутораметрового сибирского осетра. Осетры в Печоре не водятся, поэтому рыбаки сообщили о своем необычном улове в Институт биологии Коми НЦ УрО РАН. Оказалось, что этот экземпляр осетра не единственный пойманный в Печоре. Еще в 1856 году печорские рыбаки выудили сибирского осетра весом почти в четыре пуда и продали чердынским купцам. Как уж осетры приплывают к нам из Сибири, остается загадкой.

Другой речной «пришелец» – это обычная горбуша, которая проникла в Коми по морю из Мурманской области. В последние годы горбуша все чаще заходит на нерест в реки Печора и Пижма, и рыбаки к ней уже успели привыкнуть. А ведь полвека назад, когда в среднем течении Печоры неводом была выловлена первая горбуша, рыбаки так испугались этого горбатого «чуда-юда», что сожгли ее.

В первой половине прошлого века в реку в районе поселка Троицко-Печорск, станции Кожва и Нарьян-Мара были выпущены молодь и взрослые особи стерляди. Сегодня эта рыба ловится в Усть-Цилемском и Ижемском районах.

А в Вычегде обжился теплолюбивый судак. Он приплыл к нам по Екатерининскому каналу. Канал два века назад соединил Волжский и Северо-Двинский речные бассейны. Благодаря этому в Вычегде появились и другие волжские рыбы: жерех, голавль, красноперка и представленная на выставке стерлядь.

NB! ______________________________________________________

Великой северной стройке постоянно мешали великие события: то смерть самодержцев, то войны и революции.

Постскриптум ________________________________________

В конечном счете эпохальное строительство оказалось полезным только для стерляди и немногочисленных туристов, которые сегодня забредают в эти места.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.