Педагоги Ижемского района и Сыктывкара столкнулись с новой практикой: отпускные предлагают получать не одной суммой, а дробно – по заявлениям. Сама по себе разбивка без перерывов на работу законна и безопасна для кошелька. Но есть нюансы: если работодатель попросит сделать разрывы между частями (даже на выходные), учитель может лишиться до пятой части положенных денег.



Берите частями!



Учебный год – это не только уроки и звонки. Это бесконечные отчеты, показатели, проверки Рособрнадзора, родительские чаты по вечерам, «внеурочка», конкурсы, «разговоры о важном» и вечное чувство, что ты не выспался. Педагоги держатся на трех вещах: любви к детям, привычке и надежде на лето. Июнь – время выдохнуть, съездить к родным или на юг и т.д.

Но в этом году в школах Ижемского района учителям объявили: отпускные будут платить не за 72 заслуженных дня, а частями. Как зарплату. Каждый месяц – пиши заявление на очередной отрезок отпуска.

Вот как это выглядит со стороны администрации. По словам педагогов, им прямо говорят: «Денег нет». Не то чтобы бюджет не закладывал отпускные, конечно, закладывал – иначе бы его не приняли. Проблема в другом: когда наступает лето, почти все учителя района уходят в отпуск одновременно. Это одномоментная нагрузка на местный бюджет – выплатить десяткам людей сразу по 50-100 тысяч рублей. В кассе района такой суммы на конкретную дату может не оказаться. Чиновники называют это «кассовым разрывом». И пытаются решить его простым способом: попросить людей получать отпускные частями, чтобы растянуть выплаты на два-три месяца.

– Говорят, что денег нету. Но когда бюджет принимали, отпускные ведь тоже туда входили, – говорит педагог из Ижемского района.

Понимает она правильно: деньги заложены, но доходят до школ не сразу, а траншами. Долги школ за свет очень хорошо показывают, что с траншами-то как раз в Коми в 2026 году большие проблемы. И, вероятно, чтобы не сорвать сроки выплат (по закону – за три дня до отпуска), районное управление образования предлагает схему с несколькими заявлениями. Это не попытка украсть, а попытка выжить в условиях, когда реальное поступление средств заметно отстает от графика.

Однако «кассовый разрыв» – это проблема работодателя, а не учителя. Закон не разрешает задерживать отпускные или менять порядок их выплаты из-за того, что району неудобно платить сразу.

«Мне объяснили: так удобнее, не все деньги сразу потратишь, – рассказывает педагог одной из ижемских школ. – А я не согласен». Учитель отказался писать заявления. Но коллегам, по его словам, предложили согласиться в «индивидуальном порядке». «Некоторые боятся, соглашаются», – вздыхает он.

Аналогичная история – в Сыктывкаре. В Республиканском центре дополнительного образования (подчиняется напрямую Минобру Коми) педагогов тоже просят «войти в положение»: казначейство не довело лимиты, деньги растягивайте по частям.



Без потерь



Разбираемся с бухгалтерами и юристами. Важный момент: само по себе дробление отпуска на несколько последовательных отрезков без перерыва на работу не уменьшает сумму отпускных. Если вы написали три заявления: с 1 по 10 июня, с 11 по 20 июня, с 21 по 30 июня – это фактически один непрерывный отпуск. Расчетный период для всех частей будет одинаковым (июнь прошлого года – май текущего). Средний дневной заработок не меняется. Итоговая сумма не теряется.

В Ижемском районе, судя по описаниям, предлагают именно такую схему: отрезки идут подряд, без рабочих дней между ними. Для бюджета это способ растянуть выплаты по кварталам, чтобы не было кассового разрыва. Для учителя – никаких финансовых последствий. При условии что он согласен на такое деление.

Согласно законодательству делить отпуск на части можно только по соглашению сторон. Никто не вправе заставить. А если педагог идет навстречу работодателю и пишет несколько заявлений без разрывов – его деньги в безопасности.



Но есть ловушка



На практике в некоторых регионах страны (пока не в Коми, но мало ли?) работодатели идут дальше. Они предлагают дробить отпуск так: с понедельника по пятницу – отпуск, суббота и воскресенье – не отпуск (формально выходные на работе или просто перерыв), потом снова с понедельника по пятницу.

А вот это – уже ловушка. И о ней нужно знать каждому учителю, воспитателю, библиотекарю, которого сейчас уговаривают написать несколько заявлений.

Если между частями отпуска есть хотя бы один рабочий день или выходной, не оформленный как отпускной, схема ломается. Начинается пересчет среднего заработка. В расчетный период попадают месяцы, где вы уже были в отпуске. А отпускные дни дают меньший вклад в средний заработок, чем полноценные рабочие месяцы. Потеря может составить до 20 процентов.

То есть в этом случае вместо 100 тысяч рублей учитель получит 80 тысяч. И это при том, что заставлять вас дробить отпуск с разрывами работодатель не имеет права. Только по вашему добровольному согласию. И если вы согласились – теряете деньги.

Что делать, если вам предложат такую схему? Отказаться. Это ваше законное право. Согласно ст. 125 ТК РФ, разделение отпуска возможно только по соглашению сторон. Вы вправе написать только одно заявление – на весь отпуск целиком. А если на вас давят – жалуйтесь в трудовую инспекцию.



Отменили авансы



Пока учителя спорят с администрациями школ, бюджетников столицы Коми ждет другой удар. Департамент финансов мэрии Сыктывкара разъяснил: компенсацию проезда к месту отдыха и обратно теперь будут платить только после поездки и в течение трех месяцев. Аванса до нового года не будет. Причина: нет денег, надо закрывать первоочередные расходы.

Под разъяснение попали все, кто получает зарплату из городского бюджета: воспитатели, учителя, библиотекари, работники домов культуры, спортшкол, специалисты по благоустройству. Те, кто чистит зимой улицы Сыктывкара и занимается с детьми в летних лагерях.

– Мы и так живем от аванса до аванса, – говорит сотрудник одной из городских структур благоустройства (имя не называет). – Купить билеты за свои – для многих неподъемно. Получается, про поездку можно забыть.

«Трибуна» сделала акцент на Ижемском районе и Сыктывкаре только потому, что оттуда в редакцию поступили конкретные жалобы. На самом же деле «дробление отпусков» и отказ в авансировании проезда к месту отдыха – проблемы всех бюджетников Коми. Таким образом чиновникам удалось испортить предотпускное настроение десяткам тысяч жителей республики. А что будет с деньгами осенью – вообще никто не знает.



В сухом остатке



Итак, если вам предлагают делить отпуск на части без разрывов, ваши деньги не пострадают. Но вы вправе отказаться.

Если предлагают с разрывами (через выходные, рабочие дни) – знайте: вы потеряете до 20%. Не соглашайтесь. Закон на вашей стороне.

А тем, кто столкнулся с отменой аванса на билеты, – фиксировать разъяснения, требовать письменных отказов и обращаться в прокуратуру. Трехмесячное ожидание компенсации для многих – это крест на планах.

Да, бюджет Коми на 2026 год сложно назвать «социальным». Но проблема работодателя не должна становиться проблемой учителя, который год мечтал о поездке на море или просто собирался сделать дома ремонт. И пока об этом пишут в газете и говорят публично – значит, не все потеряно.



Анна КУРСОВА.