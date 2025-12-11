Клавиши и педали (Блиц от 12 декабря)

Инструмент классической музыки – орган – установлен в Колледже искусств. 10 декабря он был презентован общественности на концерте «Время органа».

Современный электроорган обладает 61 клавишей, педальной клавиатурой на 30 клавиш, шестью динамиками, педалью экспрессии, электронным дисплеем. Орган способен не только имитировать звуки множества других инструментов, но и воспроизводить пение птиц, шум деревьев, звон колокольчиков. Приобрести инструмент удалось благодаря субсидии из республиканского бюджета.



Скорбные вести с полей сражений



В зоне специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На этой неделе печальный список пополнился новыми именами. Это Сергей Попов из села Трусово Усть-Цилемского района, Михаил Мишарин из села Выльыб Корткеросского района, Алексей Рочев, уроженец села Кипиево Ижемского района, Игорь Игушев из Сыктывкара, Максим Шепелев из Воркуты, Евгений Орлов из Сосногорского района, Александр Цейтин из Ухты, Иван Панев из Айкино, Артем Салихов из Воркуты, Сергей Карманов, уроженец поселка Смолянка Усть-Куломского района, Евгений Батманов из поселка Краснозатонский, Евгений Матев из села Пучкома Удорского района, Максим Федоскин из деревни Конецбор Печорского района.



Школьники чихают и кашляют



Школы Усинска и Сыктывкара закрылись на карантин с 9 по 15 декабря в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ.

Закрыты также все учреждения дополнительного образования, отменены массовые мероприятия с участием детей в учреждениях культуры, спорта и образования. О возможном продлении ограничений будет сообщено дополнительно. Ранее, на карантин (с 5 по 14 декабря) закрывались школы Сосногорска.



Работы замерли на три месяца



Суд приостановил на 90 суток деятельность на опасном производственном объекте шахты «Воркутинская» (участок «Заполярная-2») из-за грубых нарушений требований промышленной

безопасности.

Решение принято после проверки Печорского управления Ростехнадзора, выявившего загазирование в выработках и другие риски, представляющие угрозу жизни и здоровью шахтеров.



Черная полоса банкротств



Региональное управление ФНС России обратилось в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании ООО «Косьюнефть» банкротом в связи с имеющейся у компании задолженностью в размере 451,6 млн рублей.

Предприятие было создана в 2005 году в Ухте для разработки месторождений Сотчемью и Восточно-Турышевское. Владеет им АО «Печоранефтегаз», которое находится под управлением ООО «1Ойл Менеджмент», а последнее в свою очередь принадлежит кипрскому холдингу. В настоящее время в Арбитражном суде Коми рассматриваются также дела о банкротстве ООО «Енисей» и ООО «Нижнеомринская нефть».

В круглосуточном режиме



Центр медицины катастроф Коми ищет подрядчика, который обеспечит в 2026 году вылеты санитарных вертолетов.

На сайте госзакупок размещена заявка на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи. Начальная стоимость закупки составляет 877 млн рублей за счет субсидии из республиканского бюджета. 19 декабря конкурсная комиссия определит подрядчика, который обеспечит выполнение госзадания в круглосуточном режиме. Два вертолета будут базироваться в Сыктывкаре (основной и резервный), а также по одному в Ухте и Усинске.



Истребили медвежью семью



В Усть-Вымском районе отстрелили шесть медведей.

По информации председателя правления районного общества охотников и рыболовов Леонида Станевича, в осенний период, до того как медведи легли в берлоги, охотники добыли в районе шесть особей. По одному – в окрестностях Жешарта и Усть-Выми, еще четырех – в окрестностях Микуни, где людей пугала целая семья: старая медведица, ее дочка-подросток (таких медведиц, если они остаются с матерью на втором году жизни, называют пестунами) и два молодых зверя этого года рождения.



«Подоплеловские чтения»



17-19 декабря в Коми научном центре пройдет Всероссийская научно-практическая конференция.

Организатором конференции выступает Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера совместно с Институтом языка, литературы и истории. Тема конференции «Социально-экономические, демографические и исторические исследования на Севере России – Подоплеловские чтения». Владислав Подоплелов с 1966 по 1983 годы возглавлял Коми филиал АН СССР. Он был одним из тех ученых, кто, несмотря на официальную позицию, добился остановки проекта переброски северных рек на юг. Недавно этот безумный проект, грозящий экологической катастрофой, возник опять. Но найдутся ли сегодня такие принципиальные ученые, как товарищ Подоплелов, чтобы выступить против?



«Пойдем домой!»



14 декабря в столице Коми состоится очередной фестиваль кошек.

Как сообщили в приюте для пострадавших животных «Кошки за окошком», гости выставки смогут не только познакомиться с подопечными приюта, но и взять питомца себе. Участвовать в фестивале будут коты старше года: привитые, стерилизованные и вакцинированные, каждый со своим ветпаспортом. Животных будут отдавать только взрослым ответственным людям старше 23 лет. Фестиваль пройдет с 11 до 16 часов в концертном зале «Сыктывкар». Почти за 13 лет работы сотрудникам приюта «Кошки за окошком» удалось спасти более 3000 бездомных животных.



В Коми – «оптимизация» здравниц



Санатории «Кедр» и «Лозым» будут присоединены к санаторию «Серегово».

Под сокращение попадут семь административных специалистов, включая главных бухгалтеров, экономистов и кадровиков. Им будут предложены альтернативные вакансии в других учреждениях здравоохранения. На этом власти рассчитывают сэкономить 8,5 млн рублей.



Драка в ночном баре



В одном из баров Сыктывкара по улице Куратова сработала тревожная кнопка.

На помощь персоналу заведения приехали росгвардейцы. Выяснилось, что один из гостей бара после словесного конфликта с другим посетителем устроил драку. По словам персонала, дебошир подошел к сидевшему возле барной стойки мужчине и ударил его рукой по голове. Затем ненадолго покинул помещение, после чего вернулся с деревянной доской и ударил бедолагу уже этим «оружием». Пострадавшему была вызвана бригада скорой помощи, а 26-летний дебошир был задержан.