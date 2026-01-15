Кровавая вечеринка в Подъельске (Криминал от 16 января)

Житель корткеросского села выжил, получив 18 ударов ножом.

В частном доме села Подъельск четверо мужчин распивали спиртное. В какой-то момент между ранее судимым 30-летним местным жителем и его 28-летним компаньоном вспыхнула ссора, в ходе которой первый нанес другому не менее 18 ударов ножом. К счастью, потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину частично. Дело направлено в суд.



Подросток зарезал мать



16-летний школьник из Усть-Вымского района должен был ехать в город на экзамен, а накануне вечером и ночью мать с сожителем шумно употребляли спиртное.

Утром парнишка выкинул остатки спиртного в мусорный контейнер, а мать, проснувшись, пошла их искать. Взяв для устрашения нож, подросток пошел за ней, пытаясь остановить, однако мамаша обозвала его слабаком. Сын не выдержал и трижды ударил ее ножом. От полученных ран женщина скончалась. Сын сразу же попросил соседа вызвать полицию и «скорую». Приговором суда ему назначено 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Верховный суд Коми не усмотрел оснований для снижения наказания.



Лихач на «Форде»



В Усть-Цилемском районе автоинспекторам пришлось применить оружие.

13 января экипаж ДПС обратил внимание на «Форд Фокус» и попросил водителя автомобиля остановиться. Тот попытался скрыться, создавая реальную угрозу

безопасности дорожного движения. Стражи порядка были вынуждены стрелять по колесам авто. В результате нарушитель был задержан в деревне Гарево. Оказалось, что 21-летний водитель был пьян и не имел водительского удостоверения.



Избил до потери сознания



В Сосногорске молодой парень во время совместной пьянки сильно избил своего приятеля, а затем, увидев, что тот потерял сознание, вызвал скорую помощь.

В состоянии комы пострадавший был доставлен в больницу, где находился на лечении 10 дней. Суд учел явку с повинной и приговорил дебошира к одному году в исправительной колонии общего режима.



Рабочий провалился в подвал



В ухтинской гостинице «Чибью» проводится проверка по факту опасного инцидента.

В службу спасения поступила информация, что в подвале дома по ул. Ленина, 38 находится пострадавший мужчина. В темноте он провалился в дыру, получил травмы и не может выбраться сам. Спасатели эвакуировали 36-летнего пострадавшего в карету скорой помощи. По предварительным данным, он получил множественные переломы.