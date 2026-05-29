«Крик души» – так назвали свое обращение жители троицко-печорского микрорайона Абар и деревни Сойва, оставшиеся без питьевой воды.

История эта началась еще осенью 2019 года, когда сломалась автоцистерна, стоявшая на балансе городского поселения (ГП) «Троицко-Печорск». Депутаты отказались отправлять ее на капремонт в Ухту, решили: «Сделаем сами». За ремонт взялся депутат Руслан Петухов. Из бюджета ушли немалые деньги. В мае 2020 года Петухов отчитался о ремонте, но машина своим ходом доехала только до автозаправки. Дальше – на прицепе, на базу к Петухову. Тогдашний руководитель администрации заключил договор хранения. За годы с автомобиля демонтировали важные запчасти. Прокуратура выявила нарушения. Машину отремонтировали в мастерской, пригнали к зданию администрации… и забыли. Следующий созыв депутатов ее судьба не волновала. Лишь в феврале 2026 года депутаты ГП наконец решили передать автомобиль в аренду. Начали готовить аукцион, но до него дело не дошло.

У муниципального района техники больше. Во‑первых, есть водовозка МБУ «Ресурс» (районное учреждение). Именно на ней до мая 2026 года возили воду. Во‑вторых, есть автомобиль ГАЗ-4616. Его район зимой пытался передать ГП, но поселение отказалось — машина была неисправна и без документов.



Предоплата за полгода



29 апреля с.г. Совет ГП передал полномочия по организации водоснабжения муниципальному району. Это логично: у района больше техники и бюджета. Но передача полномочий — процесс двусторонний, район должен их принять.

А в мае случилось весеннее «обострение». Филиал АО «Коми тепловая компания» (КТК), который получает от населения плату за воду, без предупреждения остановил подвоз. Тариф — 68,38 рубля за кубометр – включает и доставку автоцистернами. КТК также получает субсидию из республиканского бюджета. Причем жители вносят предоплату – часто на полгода вперед. Люди заплатили, а воду не получили.

На письменный запрос администрации ГП от 18 мая руководитель филиала Петр Гончар ответил: причина – отсутствие специализированного транспорта. И выдвинул условие: администрация ГП должна сдать КТК в аренду автомобиль ГАЗ-4616. Но эта машина принадлежит не городскому поселению, а администрации района, и ГП не может ее кому-либо сдавать.

19 мая Совет ГП заслушал и.о. главы Ольгу Бакаеву. Депутаты заявили: КТК, получая деньги от населения и субсидии, было обязано найти замену транспорту. Отсутствие автомобиля при уже полученной оплате – не причина.

К тому моменту администрация ГП восстановила подвоз – за свой счет, арендовав технику у МБУ «Ресурс» (того самого, районного). Итак, деньги получает КТК, а администрация вынуждена из скудного бюджета (где эти траты вообще не были запланированы) покрывать расходы, которые уже заложены в тариф и оплачены людьми.

Сегодня жители сообщают: в микрорайоне ПУРП воду не возят вообще, в деревню Кедровку не привезли (а вторник – привозной день), в деревне Сойва «безводье» длится уже десять дней.

В ответ от и.о. главы ГП прозвучал довод: по нормативам на питье человеку достаточно 31 литра в сутки, за техническую воду (стирка, уборка) ресурсник не отвечает. Жители парируют: «Нам продают воду по тарифу питьевой, а

возить отказываются».



Какие планы?



В администрации ГП прошло собрание граждан по «Народному бюджету» на 2027 год. Из трех инициатив две касаются водоснабжения. Самая интересная – расконсервация скважины в Абаре (на улицах Чапаева и Совхозной). Проект доработают и направят на конкурс. Пройдет ли – решит комиссия. Но это планы, а люди хотят пить сегодня.

Главная надежда – на передачу полномочий. Плановая сессия Совета района назначена на 11 июня. Депутаты от округа – Абар, Сойва, ПУРП, Кедровка – имеют право инициировать внеочередное заседание. Но пока не инициировали.

КТК получила предоплату (иногда на полгода), но бросила людей – по собственной версии, из-за запрета района пользоваться районной же машиной. У ГП своей исправной техники нет. Администрация ГП, спасая ситуацию, тратит бюджет на аренду той самой районной техники, которую должна была бы использовать КТК. А районные депутаты тянут с принятием полномочий до середины июня.

Жалоба на действия П. Гончара направлена в прокуратуру. А жителям остается надеяться, что 11 июня вопрос сдвинется с мертвой точки.



Анна КУРСОВА.