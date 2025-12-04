Курение опасно для жизни (Криминал от 5 декабря)

Жительнице Кослана вынесли приговор за гибель трех человек во время пожара.

Компания из четырех человек распивала спиртное в частном деревянном доме. 42-летняя гостья решила закурить и использовала для этого источник открытого огня, из-за чего начался пожар. В результате двое мужчин и две женщины задохнулись во сне угарным газом. Суд приговорил виновницу пожара к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Неосторожное курение, по предварительной версии, также стало причиной гибели двух пенсионеров в усть-цилемском селе Замежное. Пожар произошел 30 ноября в частном доме. Одному из погибших было 64, другому – 66 лет.



Украл, выпил – в тюрьму



Неоднократно судимый 34-летний сыктывкарец вновь не удержался от кражи.

В одной из местных саун из служебного помещения пропали 47 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался посетитель сауны. После того, как время аренды закончилось, он воспользовался отсутствием на месте администратора, проник в служебную комнату и похитил деньги из металлического ящика. Похищенные средства мужчина потратил на развлечения, алкоголь и мягкую игрушку для своей спутницы. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде, но, скорее всего, он вновь лишится свободы на несколько лет.



Убийство на глазах прохожих



Как сообщает СУ СК РФ по Коми, 30 ноября в Ухте возле одного из жилых домов по ул. Куратова обнаружен труп.

По словам очевидцев, среди бела дня на глазах у прохожих неизвестный напал на мужчину и нанес ему несколько ножевых ударов. Пострадавший скончался на месте преступления. Подозреваемый в убийстве задержан полицией.



Возместил ущерб через 10 лет



Нелегальный лесоруб из Троицко-Печорского района незаконно срубил 40 сосен.

Недавно при проверке соблюдения законодательства о лесопользовании прокуратура установила, что ущерб лесорубом не возмещен, так как профильное министерство никаких действий для этого не предпринимало. Районный прокурор обратился в суд, который удовлетворил иск. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании 143 тысяч рублей в пользу Минприроды Коми. Мужчина уже погасил долг.



Арестовали за кражу масла и колбасы



Попытка бесплатно сходить в «Магнит» обернулась для мужчины скамьей подсудимых.

42-летний воркутинец похитил палку колбасы «Пеперони» стоимостью 567 рублей и семь упаковок масла «Село зеленое» общей стоимостью 1906 рублей. В суде мужчина признал свою вину. Суд назначил ему административный арест сроком на десять суток.