Майнер предстанет перед судом

39-летний житель села Зеленец незаконно «добывал» криптовалюту.

Мужчина оборудовал в помещении на своем земельном участке шумоизоляцию и систему охлаждения, проложил кабель к опоре воздушной линии, принадлежащей «Коми энергосбытовой компании», и подключил 88 единиц майнингового оборудования. В течение семи месяцев он потребил более 3,4 млн кВт/ч электроэнергии, причинив АО «КЭСК» ущерб почти на 6 млн рублей. В ходе следствия обвиняемый признал вину. На его технические устройства для майнинга и земельный участок наложен арест.



Животные погибли от голода



Мария Усатова, обвиняемая в гибели собак на передержке, приговорена к двум годам принудительных работ.

Напомним, женщина обвинялась по статье «Жестокое обращение с животными, их гибель и увечье». Обвиняемая на территории села Выльгорт Сыктывдинского района осуществляла передержку чужих и содержала собственных животных – 22 собаки, пять куриц и козу. В какой-то момент женщина перестала обеспечивать животных пищей и водой, что повлекло гибель 8 собак и наступление истощения с тотальной потерей веса у других питомцев. После изъятия с передержки так и не смогли восстановиться и погибли три собаки.



Деньги взяли, секса не дали



В Коми в очередной раз были нарушены права потребителей интим-услуг. Свежий пример: не получив никакого удовлетворения, командировочный лишился 63 тысяч рублей.

В отделение полиции Ухты обратился 49-летний житель Костромской области, пребывающий в городе в служебной командировке. Мужчина рассказал, что хотел найти спутницу для досуга и воспользовался для этого одним из интернет-сайтов. Представительница интим-салона потребовала внести предоплату в размере 8 тысяч рублей. После того, как заявитель перевел указанную сумму, дама попросила перечислить еще 8,5 тысячи рублей в качестве налога, пообещав, что эта сумма будет возвращена. В дальнейшем под различными предлогами злоумышленники выманили у потерпевшего еще 47 тысяч рублей, которые он занял у знакомых. Когда мужчина попытался отказаться от платежей, собеседники перешли к угрозам.



Заработать не удалось



Женщина поверила в возможность заработка на бирже криптовалют, а в итоге ее деньги ушли на карту незнакомца.

61-летняя сыктывкарка перевела мошенникам в общей сложности 164 тысячи рублей. Деньги, как выяснилось позже, попали на банковский счет 22-летнего жителя Владимирской области. В целях защиты прав обманутой гражданки прокурор обратился в Сыктывкарский суд с иском о взыскании причиненного потерпевшей ущерба, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме, взыскав с ответчика сумму ущерба, а также 60 тысяч рублей в качестве процентов.