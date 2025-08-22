«Маслица-то не подвезли, нет?» Встреча Путина и Гольдштейна: в кадре и за кадром

Врио главы Коми проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе.



Ростислав Гольдштейн начал с приоритетов. Среди них, в первую очередь, назвал выполнение всех задач, связанных со специальной военной операцией. Коми вошла в первую пятерку регионов России по объему мер поддержки участников СВО и их семей, для них предусмотрены 30 мер поддержки. Каждая семья (а таких в республике уже больше 7 тысяч) – на контроле. Общую реабилитацию прошли 216 участников СВО, еще 130 –социальную и 86 – медицинскую.

За последнее время 650 человек получили компенсацию расходов за твердое топливо, на отдых и лечение. Участники СВО освобождены от транспортного налога (это 32 тысячи автомобилей), дети – с 5 по 11-е классы – получают бесплатное питание в школах, 1450 семей – компенсацию платы за детские сады.

2,2 миллиарда рублей Республика Коми вложила в подшефный город Ровеньки, где создано семь объектов здравоохранения, 50 объектов образования, 19 объектов коммунального хозяйства.

«Но есть вопросы…»

Судя по короткому видео, запечатлевшему начало беседы, Владимир Путин в курсе того, что происходит в Коми. И Ростислав Гольдштейн не собирался приукрашивать ситуацию, не стеснялся поправлять президента и даже шутить. Далее приведем отрывок из их беседы.

– Конечно, все компании – от нефтяных до лесных–экспортно ориентированные. Падение есть, порядка 9,9 процента бюджета мы не добираем в связи с тем, что начали компенсировать налог на прибыль, а сейчас не самая лучшая конъюнктура: нефть чуть присела, курс доллара присел, ставка ЦБ достаточно высокая. Пока ничего экстраординарного в этом не видим, справляемся, но есть вопросы, по которым нужно наводить порядок, это точно. У нас есть небольшой рост по добыче полезных ископаемых, производству сельского хозяйства – 2,8 процента. Строительство разогнали до плюс 15,3 процента, – отчитался врио главы РК.

– Уровень ВРП у вас держится, – отметил президент.

– Промышленное производство подсело.

– Чуть-чуть подсело – 98 процентов, – как бы в утешение сказал В. Путин.

– 96,1, – не без горечи уточнил Р. Гольдштейн.

– Но сельское хозяйство даже подросло. Я обратил внимание: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет.

– Занимаемся целенаправленно сельским хозяйством. Я считаю, даже на Севере оно может быть прибыльным. Очень много «хендмейда», уникальных продуктов, начиная от оленины, заканчивая усть-цилемским маслом. Это очень дорогой продукт.

– Маслица-то не подвезли, нет?

– Грешен, исправлюсь, Владимир Владимирович.

– И стройка подрасправилась. Это хорошо.

– Удалось разогнать. Самое главное, знаете, чтобы «в стену не ударились» – не остановить это. Как раз я хотел обсудить, у меня есть несколько вопросов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья…

Перевалили за триллион

Это то, что было в кадре. Что осталось за кадром, позже рассказал сам Р. Гольдштейн на своих страничках в соцсетях. В разговоре с главой государства врио руководителя республики напомнил, что по итогам 2024 года ВРП республики превысил 1 триллион рублей. Регион занимает 4-е место в Северо-Западном федеральном округе и 12-е место в России по ВРП на душу населения (1,45 млн рублей).

Госдолг региона полностью замещен казначейскими кредитами, что высвободило средства для социальных проектов. Региональный бюджет остается социально ориентированным – 63% всех расходов направляется на социальную сферу.

К 1 сентября после капитального ремонта откроется 16 школ. Количество многодетных семей за пять лет выросло на 2,3 тысячи – с 10,6 тыс. в 2020 году почти до 13 тыс. в 2025-м. В планах до 2026 года – открытие семейных МФЦ в Воркуте и Ухте, центров реабилитации в Княжпогостском и Усть-Вымском районах, модернизация служб занятости.

Важные проекты

Подробно рассказал врио главы Коми и о проектах, которые были представлены В. Путину в Кремле и получили его одобрение. Это, пожалуй, самый важный итог встречи с президентом.

Первый и самый масштабный проект – развитие Воркуты как опорного пункта Арктики. Сегодня 86% экономики города – это уголь, в отрасли занято 6 тысяч человек плюс еще 10 тысяч – в обслуживающих сферах. Нельзя делать ставку только на уголь. Поэтому республика намерена строить газохимический завод. Это новые рабочие места, более 100 млрд рублей налоговых поступлений и диверсификация экономики.

Второй проект касается санатория «Серегово». Сегодня эта здравница на 400 мест простаивает, в то время как в стране и в регионе остро необходимы центры реабилитации ветеранов СВО. Такой федеральный центр можно отрыть в Серегово.

Транспортная доступность – главная боль жителей республики. «Я сам во все районы езжу на машине и на себе испытываю все неудобства. Только 41,8% региональных дорог соответствуют стандартам – это недопустимо для региона таких масштабов. Попросил президента поддержать проекты по приведению в норму региональных дорог, особенно трассы «Сыктывкар – Нарьян-Мар» и строительство моста через Печору».

Еще один важный проект – газификация. Коми – суровый северный край, и газ для нас не роскошь, а жизненная необходимость. Это вопрос безопасности тысяч семей и бесперебойной работы предприятий. Если проект будет поддержан, то до 2030 года «голубое топливо» получат жители 32 населенных пунктов.

Два важных проекта хотим реализовать к 250-летию Сыктывкара: открытие филиала Мариинского театра на базе нашего театра оперы и балета. И благоустройство парка им. Кирова с набережной.

«Каждый проект – это новые рабочие места, улучшение качества жизни. Стратегическая цель, которую мы перед собой поставили, – превратить Республику Коми в настоящий центр развития Севера России, современный экономический и культурный центр, где каждый житель чувствует надежную защиту государства», – заявил Р. Гольдштейн.

Что говорят эксперты

Вот как прокомментировал встречу Р. Гольдштейна с президентом Сергей АРТЕЕВ, вице-спикер Госсовета Коми:

– Я бы выделил несколько направлений. Первое – то, что регион перешагнул в экономике за триллион, внутренний валовой продукт у нас сейчас уже достаточно серьезный.

Конечно же, за экономикой всегда идут вопросы социального характера. В этом смысле радует показатель увеличения количества многодетных семей.

Качество дорог. Оно растет, мы видим ремонт, который сегодня идет по многим направлениям. Это дороги не только регионального, но и местного значения…

Мы понимаем, что многое осталось за кадром встречи, но важно одно: наш регион сегодня представлен как экономический центр, в том числе и Арктики, где экономика и промышленность являются флагманами налоговых поступлений, серьезными отраслями занятости населения, с требованиями к высоким компетенциям тех, кто вовлечен в промышленный оборот. Все это создает возможности для развития региона.

Юрий КОЛМАКОВ, руководитель Торгово-промышленной палаты Коми:

– Мы видим, что валовой региональный продукт Коми на достойном уровне – превысил триллион рублей. Безусловно, это результат эффективного управления экономикой республики, о котором не стыдно доложить президенту страны.

За 8 месяцев работы Ростислав Эрнстович наладил диалог с Москвой и организовал работу по замещению госдолга казначейскими кредитами. Это высвободило ресурсы для социальных и инфраструктурных проектов. Считаю, что встреча с президентом прошла успешно, она показала высокий уровень доверия федерального центра.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ, научный руководитель Института региональных проблем:

– То, что есть рост по сельскому хозяйству, пусть даже пока на 3% и Гольдштейн занимается им целенаправленно, так как уверен в прибыльности отрасли на Севере, – тут он приятно удивил. Главное – приложить усилия.

Слышал, что он и туризм хочет развивать. Это правильно, потому что туризм – это та нефтеколонка, которая никогда не закончится, и эту сферу надо развивать обязательно, если есть такая возможность… Сама встреча с президентом – это дополнительные очки лидеру региона. Видно, что Гольдштейн активно работает и Путин его поддерживает.

Николай КАНЕВ, глава Усть-Цилемского района:

– Мы благодарны Ростиславу Эрнстовичу за то, что он рассказал о нашем продукте самому президенту – это настоящая честь для нашего района! С удовольствием в следующую поездку президенту передадим с главой республики наше масло, чтобы Владимир Владимирович мог лично оценить качество продукта с усть-цилемских заливных лугов.

Усть-цилемское масло заслуживает признания во всей России, потому что оно самое вкусное масло в мире. У нас заливные луга: Печора разливается, уходит, оставляет все питательные вещества. У нас такое разнотравье, что в итоге производим молоко, которое подходит и для масла, и даже под сыры. Кроме того, мы не добавляем красителей и усилителей вкуса. Просто 22 литра качественного молока на килограмм масла. У нас масло не намазывают, а накладывают, причем такой же толщины, что и сам хлеб.

Кстати

Сейчас усть-цилемское масло производят фермеры Василий Захаров в селе Хабариха и Владимир Кирьянов в селе Замежное. Захаров реализует масло в торговых точках сел Усть-Цильма, Хабариха, Окунев Нос. Продукцию Кирьянова можно также приобрести в Сыктывкаре и Ухте.