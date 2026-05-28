Названы имена лучших мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.

В этом году участниками выставки стал 141 мастер из 13 муниципалитетов Коми. Все вместе они представили более 300 работ из бересты, дерева, корня, шерсти, а также керамику, вышивку, кружево, авторские куклы, народный костюм и многое другое. За время работы выставку посетили почти три тысячи зрителей. Звания «Мастер года-2025» удостоена преподаватель Колледжа культуры им. В. Чисталева Ольга Потапова, которая занимается художественной росписью по дереву и ткачеством.



Новые имена в мартирологе



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили: Максим Карнов и Дмитрий Майский из Ухты, Владимир Шулепов, уроженец села Ношуль, Александр Осипов, Адольф Шляк из Сыктывкара, Максим Лысков из села Верхолузье Прилузского района, Александр Семенов и Вячеслав Аксенов из Инты.



Не пей, ради детей!



В Международный день защиты детей продажа алкоголя в Коми запрещена.

Напоминаем, что на территории республики действует закон, согласно которому установлены следующие дни запрета продажи алкоголя: Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (24 июня), День семьи, любви и верности (8 июля), День знаний (1 сентября). Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общепита. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей.



Библиотечная столица России



Сыктывкар будет носить этот престижный статус в течение 2027 года.

Российская библиотечная ассоциация ежегодно присуждает его городу, который вносит особый вклад в развитие библиотечного дела, культуры и образования. Коми в этом деле преуспела. За последние семь лет в республике открылось 67 модельных библиотек. «В статусе библиотечной столицы России Сыктывкар получает еще больше возможностей представить свои достижения, поделиться уникальным опытом и вдохновить коллег со всей страны на новые свершения», – высказал свое мнение глава Коми Р. Гольдштейн.



«В каше – сила наша»



13 июня в селе Маджа пройдет IV гастрономический фестиваль.

Фестиваль объединяет народные традиции, коми природу и кулинарное искусство. Сердце праздника – конкурс кашеваров. Гости увидят, как на открытом воздухе в огромных чугунках создаются настоящие шедевры полевой кухни. И, конечно, состоится дегустация: каждый сможет оценить мастерство участников, а заодно найти свой любимый рецепт. Не дадут заскучать концертная программа «Каша бурлит – концерт шумит!», а также специальный экскурсионный велотур по селу и окрестностям.



