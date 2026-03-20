«НА КРЫЛЬЯХ ЛЮБВИ» прилетит в Коми тенор Игорь Самарин, который спел на одном концерте с Робертино Лоретти

29 марта в концертном зале «Сыктывкар» выступит певец из Санкт-Петербурга.

Высокий, импозантный мужчина появился в редакции неожиданно, без предварительного звонка. «Я – Игорь Самарин. Певец. Золотой голос России, – представился он. – Приходите на мой концерт, не пожалеете». Далее за чашкой кофе состоялось блиц-интервью.



Робертино Лоретти и Игорь Самарин познакомились в Питере.

Прыгал с трамплина и был стажером в угрозыске



– Я родился в Перми и уже в раннем возрасте стал солистом хора, – рассказал «Трибуне» артист. – Голос был чистый, как ручеек, легкий, полетный, светлый. Преподаватель сразу выделил меня, и я стал солистом. Пел все самые лучшие детские песни, которые исполнялись в то время.

– Какая из них была самой любимой?

– «Не дразните собак». В период, когда ломался голос, это был 8 класс, я был вынужден прекратить заниматься вокалом и выступать. Параллельно с пением я занимался еще прыжками с трамплина. После того, как очень удачно выступил на матчевой встрече городов СССР в Горьком, меня пригласили в сборную Украины по лыжному двоеборью. В Сумах я закончил педагогический институт имени Макаренко, факультет физвоспитания и по окончании института служил в Киеве. Являюсь, кстати, ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, имею нагрудный знак.

– И когда вы вернулись к пению?

– Подождите… Дальше я с отличием окончил высшие Ленинградские курсы уголовного розыска МВД, стажировался в Питере.

– Это были времена «бандитского Петербурга»?

– Да, период распада СССР. Писатель Андрей Кивинов (автор повестей, на основе которых писались сценарии фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойной силы», – Л.В.), к слову, мой хороший друг. Я слежу за его творчеством, он приезжает ко мне на концерты.



Секреты пения



– Музыка всегда была в моей голове, душе и сердце, – продолжает Игорь Самарин. – В институте я играл на гитаре, писал стихи, пел на всех студенческих концертах. А к серьезному вокальному искусству пришел уже достаточно взрослым – в 33 года. Причем я тогда уже был успешным предпринимателем, замдиректора завода. И тем не менее принял для себя твердое решение. Как-то я весьма успешно выступил на конкурсе молодых исполнителей. В жюри был Эдуард Хиль, я стал лауреатом, и меня познакомили с очень хорошим педагогом Валентиной Семеновной Чечневой. Когда-то она преподавала бельканто на Сицилии, и под ее руководством я закончил Школу вокального мастерства Петровской Академии Наук и Искусств, которой руководила Екатерина Чечнева, ее дочь. Здесь мне раскрыли секреты правильного пения, и это стало моей любимой профессией, которой я сегодня предан всем сердцем.

Знаете, самый большой трамплин, с которого я прыгал, 90-метровый. Это очень приличная и длина полета, и скорость. Нужна хорошая профессиональная подготовка. Сцена для меня – тоже трамплин. Самый большой! Как и соревнования, сцена – это испытание. Тоже огромное количество людей, волнение, надо быть в хорошей вокальной форме.



«Мое солнце»



– Какой концерт запомнился вам больше всего?

– В моей жизни был удивительный концерт с мировой звездой Робертино Лоретти. Он состоялся в 2012 году в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. При полном аншлаге – 1,5 тысячи человек. Концерт был приурочен ко Дню матери, Робертино выходил в зал и отдельно спел для моей мамы, она сидела в зале.

– А как вы познакомились с синьором Лоретти?

– Меня свели мои друзья за год до этого. В Санкт-Петербурге были Дни культуры Италии, и друзья представили меня г-ну Лоретти как потрясающего русского тенора. Мы тогда хорошо пообщались (через переводчика, разумеется), и он сам предложил совместно спеть неаполитанскую «O sole mio» («Мое солнце»). Потом очень эмоциональный разговор продолжился, и было принято решение провести совместный концерт. Спустя год он состоялся. Мы вместе с солистами Мариинского театра пели в сопровождении губернаторского эстрадно-симфонического оркестра. Мама была в восторге! В основу концерта легли итальянские и неаполитанские песни.



Золотые хиты



– Вы ведь не первый раз приезжаете в Коми?

– Да, в 2025 году по приглашению Министерства культуры 23 июня я имел честь выступать на Стефановской площади. Потом меня пригласили в администрацию главы и правительства Коми, где был теплый, доверительный разговор. Я выступал перед Советом ветеранов республики Коми. А уже в этом году 6 марта я пел для сыктывкарских женщин на сцене филармонии «Эти глаза напротив» легендарного Валерия Ободзинского. Очень люблю песни из его репертуара. Я провел концерты с его песнями по всей России. Мы дружим с его дочерью Анжелой Ободзинской.

– Она тоже певица?

– Она певица и художник, педагог по вокальному искусству, живет в Москве. Возможно, мы сделаем концерт в Сыктывкаре на День пожилого человека: «Золотые хиты Валерия Ободзинского и Анны Герман». Песни Герман исполнит мой друг и партнер по цеху Наталья Павлова, очень красивая женщина с красивым голосом. Она великолепно поет «А он мне нравится», «Один раз в год сады цветут», мы с ней вместе исполняем «Эхо любви». «Надежду», надеюсь, будем петь вместе со всем залом.



«Служу России»



– Что услышит публика на вашем концерте 29 марта?

– Это будет мой первый сольный концерт в Сыктывкаре. Он посвящается Году единства народов в России и 105-летию республики. Там же прозвучит мое новое произведение, которое я написал специально для Коми, «Признаемся в любви к земле своей». Мне будет помогать солистка Театра оперы и балета Валерия Зеленская. Я хочу эту песню подарить всем хорам, всем вокалистам и ансамблям республики. Песня получилась прекрасная, это подтвердили музыкальные эксперты. Я вложил в нее весь свой профессионализм и всю любовь к родине. В моем репертуаре много красивых патриотических песен. Я служу России. Так и напишите: «Игорь Самарин прилетит в Республику Коми на крыльях любви».

Для справки

Игорь Самарин – обладатель лирического тенора, голоса удивительно приятного тембра и широкого диапазона. Певец исполняет авторские песни и романсы, лучшие эстрадные хиты 70-80-х годов, а также русские народные и неаполитанские песни. Концерты Самарина – это настоящий подарок для ценителей живого звука.



Лиля ВОВК.