Еще в 2022 году Арбитражный суд РК вынес вердикт: АО «Коми энергосбытовая компания» (КЭСК) не является платежным агентом. Тем не менее, АО «КЭСК» продолжила выставлять потребителям квитанции по оплате за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО).

В 2023-2024 гг. Генеральная прокуратура РФ, рассмотрев мои жалобы по этому вопросу, подтвердила решение Арбитражного суда. Более того, в полученном мною ответе Генпрокуратура указала, что АО «КЭСК» не занимается сбором денежных средств от населения за «мусорную» услугу.

Однако все это время потребители по-прежнему получали так называемую «единую квитанцию» от энергосбытовой компании, где отдельной строкой значились суммы по оплате за утилизацию ТКО.

Странный «выбор»

Итак, было официально доказано, что АО «КЭСК» не является платежным агентом, не имеет права собирать деньги за «мусор», а следовательно, и выставлять счета на его оплату. Исходя из этого, автор статьи и не оплачивал услуги по обращению с ТКО по квитанции от «сторонней» организации, которая к утилизации бытовых отходов никакого отношения не имеет.

Тем не менее, ООО «Региональный оператор Севера» подал в суд иск о взыскании с меня задолженности за несколько лет – 5979 руб., а также пени – 2 тысячи рублей. Мировой судья Тиманского судебного участка г. Ухты удовлетворил этот иск частично.

Думаю, что перед судьей стояла непростая задача. С одной стороны, регоператор все подобные тяжбы с должниками выигрывает почти автоматически. Это, можно сказать, общая судебная практика и своего рода негласная «установка». А с другой стороны, у ответчика (то есть у меня) были железные аргументы: решение Арбитражного суда и разъяснения Генпрокуратуры.

Из этой щекотливой ситуации судья вышел довольно элегантным способом. В судебном вердикте было указано, что в той самой «единой квитанции», помимо реквизитов для денежных средств в АО «КЭСК», есть и банковские реквизиты АО «Региональный оператор Севера». Таким образом, потребитель имел возможность оплатить «мусорную» услугу непосредственно регоператору, минуя «посредника». И если клиент такой возможностью не воспользовался, значит, сам виноват – такова, видимо, «судебная логика».

Интересно, нашелся ли в Республике Коми хоть один человек, который воспользовался правом такого «выбора»? То есть, повертев в руках «единую квитанцию», не стал бы переводить деньги «за мусор» энергосбытовой компании, а отправил бы их напрямую регоператору? Сомневаюсь, что кто-то из потребителей это сделал.

Зато есть другие случаи, когда сбитые с толку люди, получив от АО «КЭСК» квитанции, думали, что оплачивают счета за свет, а не за ТКО. Как это произошло, например, с пенсионером из Усть-Вымского района Вячеславом Шумихиным (см. «Трибуна» от 11 июля с.г.). Он владелец садового домика – нежилого строения, которое «мусорным налогом» не облагается. Однако Вячеслав Иванович один раз ошибочно заплатил по квитанции (считая, что это плата за электричество) КЭСКу. И на этом основании суд решил, что пенсионер якобы «акцептировал» (признал действующим) договор с региональным оператором.

В общем, нашим судам иногда приходится проявлять незаурядную изворотливость, доказывая, что монополист всегда прав.

Я и прокурору Ухты Роману Сервилину, и нашему градоначальнику (теперь уже бывшему) Магомеду Османову задавал такой же вопрос: «А как вы сами оплачиваете по квитанциям за ТКО – энергосбытовой компании или напрямую региональному оператору?» Вразумительного ответа от прокурора я так и не получил, а Магомед Османов сказал мне довольно грубо: «Не ваше дело!» Хотя он наверняка хорошо осведомлен в подобных нюансах нашей системы ЖКХ (кстати, недавно М. Османов возглавил компанию «Коми коммунальные технологии»).

Отмечу также, что АО «КЭСК» в качестве платежного агента обслуживает не только регоператора по ТКО, но и ПАО «Т Плюс» (отопление, горячее водоснабжение). А там доходы в десятки раз выше, чем на «мусорной» ниве.

Прошу провести расследование

На этой неделе я подготовил очередное обращение к Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову по поводу сложившейся в Коми ситуации с платежами за услуги по обращению с ТКО.

В этом обращении, в частности, я указываю: «АО «КЭСК» продолжает получать денежные средства от населения за услуги по обращению с ТКО с перечислением регоператору на расчетный счет, что подтверждается платежным документом за июль 2025 года…

Согласно действующему агентскому договору от 29.01.2022 г. № 41/22-РФ предусмотрена дополнительная оплата АО «КЭСК» в размере 2% от суммы платежей населения за сбор и перечисление на его расчетный счет, что не

предусмотрено тарифом за услуги по ТКО.

Регоператор не осуществляет непосредственно сбор денежных средств от населения в наличной форме, а пользуется услугами АО «Почта России», взаимоотношения с которым регулируются федеральным законом от 27.06.2011 г.

№ 161-ФЗ. Согласно закону от 17.06.1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» Почта России обязана заключить агентский договор с регоператором и перечислять собранные наличные денежные средства от физических лиц на специальный счет регоператора, но не АО «КЭСК» (части 17 и 19 статьи 4 закона № 103-ФЗ).

На основании изложенных обстоятельств прошу вас провести новое процессуальное расследование и по результатам его отменить постановление СО ОМВД России по г. Ухте от 30 сентября 2024 года в части заявления, зарегистрированного КУСП № 21608, об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении АО «КЭСК» и регоператора».

Владимир ИВАНОВ, пенсионер, г. Ухта.