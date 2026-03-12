Наркосбытчику вынесли приговор (Криминал от 13 марта)

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Троицко-Печорска.

Суд установил, что мужчина заранее договорился о продаже наркотического средства своему знакомому. Извлеченный из тайника наркотик был передан знакомому за 50 тысяч рублей. Вину в содеянном подсудимый не признал, заявив, что не причастен к сбыту наркотических средств. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.



Права оказались фальшивыми



Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя.

Судом установлено, что в 2025 году ухтинец в сети Интернет приобрел заведомо поддельное водительское удостоверение на свое имя. Этот факт был выявлен сотрудниками госавтоинспекции, когда управлявший автомобилем мужчина по их требованию предъявил поддельный документ. Суд назначил мужчине наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с конфискацией мобильного телефона как орудия совершения преступления.



«Компенсация» за лекарства



77-летняя эжвинка стала жертвой мошенников и потеряла 170 тысяч рублей.

По словам пенсионерки, сначала она купила дорогие лекарства для суставов и глаз. После чего ей позвонил неизвестный и заявил, что препараты якобы некачественные, и предложил «компенсацию». А потом с помощью обмана выманил у нее крупную сумму.



Бизнесмены лишились вейпов



Правоохранители установили, что пять индивидуальных предпринимателей из Ухты реализовывали электронные сигареты и жидкости для вейпов, на которых отсутствовала предусмотренная российским законодательством маркировка.

Продажа такой продукции велась в 12 торговых точках, расположенных на территории города. Оперативники изъяли из незаконного оборота более 10,5 тысячи нелегальных устройств, их общая стоимость превышает 26 миллионов рублей. В отношении двух предпринимателей возбуждены уголовные дела.