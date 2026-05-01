Отсутствие горячей воды и чуть теплые батареи в квартирах жителей сыктывкарской «Орбиты» стали поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. Но само «дело» кардинально не повлияет на сложности в теплоснабжении, проблемы здесь не коммунальные, а финансовые.



На контроле прокуратуры



Прокуратура Сыктывкара возбудила дело об административном правонарушении в отношении главного инженера ООО «Агро-Тепло». Поводом стали результаты совместной со специалистами Ростехнадзора по РК проверки исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности предприятия, поставляющего тепло для жителей микрорайона «Орбита».

В ходе проверки выявлено несоответствие режима работы водогрейного котла установленным режимным картам, нарушения параметров температуры воды на входе и выходе из котлов и т.д. «Восстановление прав на надлежащее теплоснабжение потребителей остается на контроле прокуратуры», – говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.



Проблемы – от «головы»



Но после возбуждения дела об административном правонарушении ничего не изменилось – как не было тепла, так его и нет. Да и не могло измениться, поскольку главный инженер отвечает за техническую часть деятельности ООО «Агро-Тепло», а проблемы идут от «головы» – от компании «Лузалес», в которую встроены сельхозпредприятие «Пригородный» и ООО «Агро-Тепло». Эти активы предприятие, ранее специализирующееся только на лесе, приобрело пять лет назад.

В последнее время компания «Лузалес» генерировала убытки. Согласно общедоступным финансовым показателям за 2025 год, убытки составили более 320 млн рублей. А годом ранее была прибыль – 239,5 млн рублей, в 2023-м – 263,4 млн рублей.

Такой резкий переход от плюса в минус характерен для многих крупных российских компаний, которым приходится выживать в нынешних сложных экономических условиях: падает спрос на продукцию, растут налоги, теряются традиционные рынки сбыта, ну и так далее.



Вопросы без ответов



Из-за задолженности по налогам и перед ресурсоснабжающими предприятиями, в свою очередь, возникли проблемы и у «Пригородного», и «Агро-Тепло». А в итоге у прокурорских крайним оказался главный инженер. Ситуация с теплом исправится лишь после урегулирования финансовых претензий, но уже сейчас понятно, что подобные ЧП могут возникнуть и в будущем.

Вообще, как так вышло, что тысячи сыктывкарцев вдруг оказались в заложниках у коммерческой организации: заплатит она налоги – будет тепло, а если нет – сидите в холоде. Думали ли о возможности такого развития событий чиновники, которые в свое время отдали в частные руки жизненно важное для столицы предприятие? И что от приватизации получил город?

Ответы на эти вопросы мы никогда не узнаем. Или только в том случае, если ими заинтересуются надзорные органы. А хотелось бы, поскольку речь сегодня идет не только о снабжении горожан теплом, но и о продовольственной

безопасности.



Картофель – в поле



«Пригородный» уже объявил, что отказывается от своей фирменной «молочки». С 1 мая она не будет поступать в торговые сети. Следовательно, нет теперь необходимости содержать свое молочное стадо. Останется только тепличное хозяйство. Но надолго ли? Уже давно идут разговоры о том, что самый ценный актив у «Пригородного» – это земля, которую можно запустить под коттеджную застройку.

О том, что у «Лузалес», мягко говоря, прохладное отношение к сельскому хозяйству, горожане стали догадываться после скандального случая, когда на поля были выброшены огромные объемы картофеля. Вроде как его хранить было негде. Так и не доставайся ты никому? После того, как народ начал возмущаться, поскольку «второй хлеб» можно было бы раздать малоимущим, последовало официальное сообщение, что, мол, картофель был уже подпорчен. Но это уже было не важно, все равно никто не поверил.



Творится что-то неладное



А не случится ли нечто подобное, как с картофелем, и с котельной «Агро-Тепло»? Если тепличного хозяйства не будет (пока об этом рассуждаем исключительно теоретически), то и котельная может оказаться обузой. Сегодня такой вариант развития событий кажется невероятным, но что будет завтра?

Никто не мог даже предположить, что когда-то столица окажется без своей молочной продукции. Но ведь в «нулевые» годы чиновникам с ушлыми бизнесменами удалось доломать совхоз «Сыктывкарский», который в советское время был флагманом сельхозпроизводства в регионе. Теперь вот с «Пригородным» творится неладное.

Минсельхоз Коми регулярно отчитывается о грандиозных планах по

обустройству современных животноводческих предприятий (на бумаге), правда, не указывая источников финансирования. При этом все понимают, что с источниками как раз проблема: в бюджете Коми денег хронически не хватает. И в это же время идет активное освоение нашего рынка молочной и мясной продукции предприятиями из Кировской и Вологодской областей. И у многих сегодня возникает вопрос: на какого же «дядю» работает региональный Минсельхоз?



Сергей МОРОХИН.