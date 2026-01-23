Эти ценные материалы поступили из агрошколы-интерната им. А.А. Католикова, а также от его супруги и соратницы по педагогической деятельности Лии Васильевны Плаксиной и сына Виктора.



Делегация из Индии в гостях у детей интерната в селе Межадор.

Напомним, фонд личного происхождения народного учителя СССР был образован в 2024 году. В него вошли документы, отражающие его профессиональную и общественную деятельность, переписка с выпускниками интерната и их семьями, заявления и ходатайства в государственные учреждения и другие материалы. Сейчас фонд пополнился личными документами Католикова, такими как удостоверение народного депутата СССР, множеством грамот, дипломов и фотографий.

Особое внимание привлекает серия фотографий делегации из Индии, посетившей Межадор — абсолютный эксклюзив, как заверяют сотрудники Нацархива Коми. Эти фото подтверждают широту связей и открытости Александра Александровича.

Еще одним невероятно трогательным дополнением к коллекции стал альбом с рисунками, воспоминаниями и благодарностями воспитанников интерната. Эти детские работы пропитаны искренней любовью и глубоким уважением к своему директору. Читая их, невозможно не ощутить тепло и заботу, которые Католиков дарил каждому ребенку: «Мне очень понравился наш директор. Он очень добрый, хороший, умный. Александр Александрович… был для меня как папа», – вспоминает одна из воспитанниц интерната.



«Создание фонда личного происхождения – это возможность сохранить для будущих поколений память о жизни и деятельности одного из по-настоящему великих деятелей нашей республики, человека, чья жизнь была посвящена служению детям и воспитанию нового поколения», – подчеркивают сотрудники Нацархива Коми.

К слову, недавно Национальный архив Коми подготовил Краткий справочник по фондам личного происхождения, в который вошли сведения о 107 личных фондах, 18 архивных коллекциях и 28 нефондовых описях аудиовизуальных документов. Представленные в справочнике документы являются свидетельством богатой истории республики и рассказывают о людях, внесших значительный вклад в ее становление и развитие. Среди них – государственные деятели, видные ученые, деятели культуры и искусства, врачи, педагоги, журналисты, краеведы, а также герои Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ознакомиться с полным текстом издания можно на сайте архива: vk.cc/cSdBVC.



Лиля ВОВК.