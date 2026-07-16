НЕФТЯНЫЕ АВАРИИ

За прошлый год в Коми произошло 17 инцидентов, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.
Об этом говорится в государственном докладе Минприроды региона о состоянии окружающей среды в республике за 2025 год. Общая площадь загрязненных земель составила 2,7 га. Самый серьезный случай произошел в районе Усинска, где из-за разгерметизации нефтепровода пострадал ручей Сынятывис, впадающий в реку Колва. Согласно докладу, несмотря на проводимые работы по восстановлению, в регионе остается 227 га земель, которые еще предстоит очистить и рекультивировать.
В мартирологе новые имена
В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.
Недавно стало известно, что печальный список пополнили Андрей Носов и Сергей Ватащук из Печоры, Александр Падерин из села Лэзым Сыктывдинского района, Евгений Сметанин, уроженец деревни Картаель Ижемского района, Павел Сенькин из деревни Кекур Усть-Куломского района, Георгий Харибашвили из поселка Чиньяворык Княжпогостского района, Алексей Сапронов из Печоры.
Люди горят и тонут
За первое полугодие в Коми погибли 43 человека. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Коми генерал-майор Алексей Пахомович.
Кроме того, за тот же период было зафиксировано 506 техногенных пожаров, в которых 24 человека погибли, а 13 – получили травмы. Большинство возгораний зарегистрировано в жилом секторе. На водных объектах произошло 22 происшествия, в которых погибли 19 человек.
Рыбный бизнес в Усть-Цильме
В Усть-Цилемском районе предприниматель приобрел мобильный плавучий цех для разделки и заморозки рыбы.
Он получил от государства субсидию в размере 47,5 млн рублей, приобрел необходимое оборудование и девять единиц спецтехники – автомобили, снегоболотоходы и лодки. Цех уже заработал и может использоваться на угодьях других местных промысловиков. В будущем году планируется приобрести также стационарный модульный цех глубокой переработки. Он позволит выпускать не только соленую и копченую продукцию, но также консервы, фарш и даже рыбную колбасу.
Новые правила для доноров
Они начнут действовать с января 2027 года.
Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, при этом срок их хранения увеличится с 5 до 30 лет на бумажном носителе и до 50 – в электронной базе данных. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.
Впереди – жаркая неделя
Внезапное похолодание в Коми, к счастью, оказалось коротким. Тепло возвращается на всю территорию региона.
Уже в субботу на юге республики дневная температура повысится до 28-29 градусов оп С. Даже на Крайнем Севере ожидается летняя погода.
9 млрд рублей – на пенсии
В региональном отделении Соцфонда рассказали, сколько денег перечисляется жителям Коми в качестве соцвыплат.
Более 9 млрд рублей уходит на пенсии жителей региона, более 1 млрд предусмотрено на меры социальной поддержки, еще 1,3 млрд – на другие выплаты (больничный, компенсация пенсионерам-северянам оплаты проезда к месту отдыха и обратно, электронные сертификаты на ТСР, специальные соцвыплаты медикам и др.). В год – это порядка 135,6 млрд рублей.
Еще двое получили
«Арктический гектар»
Жители Инты и Усинска получили в пользование земельный участок в рамках федеральной программы.
Всего за десять лет с начала работы программы «Арктический гектар» с гражданами Коми заключен 51 договор безвозмездного пользования земельными участками на общую площадь 58,6 га. Из них по 7 га в Воркуте и Усть-Цильме, 22 – в Усинске, 15 – в Инте. Земельные участки применяются не только для возведения жилых зданий или организации зон отдыха, а также ведения бизнеса и развития туристической инфраструктуры.
Отвлекся на минутку
В Сыктывкаре из-под носа владельца похитили электросамокат.
58-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении электросамоката, стоимостью 22 тысячи рублей. Он рассказал, что в вечернее время заезжал в кафе и оставил самокат на улице, используя противоугонное устройство. При выходе из заведения мужчина отстегнул замок и приготовился к отъезду, но был окликнут знакомым и отвлекся на пару минут. Для похитителя этого оказалось достаточно. По горячим следам полицейские вычислили воришку. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был судим.
«Кнопка» сработала трижды
За неделю росгвардейцы три раза выезжали по сигналу тревоги в медучреждения.
Примечательно, что все три раза сигналы поступали из психолого-неврологических диспансеров. И в Печоре, и в Воркуте, и в Сыктывкаре произошли аналогичные инциденты: пациенты вели себя неадекватно, проявляли агрессию, высказывали угрозы медперсоналу. После прибытия сотрудников группы задержания они успокаивались и добровольно шли в свои палаты.
В школах введут новый предмет
Со второго полугодия 2026/27 учебного года начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России».
В Минпросвещения уже готовят учебники по этой дисциплине. Новый предмет начнут преподавать сначала для пятиклассников (17 часов). А с 2027/28 учебного года он будет введен для 6-х и 7-х классов (по 34 часа). Курс призван сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные российские духовно-нравственные ценности. В ходе занятий дети будут изучать биографии и идеи выдающихся личностей – государственных деятелей, ученых, представителей культуры и общественности, военных, в том числе героев СВО.
Преступников нашли по запаху
В этом году сотрудники полиции раскрыли уже восемь преступлений прошлых лет.
Среди раскрытых эпизодов – убийство мужчины, совершенное в 2003 году у детского сада № 99, а также групповое изнасилование женщины, произошедшее в 2005 году возле подъезда жилого дома. Все фигуранты установлены и задержаны. Они дали признательные показания и предстанут перед судом. Ключевую роль в расследовании сыграла одорологическая экспертиза, позволяющая идентифицировать человека по запаховым следам. Вещдоки, длительное время хранившиеся в герметичной упаковке, были подвергнуты сравнительному анализу.