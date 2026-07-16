НЕФТЯНЫЕ АВАРИИ

За прошлый год в Коми произошло 17 инцидентов, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.

Об этом говорится в государственном докладе Минприроды региона о состоянии окружающей среды в республике за 2025 год. Общая площадь загрязненных земель составила 2,7 га. Самый серьезный случай произошел в районе Усинска, где из-за разгерметизации нефтепровода пострадал ручей Сынятывис, впадающий в реку Колва. Согласно докладу, несмотря на проводимые работы по восстановлению, в регионе остается 227 га земель, которые еще предстоит очистить и рекультивировать.



В мартирологе новые имена



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

Недавно стало известно, что печальный список пополнили Андрей Носов и Сергей Ватащук из Печоры, Александр Падерин из села Лэзым Сыктывдинского района, Евгений Сметанин, уроженец деревни Картаель Ижемского района, Павел Сенькин из деревни Кекур Усть-Куломского района, Георгий Харибашвили из поселка Чиньяворык Княжпогостского района, Алексей Сапронов из Печоры.



Люди горят и тонут



За первое полугодие в Коми погибли 43 человека. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Коми генерал-майор Алексей Пахомович.

Кроме того, за тот же период было зафиксировано 506 техногенных пожаров, в которых 24 человека погибли, а 13 – получили травмы. Большинство возгораний зарегистрировано в жилом секторе. На водных объектах произошло 22 происшествия, в которых погибли 19 человек.



Рыбный бизнес в Усть-Цильме



В Усть-Цилемском районе предприниматель приобрел мобильный плавучий цех для разделки и заморозки рыбы.

Он получил от государства субсидию в размере 47,5 млн рублей, приобрел необходимое оборудование и девять единиц спецтехники – автомобили, снегоболотоходы и лодки. Цех уже заработал и может использоваться на угодьях других местных промысловиков. В будущем году планируется приобрести также стационарный модульный цех глубокой переработки. Он позволит выпускать не только соленую и копченую продукцию, но также консервы, фарш и даже рыбную колбасу.



Новые правила для доноров



Они начнут действовать с января 2027 года.

Так, согласие на медицинское обследование, сдачу крови или ее компонентов, а также на обработку персональных данных нужно будет давать только перед первой, а не перед каждой донацией. Изменились и правила подачи документов: их можно будет оформить в электронном виде, при этом срок их хранения увеличится с 5 до 30 лет на бумажном носителе и до 50 – в электронной базе данных. Кроме того, перед первой донацией допускается однократное экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций.



Впереди – жаркая неделя



Внезапное похолодание в Коми, к счастью, оказалось коротким. Тепло возвращается на всю территорию региона.

Уже в субботу на юге республики дневная температура повысится до 28-29 градусов оп С. Даже на Крайнем Севере ожидается летняя погода.

9 млрд рублей – на пенсии



В региональном отделении Соцфонда рассказали, сколько денег перечисляется жителям Коми в качестве соцвыплат.

Более 9 млрд рублей уходит на пенсии жителей региона, более 1 млрд предусмотрено на меры социальной поддержки, еще 1,3 млрд – на другие выплаты (больничный, компенсация пенсионерам-северянам оплаты проезда к месту отдыха и обратно, электронные сертификаты на ТСР, специальные соцвыплаты медикам и др.). В год – это порядка 135,6 млрд рублей.

Еще двое получили



«Арктический гектар»



Жители Инты и Усинска получили в пользование земельный участок в рамках федеральной программы.

Всего за десять лет с начала работы программы «Арктический гектар» с гражданами Коми заключен 51 договор безвозмездного пользования земельными участками на общую площадь 58,6 га. Из них по 7 га в Воркуте и Усть-Цильме, 22 – в Усинске, 15 – в Инте. Земельные участки применяются не только для возведения жилых зданий или организации зон отдыха, а также ведения бизнеса и развития туристической инфраструктуры.



Отвлекся на минутку



В Сыктывкаре из-под носа владельца похитили электросамокат.

58-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении электросамоката, стоимостью 22 тысячи рублей. Он рассказал, что в вечернее время заезжал в кафе и оставил самокат на улице, используя противоугонное устройство. При выходе из заведения мужчина отстегнул замок и приготовился к отъезду, но был окликнут знакомым и отвлекся на пару минут. Для похитителя этого оказалось достаточно. По горячим следам полицейские вычислили воришку. Им оказался 38-летний мужчина, который ранее был судим.



«Кнопка» сработала трижды



За неделю росгвардейцы три раза выезжали по сигналу тревоги в медучреждения.

Примечательно, что все три раза сигналы поступали из психолого-неврологических диспансеров. И в Печоре, и в Воркуте, и в Сыктывкаре произошли аналогичные инциденты: пациенты вели себя неадекватно, проявляли агрессию, высказывали угрозы медперсоналу. После прибытия сотрудников группы задержания они успокаивались и добровольно шли в свои палаты.



В школах введут новый предмет



Со второго полугодия 2026/27 учебного года начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России».

В Минпросвещения уже готовят учебники по этой дисциплине. Новый предмет начнут преподавать сначала для пятиклассников (17 часов). А с 2027/28 учебного года он будет введен для 6-х и 7-х классов (по 34 часа). Курс призван сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные российские духовно-нравственные ценности. В ходе занятий дети будут изучать биографии и идеи выдающихся личностей – государственных деятелей, ученых, представителей культуры и общественности, военных, в том числе героев СВО.



Преступников нашли по запаху



В этом году сотрудники полиции раскрыли уже восемь преступлений прошлых лет.

Среди раскрытых эпизодов – убийство мужчины, совершенное в 2003 году у детского сада № 99, а также групповое изнасилование женщины, произошедшее в 2005 году возле подъезда жилого дома. Все фигуранты установлены и задержаны. Они дали признательные показания и предстанут перед судом. Ключевую роль в расследовании сыграла одорологическая экспертиза, позволяющая идентифицировать человека по запаховым следам. Вещдоки, длительное время хранившиеся в герметичной упаковке, были подвергнуты сравнительному анализу.