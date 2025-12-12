Муниципальное предприятие «Жилкомхоз» заключило договор с Дмитровским заводом по переработке шин и других резинотехнических изделий.

Согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», на обычные мусорные полигоны изношенные автомобильные шины и покрышки вывозить теперь категорически запрещено – они относятся к категории опасного материала (IV класс).

Сегодня в мире производится около 7 тысяч шин в минуту. Их утилизация стала большой экологической проблемой для всех стран без исключения. Огромные свалки шин есть в каждом регионе России. Кроме как использовать их в качестве самодельных цветников на дворовых площадках у нас фантазии не хватает. А между тем автопокрышки разлагаются на протяжении 100 лет, поэтому «резиновые» свалки – это своего рода «экологические бомбы» замедленного действия. Под воздействием солнечного света, высоких температур и осадков шины выделяют опасные химические соединения, которые проникают в почву, поверхностные водоемы и атмосферу.

За сжигание или захоронение старых покрышек в России сегодня предусмотрены административные штрафы: физлицам – до 2 тысяч рублей, должностным – до 30 тысяч рублей, ИП – до 50 тысяч или приостановка деятельности до 90 суток, юрлицам – до 250 тысяч или приостановка деятельности до 90 суток. При этом действующие пункты приема собирают отслужившие покрышки исключительно у физических лиц, но не более 100 кг на человека. Юридические лица обязаны организовывать процесс утилизации своих отходов самостоятельно.

Напомним, что на Дмитровский завод в Подмосковье шины, собранные в Коми, отправляются уже не первый раз. С апреля по июнь этого года, по сообщению Минприроды республики, жители Сыктывкара сдали более трех тонн автопокрышек. Однако проблема остается. И есть, как говорится, нюанс…



«Окрашенные деньги»



Как уже сказано, вывозить на мусорные полигоны старые шины теперь запрещено, но и механизм их возврата – в магазины или производителю –до сих пор законодательно не урегулирован.

Транспортировка покрышек для их дальнейшей переработки в центральную часть России на тот же, к примеру, Дмитровский завод, учитывая специфику северных регионов, является нерентабельной, поэтому в идеале свои производства по утилизации отработанных покрышек должны появиться в каждом субъекте РФ, но денег на эти цели у них нет.

Стоит напомнить, что все производители автомобильных покрышек (если они не занимаются одновременно их утилизацией) уплачивают экологический сбор, средства которого поступают в федеральный бюджет. Оттуда в виде субсидии эти «окрашенные деньги» должны направляться тем организациям и частным предпринимателям, кто непосредственно занят утилизацией.И тут снова юридический «затык» – нет порядка заключения соглашения между «Российским экологическим оператором» и Минприроды России о предоставлении субсидии на данные цели. А пока его нет, использовать средства экологического сбора на эти цели в регионах невозможно.

Прошлой весной парламентарии Северо-Запада рассматривали эту тему на своем совместном рабочем совещании и решили обратиться к министру природных ресурсов и экологии России А. Козлову с конкретными предложениями. «Средства экологического сбора нужно направлять конкретным региональным операторам для организации в регионе производства по утилизации покрышек, утвердив единый тариф на оказание услуг по их вывозу и утилизации. За региональными операторами необходимо закрепить отдельные площадки для приема шин от граждан на безвозмездной основе и от организаций по установленному тарифу», – считают депутаты. Ответа пока не последовало.

Кстати

Пока суть да дело, один из резидентов Арктической зоны в Усинске заявил, что готов перерабатывать нефтешлам и шины в полезное топливо в соответствии с современными стандартами. Если все получится, то это будет первое подобное производство в республике. Из старых шин сегодня делают покрытие для детских площадок, добавки к асфальту, дорожные плиты, которые применяют на стройке.



Игорь АРТЕМОВ.