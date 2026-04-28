23 апреля в Калининграде на 76 году ушел из жизни Анатолий Полькин – наш добрый товарищ, коллега, один из лучших журналистов республики.



Про Анатолия ходили невероятные слухи. Например, о том, что однажды Полькин пытался сбежать из камеры ИВС, оглушив офицера. История, конечно, фантастическая, но почему-то про других журналистов ничего подобного не рассказывают.

В 1995 году Анатолий действительно попал в лапы правоохранителей. Как потом выяснилось, то была провокация, направленная против газеты «Красное знамя», где Полькин тогда работал. При выходе из гостиницы «Югор» его задержали несколько людей в штатском в сопровождении автоматчиков. Но все-таки после грубого прессинга и допросов журналиста пришлось отпустить.

А в 2002 году трое неизвестных устроили теракт против оппозиционной газеты «Стефановский бульвар», главредом которой был Анатолий Полькин. Редакцию в буквальном смысле сожгли, уничтожив оргтехнику и все архивы. Тот поджог, кстати, так и остался не раскрытым, хотя многие догадывались, что нити преступления вели в Желтый дом.

Но самое первое столкновение с представителями власти у Полькина случилось в далеком 1985 году, когда он был главным редактором койгородской районки «Новая жизнь». В газете вышла статья о злоупотреблениях местных начальников. Разразился скандал, главреду грозило увольнение с «волчьим билетом». Конфликт разбирался аж на заседании обкома КПСС. За Полькина вступился сам первый секретарь обкома Иван Морозов. А руководителю района пришлось уйти в отставку.

Неугомонный Полькин все время попадал в различные передряги, отбивался от чиновников, судился с антигероями своих критических публикаций. То есть постоянно лез в драку, не думая о последствиях. Даже после страшной автокатастрофы (он выжил чудом) и сложной операции на сердце Анатолий не утратил боевого духа.

Полькин принадлежал к редкому, особенно в наше время, типу журналистов, которые не трусят вступать в жесткий клинч с власть имущими. Это особая порода людей с врожденным чувством справедливости.

Свои боевые качества он в полной мере реализовал и в газете «Трибуна». В 2019 году заслуженно получил журналистскую премию «Признание». Но главное, стал невероятно популярен среди наших читателей. И они с благодарностью вспоминают его до сих пор.

Три года назад Анатолий Александрович из-за проблем со здоровьем переехал в Калининградскую область, устроился там в одну из местных газет. По иронии судьбы, она называется так же, как и первая, где он был главредом – «Новая жизнь».