ОТДЫХ НА ЛАВОЧКЕ станет единственной альтернативой санаториям для многих пенсионеров?

В санатории «Золотой Колос», расположенном в Ярославской области, часто можно встретить отдыхающих из Республики Коми, особенно много среди них пенсионеров. Это привычная картина для дня сегодняшнего. А что будет в следующем году?



Недобрые слухи



Будучи в декабре на отдыхе в «Золотом Колосе» (на всякий случай уточню – за свой счет), случайно стал свидетелем разговора двух работников санатория, которые обсуждали перспективы заполняемости в 2026 году. От них узнал, что на пенсионеров из Республики Коми, приезжающих в «Золотой Колос» по льготным путевкам (расходы берет на себя республиканский бюджет), рассчитывать в будущем вряд ли стоит: «Новые руководители региона заявили, что теперь деньги будут идти только на оплату отдыха в своих республиканских лечебно-оздоровительных учреждениях…»

Насколько известно, глава РК Ростислав Гольдштейн вроде бы не делал никаких публичных заявлений по поводу санаторно-курортных перспектив пенсионеров из Коми. Тем не менее, в условиях, когда урезаются расходы на социальную сферу, принятие непопулярных мер выглядит вполне закономерным. Как и то, что их никто особо не озвучивает: пусть народ находится в приятном неведении, а кто хочет знать правду, и так узнает.

Ежегодно «Золотой Колос» посещали сотни пенсионеров из Коми. Причем поехать мог любой желающий (главное – пенсионер не должен нигде работать). Требовалось лишь записаться в очередь за путевкой в своем муниципальном совете ветеранов и ждать несколько лет. Все просто и понятно. Путевки выделялись за счет бюджета также в лечебно-оздоровительные учреждения Кировской области и Крыма.



Нулевой результат



Работники «Золотого Колоса» вроде с пониманием отнеслись к тому, что деньги на отдых жителей Коми должны оставаться в Коми. Вот только они не знают, что санатории в Республике Коми можно пересчитать по пальцам одной руки (в самой Ярославской области их два десятка). Наиболее известный из них санаторий в Серегово (Княжпогостский район) был построен в далеком 1929 году (и как еще не развалились его деревянные корпуса!).

В строительство нового санатория в Серегово вбухали совершенно фантастические деньги – в различных отчетах называлась сумма более трех миллиардов рублей! Но на самом деле никто точно не знает, поскольку на санатории чиновники начали осваивать средства еще с середины 80-х годов (поди пересчитай советские рубли на российские?). На сегодняшний день из-за неразрешимых технических проблем и во всех смыслах устаревшего проекта перспективы вообще когда-либо завершить «санаторно-курортный долгострой» в Княжпогостском районе вообще плохо просматриваются.

Правда, во время выборной кампании глава Коми Ростислав Гольдштейн заявлял, что если новый санаторий в Серегово все же попробовать довести до ума, то там можно будет оздоравливать участников СВО. Конечно, такой вариант развития событий был бы самым приемлемым в нынешней безвыходной ситуации. Но опять же где взять деньги? Их нет и даже не предвидится в обозримом будущем.

О том, что регион нуждается в своих оздоровительных учреждениях, говорится на самом высоком уровне уже не одно десятилетие, но результат нулевой. Поэтому при сворачивании финансирования действующей программы помощи неработающим пенсионерам останется только один вариант – «оздоравливаться» на своих дачах или где-нибудь на лавочке во дворе.



Бедная старость



Ездить за свой счет на отдых пенсионерам с каждым годом становится все сложнее, поскольку они катастрофически беднеют. Хотя опять же на самом высоком уровне заявляется, что вроде как люди старшего поколения живут не так уж и плохо. Но оптимизм чиновников совершенно не бьется с цифрами.

В России в этом году зафиксировано минимальное за 17 лет соотношение пенсий к зарплатам. Средний размер пенсионных выплат упал до уровня в 24 процента от среднего уровня дохода россиян. По данным Росстата, в первой половине 2025 года средняя заработная плата в стране выросла до 96 тысяч рублей, а средний размер пенсий составил 23 тысячи рублей. Если смотреть на эти показатели в разрезе Республики Коми, то у нас средний размер пенсии чуть выше 30 тысяч рублей, но здесь, на Севере, объективно и жить дороже.

Напомним, что в 2018 году Россия ратифицировала конвенцию Международной организации труда (МОТ), которая рекомендует сохранять размер средней пенсии на уровне не менее 40 процентов от размера средней заработной платы. Но об этом обязательстве уже никто не вспоминает. В следующем году разрыв пенсий от заработков еще больше увеличится, поскольку минимальный размер оплаты труда вырастет сразу на 20 процентов, а рост пенсии будет привязан к официальному уровню инфляции (в уходящем году она ожидается на уровне 6,8 процента), в который уже давно никто не верит.

Сегодня в Республике Коми по официальным данным проживает 275 тысяч пенсионеров (с учетом военных и ветеранов силовых ведомств). Для многих из них возможность бесплатно поправить свое здоровье в санатории – весомая поддержка от властей региона. Но захотят ли власти ее оставить?



Сергей МОРОХИН.