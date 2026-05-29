ОТРЯД, разойдись! Впервые у школьников столицы Коми отняли возможность подзаработать во время каникул

Родители сыктывкарских школьников под конец мая узнали неприятную новость. «Деятельность трудовых объединений, запланированных на базе школы в июне и в августе, отменяется», – гласило сообщение, рассылаемое по чатам.

«Единственную возможность у 14‑летних школьников подзаработать летом отобрали, – пишет нам жительница Эжвы. – И это не в одной школе. Там ведь дети из неблагополучных и малоимущих семей работали».

А ведь еще зимой администрация города всерьез готовилась к летней кампании. Согласно распоряжению №135-р от 24 марта (подписант – замглавы администрации по экономике и финансам Лариса Туркова), в городском бюджете на организацию трудовых объединений для подростков предусмотрели 17,6 миллиона рублей – даже больше, чем годом ранее. Ответственный исполнитель – начальник Управления образования Ольга Бригида. Казалось бы, бери и работай.

Однако сегодня родителям сообщают: «Работы не будет, справки не утверждены».



А что случилось?



Вот как чиновники объяснили родителям отмену трудовых смен (цитата из сообщения, разосланного по школам):

«Уважаемые учащиеся и родители! Информируем вас об изменениях в организации летней занятости. К сожалению, деятельность школьных трудовых объединений на июль и август отменяется. Данное решение связано с тем, что форма медицинской справки № 086/у утратила свою силу, а официальных разъяснений от Министерства здравоохранения РК относительно нового порядка медицинского осмотра несовершеннолетних для трудоустройства на данный момент не поступало. В сложившихся условиях оформление документов для трудоустройства невозможно».

Звучит весомо. Почти убедительно. Вот только есть одна маленькая неувязочка.

Справка формы 086/у – это не какая-то экзотическая бумажка, а стандартный медицинский документ, который требуется… при поступлении в вузы, колледжи и училища. Та самая справка, без которой абитуриенту нельзя ни заселиться в общежитие, ни подтвердить, что он годен к обучению.

И надо же, в приемных комиссиях университетов и ссузов почему-то никто не впадает в панику. Мин-обрнауки России спокойно утвердило новые правила поступления на 2026 год, и нигде там нет пометки: «Все отменяется, потому что справка 086/у больше не действует». Учебные заведения готовятся принимать абитуриентов со справками нового образца, которые пришли на смену старым.

А знаете, в чем разница между новой справкой и старой? Она теперь электронная. Называется СЭМД-196 и приходит в личный кабинет на «Госуслугах». Медосмотр тот же, врачи те же, анализы те же.

Получается парадоксальная картина. Когда речь идет о поступлении – процедура работает, никаких проблем. Но когда тот же самый документ нужен, чтобы подросток законно заработал себе на карманные расходы – вдруг выясняется, что «форма утратила силу» и «оформление невозможно».

Выходит, что для одних детей – абитуриентов, которым предстоит поступать, – справка есть. А для других – тех, кто просто хочет летом поработать, – ее не существует.



«Гранаты не той системы»?



Кстати, недавно Минтруд России на своих информационных ресурсах подробно напомнил правила летней подработки для школьников, включая и медосмотр. Ведомство пояснило: работодатель обязан его оплатить, а препятствий нет. Если федеральный центр не видит проблемы – остается только гадать: действительно ли все дело в «неутвержденной форме»?

С большой долей вероятности можно сказать, что заложенные в бюджете миллионы на организацию летнего труда сыктывкарских подростков чиновники решили не тратить. Да и на ком же еще экономить в условиях безденежья, как не на детях? Однако прямо об этом говорить стыдно, вот и появилась отговорка про медицинскую справку «не той формы». Звучит примерно так же, как «гранаты у него не той системы». Подобным образом в фильме «Белое солнце пустыни» оправдывался незадачливый подпоручик, которого послали за гранатами, а Верещагин выбросил его в окно.



Везде по-разному



Картина по республике, судя по тому, что удается найти в открытых источниках, получается неоднородной. Где-то работа идет, где-то – тишина.

В Прилузском районе, например, все вполне конкретно. 19 мая 2026 года в газете «Знамя Труда» вышло интервью с руководителем службы занятости района Надеждой Ивановой. Она сообщила: в феврале принято постановление администрации, обязывающее трудоустроить 400 детей и подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Правда, нуждаются в работе 900, и проблема – в финансировании. Но работодатели уже откликнулись: «Гурьевка», Объячевское потребобщество, Прилузская ЦРБ, «Лузалес» (20 подростков), Объячевский комбинат обслуживания, индивидуальные предприниматели.

В других районах – Корткеросском, Койгородском, Ижемском – в открытых источниках почти нет конкретной информации по летнему трудоустройству 2026 года.



Режут по-живому



Сегодня с деньгами плохо только в Сыктывкаре. Республиканский бюджет на 2026 год – с дефицитом в 15,1 млрд рублей. По ряду социальных статей финансирование уже урезали, по другим – это тоже возможно.

По всей республике – волна оптимизации. Воркутинская больница скорой помощи поглощает роддом, детскую больницу и стоматологию. Три медицинских колледжа в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте сливают в одного гиганта. Количество муниципальных образований хотят сократить со 168 до 20 и т.д.

Конечно, бюджетные учреждения оптимизировали и в прежние годы. Но этот процесс не носил тогда столь широкого характера. А в 2026 году оптимизация стала тотальной, потому что в казне Коми и муниципальных «кошельках» появились огромные дыры.

На этом фоне отмена летних трудовых смен в Сыктывкаре выглядит сущей мелочью. Хотя дети и родители так не считают. Они заранее строили планы на лето. А отмена произошла по сути в последний момент.



«Мэрским отрядам» пришел конец



Ровно 20 лет назад, в 2006 году, в Сыктывкаре появились первые «Отряды мэра». В этих трудовых отрядах дети работали свои законные 4 часа в день. Система давала подросткам первые заработанные деньги, трудовой стаж и хоть какое-то занятие на лето.

Сегодня эта система рухнула. И дело здесь не в злосчастных справках. Дело, видимо, в том, что у программы больше нет защитного механизма. Она существует лишь до тех пор, пока есть деньги. А когда средства кончаются – вместо честного разговора о приоритетах бюджета нам подсовывают бюрократическую отговорку.

Остается только гадать, какой муниципалитет станет следующим, где родителям скажут: «Работа отменяется».

Нина АНАНИНА.