Пациенты, терпите и ждите! Сельчан «тестируют» на морозостойкость

Жители поселка Усть-Лэкчим Корткеросского района из года в год сетуют на ужасный холод, царящий в местном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), но ничего не меняется. Неужели такое безнадежно плохое состояние лечебного учреждения чиновники от медицины считают нормой?



В следующей «пятилетке»



В зимнее время температура в ФАПе в Усть-Лэкчиме едва превышает 10 градусов тепла. Чтобы создать более-менее приемлемые условия, медработники вынуждены с самого утра включать дополнительные обогреватели. Система отопления в здании электрическая, а стены, потолок и пол не утеплены. Можно сказать, что отапливается улица бюджетными деньгами.

Дополнительные обогреватели создают значительную нагрузку на электропроводку, состояние которой неизвестно. Под железной крышей постоянно скапливается конденсат, который капает на потолочные панели и пол. Панели и пол находятся в плачевном состоянии. Вода из скважины также замерзает.

Местные жители обращались в Министерство здравоохранения Республики Коми с просьбой о ремонте ФАПа. Им ответили, что ремонт ожидается в 2026 году, но это не точно. Обращение к бывшему председателю Госсовета Республики Коми Сергею Усачеву также не принесло скорого решения. Его помощники по телефону сообщили, что капитальный ремонт ФАПа в Усть-Лэкчиме будет осуществлен в рамках проекта модернизации в следующей «пятилетке», то есть в 2026-2030 годах.

Действующий ФАП в Усть-Лэкчиме был открыт в июне 2008 года. Годом ранее такой же современный модульный ФАП появился в селе Маджа. Однако, как говорят, там тоже холодно, и фельдшер принимает пациентов у себя дома.



Вот как полыхнет!



В феврале 2024 года «Трибуна» уже писала об ужасном состоянии ФАПа в Усть-Лэкчиме. Было обращено внимание на то, что навесные квадратные панели держатся на металлических тросиках, прикрепленных прямо к крыше, утеплителя нет ни на потолке, ни в стенах.

При установившихся в конце декабря сильных морозах замыкание электропроводки может случиться в любой момент. И тогда вся эта «химия», из которой делаются современные дешевые строительные материалы, попросту полыхнет так, что мало не покажется.

Как видим, за два года ровным счетом ничего не поменялось. Как был ФАП в Усть-Лэкчиме в аварийном состоянии, таким и остался.

Удивляет не только сам факт появления такого вот «картонного домика» в сельской глубинке, а то, что практически все они такие в Республике Коми – от южных муниципалитетов до самых северных. Сделаны как под копирку без учета климатических особенностей.



Быстровозводимая халтура



Объединяет их и дороговизна, на которую еще минувшим летом обратил внимание глава Коми Ростислав Гольдштейн. Оказалось, что квадратный метр при возведении ФАПов из модульных конструкций стоит дороже, чем в новостройке в центре Сыктывкара. Как такое вообще возможно?

На возведение того же ФАПа в Усть-Лэкчиме в свое время из республиканского бюджета было выделено порядка трех миллионов рублей. Сегодня примерно такие же по площади и качеству строительных работ ФАПы в Коми обходятся бюджету от 10 до 15 млн рублей. Но всем очевидно, что тогда и сейчас рубль – это разные деньги. А результат все тот же – на селе появляется быстровозводимая халтура из дешевых материалов, да еще и нередко сдаваемая в эксплуатацию с огромными недоделками.

Кстати, на космические траты при возведении ФАПов обратил внимание не только Ростислав Гольдштейн, все это видят. Все видят, но никто из чиновников не горит желанием хоть как-то объяснить, почему все так дорого. Зачем смущать народ?



Эдуард ПИМЕНОВ,

Сергей МОРОХИН.

