ПАРАД НА ПЛОЩАДИ

В Сыктывкаре обсудили, как пройдет парад Победы 9 мая на Стефановской площади.

В параде будут участвовать около 530 человек, доложил на заседании республиканского оргкомитета «Победа» военком Коми Александр Горбатый. Перед горожанами пройдут 12 расчетов: включая юнармейцев, кадетов, учащихся сыктывкарского медколледжа и торгово-экономического колледжа, военнослужащих Росгвардии, сотрудников УФСИН, управления судебных приставов и главного управления МЧС по Коми. Для парада планируется привлечь 18 единиц техники. Репетиций парада на Стефановской площади будет три: 28 апреля, 5 и 7 мая.



Редеют ряды ветеранов



По данным Минтруда Коми, на 15 апреля в республике осталось 603 ветерана Великой Отечественной войны.

Из них всего шесть – непосредственные участники военных событий. Это Валентин Голов, Мария Есева, Василий Попов, Николай Рочев, Мария Урасинова, Генриетта Лейб. На параде 9 мая будет участвовать лишь Николай Рочев. Для остальных, по поручению главы Коми, будут организованы индивидуальные парады с участием ребят из «Движения первых», сотрудников полиции, солдат войсковой части и артистов.



Новые имена в мартирологе



В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили: Егор Пархачев и Андрей Кошлаков из Сыктывкара, Николай Ткачук из Печоры, Василий Липин из села Дон Усть-Куломского района, Иван Попов из Мохчи, Олег Гоголев из Сосногорска, Андрей Паршуков, уроженец села Керчомья, и Дмитрий Казаринов, уроженец поселка Югыдъяг Усть-Куломского района.



«Расплавились даже стекла»



Ыбский Серафимовский женский монастырь остался без котельной.

На территории монастыря пожар уничтожил котельную, пристройку со всем имуществом и дровяник. Возгорание произошло из-за проводки и неисправного бесперебойника, к которому подключались электрический насос и аккумулятор. Температура была столь высокой, что расплавились даже стекла. От котельной остались только обугленные кирпичные стены. Сейчас монахиням очень нужны пожертвования для возведения новой постройки, а также добровольцы для разбора сгоревшего строения.



Три миллиона банковских карт



В среднем на одного жителя Коми приходится около четырех карт. Доля безналичных операций по картам в регионе составила 98,3%.

В Коми все чаще применяются альтернативные способы оплаты товаров и услуг. Например, СБП, оплата с помощью биометрии. В 2025 году жители республики оплатили 21,6 млн покупок с использованием QR-кода. Это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Также в 7,6 раз (до 2 млн) выросло число операций с использованием биометрических данных.

Шествие – только в столице



«Бессмертный полк» пройдет по Сыктывкару. В других муниципалитетах акцию рекомендовано провести без шествий.

Как сообщил на заседании республиканского оргкомитета «Победа» зампред правительства Коми Сергей Емельянов, в Сыктывкаре готовятся к проведению акции. Сейчас прорабатываются вопросы безопасности. По рекомендации МВД, в других городах и районах республики «Бессмертный полк» предложено провести на компактных территориях, например, у памятных мемориалов, без шествий.



Иван Голубков – Герой Коми



Паралимпийского чемпиона наградили высшим почетным званием республики.

В Сыктывкаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград России и Коми. Среди отмеченных – лыжник Иван Голубков, который Указом главы региона «за большой вклад в развитие спорта и высокие спортивные достижения» отмечен высшим почетным званием Героя Республики Коми.



Где работает лучший участковый?



В МВД по РК состоялся республиканский этап конкурса участковых уполномоченных, в котором приняли участие 11 сотрудников полиции.

Им необходимо было показать знания нормативных документов, продемонстрировать навыки стрельбы из табельного оружия, уровень владения боевыми приемами борьбы и оказания первой медицинской помощи. Первое место в конкурсе завоевал Олег Бобрецов – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Усть-Цилемскому району. На втором месте – Сергей Мишко из Печоры, на третьем – Дмитрий Першин из Сосногорска.



Миллиард от Зарубина



Сыктывкарский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму 1,1 млрд рублей.

Ответчиками по делу проходят бизнесмен Александр Зарубин, а также бывшие главы Республики Коми Владимир Торлопов и Вячеслав Гайзер и экс-первый заместитель главы региона Алексей Чернов. Речь идет об активах, связанных с компанией «Метлизинг» и оффшорной структурой, через которую, по версии следствия, выводились средства. История связана с выводом активов из государственной собственности, в том числе птицефабрики «Зеленецкая». Несмотря на то, что деньги и активы были выведены именно из Коми, средства в итоге вернутся не в регион, а пополнили федеральный бюджет.



Инженеры, врачи и айтишники



Родители выпускников из Сыктывкара рассказали, куда планируют поступать их дети.

В топе наиболее популярных направлений для поступления в вузы в этом году – инженерные и медицинские факультеты, IT – на третьем месте. В опросе SuperJob приняли участие родители выпускников 9 и 11 классов школ из Сыктывкара. Поступать в вузы планируют дети 66% опрошенных. Самыми востребованными направлениями в вузах помимо названных специальностей стали также переводчики, лингвисты, юристы, учителя и PR-менеджеры.



Аграрии запасаются семенами



В преддверии весенне-полевых работ сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства активно пополняют запасы семенного материала.

По данным Минсельхоза Коми, на данный момент семян однолетних трав в наличии 356 т из плановых 1086 (33%), многолетних – 11 тонн из запланированных 47 (23%). Акционерным обществом «Агрокомплекс» заключены договоры на поставку 676 тонн семян однолетних и многолетних трав. В одно из крупнейших аграрных хозяйств региона – ООО «Южное» – недавно поступила крупная партия семян ячменя. Ранее хозяйство уже закупило 79 т семян вики и овса, а всего в этом сезоне хозяйство планирует приобрести более 242 т семенного материала.