ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА (Блиц от 13 марта)

Единственный в мире цементный завод, расположенный за Полярным кругом, выставлен на продажу.

Воркутинский цемзавод был построен в 1950 году. В начале 90-х он производил свыше 400 тысяч тонн цемента в год. Рядом с ним располагался рабочий поселок Цементнозаводской. В 2003 году завод был признан банкротом, а в 2017 году закрыт. Сейчас собственник решил продать комплекс производственных зданий общей площадью 35 тысяч кв.м.



Мартиролог пополнился



Недавно стало известно, что в ходе специальной военной операции погибло еще несколько наших земляков.

В скорбном списке Андрей Уляшев, житель поселка Югыдъяг Усть-Куломского района, Николай Козаченко, Андрей Пустоваров и Евгений Филиппов из Печоры, Николай Тверсков из Вуктыла, Николай Тарасов и Евгений Шустов из Ухты, Александр Желобчук из Эжвы, Иван Подоров из села Нившера Корткеросского района.



Оленеводов объединяют



Власти Коми проводят реорганизацию животноводческих предприятий и объединяют в одно – ООО «Интинское».

Реорганизация должна привести к уменьшению административного аппарата, считает министр сельского хозяйства Коми Сергей Елдин. Новое объединение станет резидентом Арктической зоны и соберет под своим началом четыре предприятия группы «Агрокомплекс» со 100-процентным государственным участием. В планах ведомства на 2026 год – модернизация цеха переработки и увеличение поголовья оленей. Для этих целей уже закуплена техника: снегоходы, квадрокоптеры и грузовой автомобиль.



Бродячие псы атакуют горожан



Власти Вуктыла заплатили 2 миллиона рублей местным жителям, пострадавшим от укусов собак.

Вуктыльцы постоянно жалуются на стаи бездомных собак, которые не дают им покоя ни днем, ни ночью. За 2025 год и начало текущего были отловлены 76 животных, но этих мер, видимо, недостаточно.



Убыточных стало больше



По данным Комистата, доля убыточных организаций в Коми в 2025 году возросла и теперь и составляет 43%.

За 2025 год сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил 68,7 миллиарда рублей.



Тепла хватит на всех?



Оптимизация добралась даже до коммунальной сферы. В селе Подчерье из двух котельных останется только одна, сообщила глава администрации Вуктыльского района Наталья Новикова.

В селе, где проживает полтысячи человек, сейчас работают две котельные – школьная и больничная. Обе были построены более полувека назад, оборудование износилось. Власти намерены закрыть одну из них, а вторую реконструировать.

Слишком быстро растут



Власти Коми заключили соглашения с 13 предприятиями о сдерживании цен на продукты.

По информации Минсельхоза Коми, мониторинг цен на основные продукты питания в республике показал рост в 1,5% с декабря прошлого года. Для обеспечения стабильности продовольственного рынка Минсельхоз региона подписал соглашения с социально ориентированным бизнесом. 12 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, обещали регулировать свои наценки и не поднимать их высоко на социально значимые продукты питания. В числе подписавших соглашения также один из крупнейших региональных производителей – ООО «Сыктывкархлеб».



Традиционная акция



В Коми открылась регистрация площадок «Диктанта Победы», который состоится 24 апреля.

Принять участие в Диктанте может каждый желающий как очно, так и онлайн. Диктант направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подробная информация о формате и местах проведения «Диктанта Победы» размещена на сайте диктантпобеды.рф.



Пятеро вернулись на родину



На территорию России возвращены пятеро военнопленных из Коми.

В рамках обмена военнопленными между Россией и Украиной возвращены пятеро жителей республики. По сообщению уполномоченного по правам человека в Республике Коми Веры Железцовой, украинская сторона передала двух печорцев, двух корткеросцев и одного ижемца.



Автовокзал выставили на торги



Здание в Усинске продается вместе с земельным участком.

Автовокзал для вахтовых перевозок площадью 598 кв.м был построен в 1960-х годах и использовался для хранения грузов перед отправкой в различные районы Коми. В 2001 году здание было полностью перестроено, в 2026-м

недвижимость приватизировали. В настоящее время здание по адресу: улица Возейская, 22 и земельный участок под ним площадью 10 тысяч квадратных метров выставлены на торги. Начальная цена – более 7,3 млн рублей.



Ружья, пистолеты, патроны



Коми – в лидерах по числу владельцев оружия в Северо-Западном федеральном округе.

Свыше 28 тысяч жителей региона являются владельцами ружей, пистолетов и боеприпасов. При этом в прошлом году было изъято около 3800 единиц огнестрельного оружия.



Гонки на улице Горького



В Инте после двухлетнего перерыва устроят гонки на оленьих упряжках. Праздник оленеводов «Тэрыб кöр» («Быстроногий олень») пройдет 13 и 14 марта, сообщает Миннац Коми.

Впервые испытать себя в традиционных оленеводческих состязаниях, метании аркана и прыжках через нарты, смогут не только оленеводы, но и все желающие горожане старше 18 лет. Кульминацией праздника станут гонки на упряжках по улице Горького.



Субсидии для мини-пекарен



С 2026 года в Коми будут субсидировать малые хлебопекарные производства.

Новая мера поддержки ориентирована на предприятия с объемом выпуска до трех тонн хлеба в сутки. «50 на 50 идет субсидирование на понесенные затраты. В этом году заложено 2,2 миллиона рублей. На оборудование, на технику, которую используют для перевозки хлеба», – отметил глава Минсельхоза Сергей Елдин.