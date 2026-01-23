Встреча в актовом зале ухтинского Дома молодежи с первого взгляда могла показаться рядовым событием: собрались активисты, чиновники, депутаты. Но за форматом «отчетно-выборной конференции» скрывалось нечто большее — редкая и важная проверка на прочность диалога между обществом, властью и бизнесом в сфере, где этот диалог сегодня почти заглушен.

Республиканская общественная организация «Комитет спасения Печоры» (КСП), отметившая уже 35 лет работы, вновь подтвердила: она остается одним из немногих независимых голосов, напоминающих о ценности природы.



География боли и надежды



Участие 35 делегатов со всего бассейна великой северной реки – от Воркуты до Сыктывкара – показало географию боли и надежды. Приехали те, кто ежедневно сталкивается с последствиями нефтеразливов, видит, как сокращаются родовые угодья, и сомневается в чистоте речной воды. Состав приглашенных говорил о попытке КСП вести конструктивный разговор: присутствовали депутат Госдумы Олег Михайлов, министр природных ресурсов Коми Роман Полшведкин, депутаты Госсовета республики, а также, что особенно показательно, специалисты «Транснефти-Север» и «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработки».

Однако пустые места в зале кричали громче многих речей. Проигнорировали приглашение ключевые контрольно-надзорные органы: Росприроднадзор, Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура. Не приехали представители национального парка «Югыд ва» и Печоро-Илычского заповедника, а также большинство крупнейших нефтедобывающих компаний. Эта избирательная явка — лучшая иллюстрация современной российской экологической политики: прямой диалог с критически настроенным обществом удобнее заменять тишиной или общением с лояльными НКО.

Тем весомее прозвучали слова в отчетном докладе и резолюции. КСП, несмотря на «изменившуюся социально-политическую ситуацию, не способствующую развитию общественных инициатив», продолжает свою волонтерскую работу. Это полевые экспедиции на сигналы жителей, участие в 26 общественных обсуждениях проектов за три года, борьба с законодательными инициативами по ослаблению защиты ООПТ. Делегаты из сел говорили о конкретных проблемах: сокрытии информации на слушаниях, отказах в судах по искам к нефтяникам, массовой вырубке краснокнижного кедра.

Центральной темой, помимо вечной борьбы с нефтяными авариями, стало категорическое «нет» двум угрозам: пересмотру границ «Югыд ва» в интересах золотодобытчиков и реанимируемой идее переброски вод Печоры и Северной Двины на юг. Эти мегапроекты, продвигаемые вопреки печальному советскому опыту, грозят не просто экологическим, а цивилизационным уроном для всего Европейского Севера.

Длинные и подробные ответы министра Полшведкина на острые вопросы делегатов стали, пожалуй, главным позитивным сигналом конференции. Это доказывает: давление снизу, подкрепленное фактами и экспертизой, может и должно заставлять власть вести разговор. Однако сам итоговый документ полон горького сожаления: нарушения часто не получают адекватной оценки, что лишь поощряет экологическую безответственность компаний.



За право дышать чистым воздухом



Избрав нового председателя – Екатерину Дьячкову из Усинского района, КСП обновил руководство, но не изменил курс. В планах на ближайшие годы – активизация просветительской работы с молодежью, продвижение раздельного сбора отходов, усиление общественного контроля и даже попытка возобновить проекты с грантовой поддержкой.

Конференция в Ухте показала: «Комитет спасения Печоры» – это не просто название. Это констатация факта, что река, дающая жизнь районам республики, по-прежнему нуждается в защите от бездумного освоения. И пока есть люди, готовые в мороз ехать через полреспублики, чтобы сказать об этом в лицо чиновникам и нефтяникам, у Печоры и ее жителей есть надежда. Их работа – это тихий, но упрямый акт гражданского мужества в эпоху, когда само понятие «общественный контроль» стараются вывести из оборота. Они продолжают спасать природу. Борьба за реку и за право дышать чистым воздухом своей земли продолжается.



Нина АНАНИНА.