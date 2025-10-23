Пенсионера отправили к психиатру (Криминал от 24 октября)

72-летний житель Выльгорта набросился с ножом на женщину.

Сельчанка увидела, что на соседнем участке пенсионер с помощью ножа ломает чужую теплицу. Она попросила прекратить портить имущество, но мужчина после недолгой словесной перепалки набросился на нее, ударив по груди и руке. Далее нападавший бросил нож и скрылся в своем доме. Женщина вызвала полицию, но сам пенсионер о недавних событиях вспомнить не смог. Позже выяснилось, что он не подлежит уголовной ответственности, поскольку находился в состоянии невменяемости. Суд принял решение применить к нему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.



У дачника украли бензопилу



62-летний пенсионер оценил похищенный инструмент в 24 тысячи рублей.

По словам заявителя, он ненадолго отлучился в дом, оставив инструмент на улице, а вернувшись, обнаружил пропажу. Вором оказался ранее судимый 49-летний житель района. Он рассказал, что распивал спиртное и, когда закончились сигареты, решил пройтись по поселку, чтобы у кого-нибудь «стрельнуть». На одном из участков он увидел оставленную без присмотра бензопилу и решил забрать ее себе. Похищенное имущество полицейскими изъято и возвращено законному владельцу.



Рыбак получил переломы



Отец с сыном отправились на рыбалку на реку Лузу в местечко Чайка Прилузского района. По дороге их автомобиль застрял, и рыбаки начали вытаскивать его лебедкой.

Трос сорвался и ударил по ногам 37-летнего сына. Он получил переломы, началось кровотечение. Отец побежал искать место, где ловит связь, и вызвал службу спасения. Спасателям пришлось добираться до места происшествия около 6 км по бездорожью. Пострадавшему оказали первую помощь, наложили шину, остановили кровотечение и вывезли к автомобилю скорой помощи.



Застрял посередине реки



25-летний житель Усть-Цильмы отправился ночью на лодке по своим делам и налетел на камень.

Инцидент произошел в 100 км от села прямо по середине реки Цильма. Самостоятельно сдвинуть застрявшую лодку он не смог и позвонил в единую диспетчерскую службу спасения. В четыре утра спасатели выехали на место и вызволили мужчину из западни.



«Виртуальное» авто



Ухтинец отдал мошенникам 4,4 млн рублей при покупке несуществующего автомобиля.

46-летний мужчина нашел объявление о продаже автомобилья Toyota Highlander и, связавшись с «менеджером», получил в мессенджере все необходимые документы – акт осмотра, договор купли-продажи с реквизитами. Ухтинец перевел аферистам требуемую сумму и только потом решил проявить бдительность – направил запрос в белорусскую таможню. Оттуда пришел ответ, что автомобиль с указанными номерными знаками не числится.