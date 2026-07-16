Пилот обесточил село

11 июля в Сысольском районе пилот параплана не справился с управлением и повис на высоковольтных электрических проводах.

Сам он, к счастью, не пострадал, но в результате столкновения произошло аварийное отключение электроэнергии. В один миг часть Визинги осталась обесточенной: жилые дома, магазины и социальные объекты. На восстановление энергоснабжение ушло два часа. Напомним, что любые полеты беспилотных воздушных судов (БПЛА, квадрокоптеров, дронов и т.п.) над всей территорией республики строго запрещены.



В больнице лежал – деньги потерял



71-летний пациент Усинской ЦРБ сообщил, что с его банковской карты были похищены 239 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний усинец. Злоумышленник и заявитель лежали в одной палате. Выяснилось, что он периодически брал у пенсионера телефон под предлогом звонка знакомым, а сам переводил деньги с карты потерпевшего на свой счет, удаляя уведомления о транзакциях. Недостачу средств мужчина обнаружил уже после выписки из больницы. Он обратился за помощью к внучке – она проверила историю операций и выявила переводы на карты незнакомых лиц. До суда рецидивист помещен под домашний арест.



В Визинге простились с Софьей



Тело утонувшей в реке 18-летней девушки найдено спустя месяц.

Трагедия произошла утром 14 июня ниже понтонного моста через Сысолу в Сыктывкаре. Спасатели и волонтеры почти месяц тщательно осматривали акваторию и береговую линию Сысолы и Вычегды, в том числе в районе Эжвы. Поиски осложняли большая вода, сильное течение. 11 июля тело девушки было найдено в районе слияния рек. 14 июля ее похоронили на малой родине, в Сысольском районе.



Одно неосторожное движение



В Усть-Вымском районе мужчина выстрелил в продавца.

В одном из сетевых магазинов Усть-Вымского района сработала охранно-пожарная сигнализация. Раненый кассир пояснила прибывшей группе задержания Росгвардии, что это покупатель, доставая из своей сумки кошелек, неосторожным движением привел в действие спусковое устройство «Сигнал охотника». Произошел выстрел светошумовым патроном. Работник магазина получила рваную рану лица. Горе-покупатель задержан и передан участковому полиции.



Ссора закончилась стрельбой



Во время совместного распития спиртного между 39-летним жителем Княжпогостского района, его родным и сводным братьями произошел конфликт, который перерос в драку.

Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина произвел в родственников несколько выстрелов. В результате один из братьев скончался, а второй с огнестрельным ранением госпитализирован. Убийца заключен под стражу.