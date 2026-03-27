По долгам расплатитесь! В Воркуте бастуют подрядчики угольной компании

Сотрудники компании «СеверПутьСтрой», обслуживающей железнодорожные пути для «ВоркутаУгля», объявили забастовку из-за многомесячной задолженности по выплате зарплаты.

Бессрочная протестная акция началась еще 20 марта, она совпала со сменой собственника в компании «ВоркутаУголь». Теперь новым хозяевам градообразующего предприятия Воркуты придется как-то решать и финансовые проблемы с подрядчиками.

Как сообщает агентство РБК, полную зарплату в компании «СеверПутьСтрой» в последний раз выдали в декабре 2025 года, после чего, как говорят сами работники, «платили частями и урезали авансы», а за февраль денег вообще не было. «Людям жить на что-то надо. У меня трое детей, надо оплачивать коммуналку, школу, да и кушать все хотят», – посетовала одна из работниц.

Ситуация еще больше накалится, если к акции протеста присоединятся и сотрудники компании «СеверКомплектСтрой», которая участвует в транспортировке грузов. Машинисты и составители поездов жалуются на еще более долгие задержки зарплаты. Рано или поздно и у них лопнет терпение ждать «своих денег».



Затяжной конфликт



Забастовка «СеверПутьСтроя» – не случайность, а симптом системной болезни. Деньги не доходят до подрядчиков, возможно, потому что они застряли выше.

Главный покупатель угля «ВоркутаУголь» – компания «Северсталь». Между ними затяжной конфликт. По данным отраслевых телеграм-каналов, «ВоркутаУголь» недополучила выручку более чем на 28 миллиардов рублей из-за разногласий по ценам и удержаний. Предприятие сворачивает инвестпрограммы: с конца прошлого года сокращены горные работы, остановлены ремонты, численность персонала уменьшилась более чем на тысячу человек.

Растет и судебная нагрузка. Только по открытым данным, к «ВоркутаУглю» заявлены иски на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей – за электроэнергию и неисполнение контрактов.

В такой ситуации подрядчики оказываются заложниками. «ВоркутаУголь», пытаясь спасти свои обороты, затягивает оплату услуг тех, кто обеспечивает ее логистику.



Опасные игры на путях



Но бастующие бьют тревогу не только из-за денег. Их возмущает, как «ВоркутаУголь» пытается решить проблему своими силами.

– На работу выпускают необученных людей, которые не имеют права работать на стрелках и переездах, – говорят железнодорожники. – Нарушают правила эксплуатации полотна, правила охраны труда. Это прямая угроза безопасности, может случиться сход поездов и тепловозов.

Пока трудинспекция региона сообщает, что официальных обращений от сотрудников к ним не поступало (люди, видимо, сначала надеялись решить вопрос миром), а в отношении некоторых работников введен простой. Однако если конфликт затянется, под угрозой окажется не только стабильность поставок угля, но и безопасность движения.



К чему это приведет?



– Если зарплата не будет выплачена, «Воркута-Уголь» не увидит угля. А если не будет угля, то и для ваших собственных работников не останется средств. Здесь все взаимосвязано, – говорят сотрудники «СеверПутьСтроя».

Пока в «ВоркутаУгле» официально ситуацию не комментируют. Но молчание, как говорят в городе, только подливает масла в огонь.



Сергей ПАВЛОВ,

Виктория СОКОЛОВА.