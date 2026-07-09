ПОШЛИ НА «ГОРКУ»?

11-12 июля в Усть-Цильме пройдет традиционный народный праздник «Горка».

11 июля гостей ждет широкая Петровская ярмарка, соревнования по водно-моторному спорту и силовые состязания. Провожать субботний день на берегу реки будут обрядовым праздником «Петровщина». 12 июля главным событием дня станут горочные гуляния на Народной поляне села. Участники наденут яркие костюмы, многие из которых являются семейными реликвиями, и встанут в хороводы, как когда-то их предки. Они исполнят семь сакральных фигур, каждая из которых сопровождается определенным напевом.



И снова скорбные вести



В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

На днях стало известно, что печальный список пополнили Павел Гуляев из села Выльгорт Сыктывдинского района, Александр Липин, уроженец села Помоздино, Владимир Стаценко из поселка Синдор Княжпогостского района, Юрий Смолев из села Верхолузье Прилузского района, Владимир Князев из поселка Сыня Печорского района, Андрей Соловьев из Печоры, Александр Лыюров из Сыктывкара.



Охотники не дремлют



С начала года они отстрелили уже 86 медведей и 103 волка.

На добыче серых хищников охотники заработали 2 млн рублей (по 20 тысяч рублей за одну добытую особь). Напомним, сроки охоты на волка – с 1 августа по 31 марта. Охота на бурого медведя в Коми разрешена с 1 августа по 31 декабря и с 15 апреля по 10 июня. Лимиты на охоту на волков не устанавливаются. А вот на отстрел косолапых лимиты есть: за сезон – не более 802 особей. В проекте указа на предстоящий период лимит повышен на 92 особи. За добытого медведя охотникам не платят.



Что нам стоит мост построить?



«Комистроймост» признан банкротом. Эта компания дважды бралась за строительство моста через реку Лемью и оба раза не справилась.

ООО «Комистроймост» уже несколько раз было на грани банкротства. Последний раз – в 2022 году, но тогда удалось заключить с налоговой службой мировое соглашение. Предприятие обязалось в течение трех лет погасить задолженность в 72,4 млн рублей, это были долги по налогам и страховым взносам. В конце июня 2026 года Арбитражный суд Коми признал ООО «Комистроймост» банкротом. В отношении компании открыта процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.



Включая братьев и сестер



С 1 сентября вступает в силу обновленный порядок выдачи медицинских справок.

Документы разрешат выдавать не только пациентам, но и их близким родственникам, включая полнородных и неполнородных братьев и сестер. Кроме того, будет разрешено выдавать медицинские заключения в произвольной форме, если законодательством не установлено иное. Исключено положение о необходимости получать согласие лица на выдачу справки в электронном виде.

Все заезды отменены



В санатории «Северное сияние» в Крыму больше не ждут жителей Коми.

22 июня глава Крыма указом приостановил прием и размещение детей в организациях отдыха и санаторно-курортных организациях. Из-за этого до 1 сентября заезды в «Северное сияние» отменены. Сейчас в санатории остаются 30 человек, в том числе дети. После завершения заезда прием прекратят. Ранее из Крыма вывезли юных жителей Коми, которые отдыхали в детских лагерях. На момент введения ограничений в детском центре «Артек» находились 10 детей из Коми. Семеро из них по решению родителей продолжили отдых в детском центре «Орленок», который находится в Туапсинском районе Краснодарского края. Трое детей отправились домой.



Режим повышенной готовности



На расширенном заседании комиссии по ЧС в администрации Прилузского района было решено о ввести на территории села Занулье режима «Повышенная готовность».

Решение принято в связи с аварийным состоянием моста на автодороге местного значения Занулье – Мишаково. Администрация района порекомендовала жителям и гостям Прилузья отказаться от проезда по данному участку дороги до завершения ремонта. Для объезда будут задействованы альтернативные маршруты.



Место сбора – Усть-Цильма



10-11 июля в Усть-Цильме состоится сельскохозяйственный форум «Вектор прогресса».

Мероприятие приурочено к 115-летию Печорской опытной станции. Соорганизатором выступит Институт агробиотехнологий Коми научного центра. Напомним, Печорская сельскохозяйственная опытная станция – первое научное учреждение в Приполярной России (открыта 1 января 1911 г.). Именно здесь ученый Андрей Журавский и его последователи заложили основы «осеверения» земледелия, адаптивной селекции и луговодства. Ключевые темы форума: цифровые технологии в АПК, экологическое земледелие и адаптивная селекция, региональные бренды и агротуризм.



Уехал в Троицко-Печорск



Уроженец Ухты Евгений Прахов возглавил районное отделение полиции.

8 июля министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский представил личному составу нового руководителя территориального отделения. Евгений Прахов имеет высшее юридическое образование, служит в органах внутренних дел с 2009 года. Начинал карьеру оперативником, затем проходил службу в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков, экономической безопасности и противодействию коррупции. В 2023 году нес службу в Центре по противодействию экстремизму МВД по Коми. В 2025 г. возглавил отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сыктывкару.



Санитар с крыльями



В бюджете Коми изыскали средства для оплаты санитарного самолета до конца 2026 года.

Определен подрядчик, который займется перелетами санавиации. Ему будет перечислена субсидия в размере 42,2 млн рублей. На эти средства подрядчик должен обеспечить авиационные работы в объеме 90 летных часов. Место базирования судна – Сыктывкар. На борту должно быть предусмотрено не менее 8 мест для медработников и сопровождающих, а также 8 мест для пациентов.



Поступают по новым правилам



Условия приема в вузы в этом году изменились. Отправлять документы на электронную почту университетов и институтов теперь нельзя. Это можно сделать через специальный сервис на «Госуслугах», принести документы лично или отправить их обычной почтой.

При отправке документов нужно быть внимательным: не забывать про документы, подтверждающие право на льготы и наличие достижений. Новшеством в этом году стали также «дни тишины» 3 и 7 августа, когда вузы издают приказы о зачислении. В 2026 году в вузах Коми

предусмотрено 2122 бюджетных места: 1203 – в СГУ, 689 – в УГТУ, 230 – в СЛИ.