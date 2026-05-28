Похитил собственную супругу

38-летний житель села Дон на почве ревности избил жену, отобрал мобильный телефон и закрыл в погребе.

После попытки бегства он силой вернул ее в дом, снова избил, а затем насильно посадил в автомобиль и в течение нескольких часов возил по селу, угрожая убийством. Попытки несчастной привлечь внимание посторонних результатов не дали. Недавно ревнивец предстал перед судом, который приговорил его к пяти годам лишения свободы условно.



Шаровая молния сожгла дом



24 мая в селе Сторожевск загорелся частный дом.

Как сообщили местные жители, трагедия произошла в семье Муравьевых. В дом попала шаровая молния, и пожаром уничтожена вся внутренность дома. Семья обратилась к неравнодушным землякам с просьбой оказать любую посильную помощь: финансовую и в виде строительных материалов.



Ловили лодку без водителя



Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд выезжал на поисковые работы.

22 мая очевидцы обратились в службу спасения после того, как увидели на реке Печоре напротив пристани дрейфующую лодку с поднятым мотором без человека. Пока лодку затащили на берег, спасатели установили владельца. Мужчина в этот момент бегал по берегу и искал свой транспорт, который утянуло течением.



Раз – и стаканом в глаз!



В Печоре осуждена 25-летняя девушка, порезавшая лицо знакомой.

Девушки находились в кафе, между ними возник конфликт, переросший в драку. Одна из них стеклянным стаканом ударила подругу в область глаза. От удара стакан разбился и причинил серьезные повреждения лица потерпевшей. Суд назначил обидчице наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Но, учитывая, что осужденная является одинокой матерью, суд отсрочил ей реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденной компенсации на сумму 834 тыс. рублей.



Погоня со стрельбой



В Усть-Куломском районе подросток выстрелил в школьника, чтобы отобрать у него вейп.

Юноша и двое его приятелей на такси приехали к сверстнику, обыскали его и потребовали отдать электронную сигарету. Отказ обернулся погоней со стрельбой. Один из нападавших применил пневматический пистолет. Выстрелил сначала в ногу, а затем еще трижды – в сторону убегавшего. Подростки признаны виновными в разбое. Принимая во внимание раскаяние подсудимых, суд назначил им обязательные работы. С родителей нападавших взыскана компенсация: с двоих – по 15 тысяч рублей, с третьего – 30 тысяч рублей.