Больше десяти лет в усть-куломском поселке Зимстан вынашивали грандиозный план по обустройству историко-краеведческого музея под открытым небом. Но со временем пришло понимание, что дело это совершенно неподъемное для местных любителей истории и поселковой администрации.



«Старина» Самарина



В музее «Важ дыр» (в переводе с коми – «старина») должны были быть представлены уникальные экспонаты 18 – начала 19 века, которые принадлежали жителю деревни Фроловск Усть-Куломского района Авдею Платоновичу Самарину (родился в 1883 году, умер в 1963 году). Семья у него была большая, жила в достатке, поскольку глава семейства был работящим мужиком – он и кузнец, и строитель, охотник и рыбак, работал на лесозаготовках, активно участвовал в общественной жизни, много помогал односельчанам. А еще в Фроловске он построил мельницу.

Конечно, уникальная крестьянская утварь, которая принадлежала не только семье Самарина, но и другим местным жителям, не пропала, она находится в целости и сохранности, ее сегодня можно увидеть в здании поселковой администрации, где под нее выделена целая комната. Но ведь первоначальная задумка была масштабнее и не ограничивалась только экспонатами «старины глубокой». Например, планировалось проводить в музее мастер-классы по вязанию спицами и крючком, созданию поделок из бросового материала, обучению бисероплетению и так далее. Все это было бы интересно тем же школьникам, которым здесь, в поселке, в свободное от учебы время заняться нечем, особенно в летние каникулы.



Когда закончились деньги…



Вообще идея создать музей под открытым небом принадлежит местной жительнице Нине Михайловне Сурниной, ее поддержала поселковая администрация. Поначалу все шло хорошо, администрация получила в рамках программы «Формирование современной городской среды» 613 тысяч 125 рублей. Денег хватило на установку деревянного ограждения, проведение уличного освещения. Были построены житник (амбар), муляж старого колодца с колесом и ледник. Все эти постройки должны были стать частью большого этнодвора. Но деньги закончились, и все работы были свернуты еще в 2013 году. Теперь вся эта территория представляет собой огороженный пустырь, который не имеет никакого практического значения.

Рядом с постройками можно увидеть пересохшие бревна, из которых и должно было возводиться основное здание музея, но сейчас они сгодятся разве что на дрова. А еще это одно из мест, где собираются подростки. Когда я заговорил с ними о том, что здесь должен быть обустроен музейный комплекс, они думали, что я шучу. Действительно, похоже на «шутку», поскольку местные жители уже и подзабыли, что когда-то здесь вынашивались грандиозные планы по

обустройству общественной территории.

И все же свой музей в поселке пусть и не прямо сейчас, но со временем все же появится. Как сообщили в поселковой администрации, под него уже вроде как подобрано отдельное помещение.



Сергей МОРОХИН.