На прошедших 12-14 сентября выборах главы республики Ростислав Гольдштейн одержал убедительную победу – 70,4 процента голосов избирателей.

Как сообщил председатель Избиркома РК Дмитрий Митюшев, Ростислав Гольдштейн получил более 163 тысяч голосов, Татьяна Саладина – более 25 тысяч голосов, Александр Касьяненко от «Коммунистов России» – более 20 тысяч человек, Сергей Каргинов из ЛДПР – более 12 тысяч человек, представитель «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев – более 5 тысяч человек.

Явка на выборах составила 37,68%. В голосовании приняли участие более 233 тысяч жителей Коми.

– На выборах 2020 года явка была ниже на 6 процентных пунктов. Один из факторов повышения явки в этом году – ДЭГ, поскольку оно предоставило возможность проголосовать тем, кто, например, выехал куда-то, – отметил Дмитрий Митюшев.

«Зеленые» не прошли, и «Родину» жалко

По единому избирательному округу в Госсовет Коми голоса распределились следующим образом:

ЛДПР получила более 32 тысяч голосов, «Справедливая Россия – За правду» – более 16 тысяч голосов, Российская партия свободы и справедливости – более 4 тысяч человек, «Коммунисты России» – более 8 тысяч голосов, «Зеленая альтернатива» – тоже более 8 тысяч голосов, «Родина» – более 2 тысяч голосов, КПРФ – более 34 тысяч голосов, «Единая Россия» – более 103 тысяч голосов, «Новые люди» – более 13 тысяч голосов.

Четыре партии – «Зеленая альтернатива», «Родина», «Коммунисты России», «Российская партия свободы и справедливости» – не преодолели 5-процентный барьер и не попали в новый состав парламента. Как пояснил Дмитрий Митюшев, у «Единой России» будет 10 мандатов из 15 распределявшихся по единому избирательному округу (еще 15 мест по одномандатным округам), у КПРФ – два мандата, у ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России – За правду» будет по одному.

Пришлось рисковать

Тот факт, что впервые в истории Коми «Единая Россия» получила все 15 мандатов по одномандатным округам, ряд экспертов объясняет в первую очередь тем, что Р. Гольдштейн возглавил партийный список.

По мнению наблюдателей, он сильно рисковал: низкий рейтинг «Едра» мог отрицательно повлиять и на его личный рейтинг на выборах главы региона.

Не исключено, что несколько процентов из-за этого Гольдштейн все-таки потерял, но в целом риск оказался оправдан. За счет личного авторитета он «подтянул» и партию власти. А в итоге ему же и проще теперь будет работать с местным парламентом, где «единоросы» заметно укрепили свои позиции.

Кроме того, сильным предвыборным ходом Р. Гольдштейна был и состав первой партийной тройки, в которую вошли участник СВО, Герой России Станислав Кочев и коренная жительница Коми, многодетная мама Анастасия Михайлова.

Без популизма

В последние годы сложилась такая практика: Владимир Путин назначает врио глав регионов весной, то есть за полгода до выборов. За этот короткий период назначенцы, как правило, не успевают сильно напартачить, израсходовать кредит доверия в глазах избирателей. Так было, например, и с Владимиром Уйбой. Он прибыл в Коми в апреле 2020 года, а уже в сентябре состоялись выборы. Кстати, господин Уйба получил тогда неплохой процент, но вскоре его рейтинг стал стремительно падать.

Гольдштейну в этом смысле пришлось сложнее: он заменил своего предшественника гораздо раньше – еще в ноябре прошлого года. И тут же столкнулся с системными проблемами региона, имевшими застарелый характер.

С одной стороны, за десять месяцев эти проблемы решить нереально. А вот чтобы подпортить свой рейтинг, времени вполне достаточно. Однако с Р. Гольдштейном этого не случилось. Скорее, наоборот – его авторитет постепенно усиливался.

Успех Гольдштейна во многом объясняется отказом от популистской риторики в пользу системной работы. За время пребывания в должности врио главы республики он крайне неохотно давал обещания, а сосредоточился на решении конкретных проблем: масштабном дорожном строительстве, модернизации системы здравоохранения, налаживании эффективного взаимодействия с муниципалитетами.

Особенно важным стал переход от «ручного управления» к выстраиванию работающих институтов. Вместо точечных вливаний средств была создана прозрачная система распределения бюджетных ресурсов, позволившая муниципалитетам планировать развитие на среднесрочную перспективу.

Избирательная кампания Гольдштейна фактически заключалась в демонстрации уже достигнутых результатов. Рост явки с 30,16% в 2020 году до 36,7% при одновременном увеличении абсолютного числа сторонников (160 тысяч голосов против 145 тысяч у предшественника) свидетельствует о мобилизации «молчаливого большинства», уставшего от политических спекуляций.

Что говорят эксперты

«Избирательной кампанией» Гольдштейна стала… сама работа. Пока оппоненты вели политическую борьбу, он занимался решением неотложных проблем. И высокий результат на выборах – это не аванс, а прямой мандат от жителей на продолжение начатого курса, считают эксперты.

Юрий Болобонов, руководитель исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми»:

– Особенно показательно поражение КПРФ, которая рассматривала Коми как ключевой электоральный полигон перед федеральными выборами 2026 года. Коммунисты не только потеряли 2 места в парламенте, но и очевидно разочаровали свой электорат. Конечно, это полная победа Гольдштейна. Он сознательно пошел на риск, возглавив список «Единой России» вместо традиционной губернаторской кампании «вне партий». Поднял рейтинг и консолидировал общество.

Дмитрий Сизев, замруководителя Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми»:

– Результаты выборов в Госсовет Коми демонстрируют кардинальную трансформацию политического ландшафта региона. Впервые в истории «Единая Россия» получила все 15 мандатов по одномандатным округам, сформировав беспрецедентное конституционное большинство.

Цифры говорят о системном изменении электоральных предпочтений. При росте явки с 30,16% в 2020 году до 36,7% в текущем году, личный результат Ростислава Гольдштейна превысил 70%, что в абсолютных числах означает поддержку большего количества избирателей.

Сергей Ткачев, руководитель центра общественно-политических и социально-экономических исследований КРАГСиУ:

– Стратегическое решение Ростислава Гольдштейна разделить свой рейтинг с партией оказалось политически дальновидным. Это не только укрепило позиции «Единой России» в регионе, но и создало устойчивую базу для предстоящих федеральных выборов. Результат отражает не просто электоральную победу, а формирование новой модели региональной политики, где личная ответственность главы региона напрямую связана с партийным результатом. Такая практика может стать образцом для других субъектов Федерации.

Александр Асафов, политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов:

– Система общественного наблюдения в республике была организована на особом уровне… Спекулятивные прогнозы не оправдались. Выборы прошли без каких-либо происшествий на высоком уровне организации с высоким доверием людей, которые приходили на участки и голосовали. Несмотря на сложную политическую ситуацию и серьезную конкурентность кампании, все прошло законно.

Анна Гагиева, доктор исторических наук, профессор КРАГСиУ:

– Новые технологии голосования вызывают интерес у избирателей и способствуют привлечению молодежи. Все системы голосования хороши. Дистанционное голосование – это что-то новое для нашей республики. Молодежь активно пошла голосовать через Госуслуги. Предвыборная кампания сплотила республику.

В новом составе

Депутаты обновленного состава Госсовета Коми соберутся на первое заседание 29 сентября.

Согласно Конституции Коми, Госсовет региона собирается на первое заседание на 15-й день после дня выборов. Большую часть первой сессии, скорее всего, займут кадровые вопросы – депутаты будут выбирать спикера и его заместителей, создавать фракции, распределяться по комитетам и комиссиям, выбирать их председателей.

На сегодня уже известно, что состав парламента обновится на треть. Из «стареньких» останутся – 10: Сергей Усачев, Александр Макаренко, Владимир Косов, Сергей Артеев, Степан Чураков, Вячеслав Завальнев, Владимир Блохин, Андрей Климушев, Руслан Магомедов, Татьяна Саладина. Имена остальных тоже, в общем, уже известны, но до официального объявления пока о них говорить не будем.

Первой будет сформирована комиссия по регламенту и депутатской этике. Затем депутаты определятся с комитетами и их количеством. Скорее всего, их, как и прежде, будет четыре: по законодательству, бюджету, соцполитике и экологии.

На сегодня в повестке первой сессии (помимо кадровых) значатся 10 проектов законов и постановлений. Некоторые достались как наследство от предыдущего состава (например, поправки в федеральный закон о ветеранах были внесены оппозицией на рассмотрение еще в ноябре 2022 года, но так и кочевали все эти годы от заседания к заседанию). Часть республиканских законов требует приведения в соответствие с федеральными нормативными актами.

Антон КУРАВЛЕВ.