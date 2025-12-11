«Резиновая» квартирка (Криминал от 12 декабря)

Женщина прописала в своей интинской квартире 11 человек.

Жительница Чечни приобрела в Инте квартиру, чтобы в дальнейшем иметь доход от ее сдачи. Узнав о приобретении квартиры в северном городе, ее знакомые просили зарегистрировать их в данной квартире. Через свою учетную запись на «Госуслугах» женщина направила в полицию Инты заявления и согласия на регистрацию по месту пребывания 11 граждан. Поскольку жить по указанному адресу они не собирались, хозяйка квартиры таким образом осуществила фиктивную регистрацию. Суд наказал ее штрафом в размере 100 тысяч рублей.



Шубку взял «в подарок»



Неоднократно судимый мужчина решил подарить обновку своей девушке.

В полицию Сыктывкара поступил звонок от управляющей магазином одежды. Она сообщила, что днем из торгового зала была украдена женская шуба стоимостью 19 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний мужчина. Он был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что увидел белую шубу, проходя мимо магазина. Желание украсть ее возникло спонтанно. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина снял изделие со стеллажа и вышел из магазина.



Новые жертвы мошенников



Злоумышленники пытаются выманить личные данные у пациентов Усинской ЦРБ.

Пациентам поступают сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками регистратуры и call-центра Усинской ЦРБ и просят подтвeрдить запиcь к врачу кодом из СМС или пройти по ссылке в сообщении. Сотрудники больницы просят не вступать в диалог с незнакомцами и не сообщать им никакой информации.



Не сдал врачу свою мочу



Водитель из Ухты пытался обмануть медиков, предоставив вместо собственной пробы мочи… жидкость из унитаза.

Инцидент произошел, когда водитель был доставлен в наркологическое отделение Ухтинской психиатрической больницы для освидетельствования. Факт фальсификации был установлен врачом больницы. В итоге водитель лишился права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года и должен будет выплатить штраф в 45 тысяч рублей.



«Если у вас нету тети…»



18-летняя ухтинка украла у родственницы ювелирные украшения на 400 тысяч рублей.

Девушка ушла из дома из-за конфликта с родителями и попросилась пожить у своей тети. Дома у нее она нашла шкатулку с украшениями, которые решила продать. Хозяйка обнаружила пропажу спустя полтора месяца, когда племянница уже у нее не проживала. Суд удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденной 400 тыс. рублей ущерба, 5 тысяч в виде компенсации морального вреда, а также оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.