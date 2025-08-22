Сегодня, 22 августа, Республика Коми отмечает свой День рождения. В этой связи напомним читателям основные вехи ее ранней истории.

По четырем губерниям

До революции 1917 года территория нынешней Республики Коми входила в состав Усть-Сысольского и Яренского уездов Вологодской губернии, Печорского и Мезенского уездов Архангельской губернии и Халтуринского уезда Вятской губернии. А часть нынешнего Троицко-Печорского района входила в Пермскую губернию.

В июле 1918 года было принято решение о выделении из состава Вологодской губернии территорий Великоустюгского, Никольского, Сольвычегодского, Усть-Сысольского и Яренского уездов и образовании Северо-Двинской губернии с центром в Великом Устюге.

Даешь Шпицберген!

Во второй половине 1920 года началась подготовка к созыву Всезырянского съезда, на котором предполагалось обсудить проблему объединения коми-зырян в культурном и экономическом отношениях.

16 декабря 1920 года заведующий Зырянским отделом при российском наркомате по делам национальностей Дмитрий Батиев выступил с докладом на Президиуме ВЦИК. Он отметил, что создание Коми автономного правительства позволит лучше организовать народное хозяйство, снабжение коми народа. Языковая и культурная близость местного правительства и населения, по его словам, гарантировали бы доверие и симпатию избирателей к руководству автономии.

Батиев мечтал включить в Коми республику еще и часть Зауралья с расположенными там коми селениями, а также острова Новая Земля, Вайгач, Колгуев и даже бывший в то время «ничейным» Шпицберген.

Приморская территория

Мало кто помнит, что с 1921-го до 1929 года Коми область имела выход к морю и была приморской территорией. Только когда окончательно решился вопрос о территории Ненецкого округа, Коми автономия была отрезана от побережья Северного Ледовитого океана. Зато в состав Коми АО тогда же вошла территория нынешнего Усть-Цилемского района и Пысский сельсовет на Вашке.

Руководители Коми АО в 1920-х годах пытались добиться включения в состав области низовьев Печоры – где сейчас расположен Нарьян-Мар, доказывая, что для экономического развития автономии жизненно необходим выход к морю через печорское устье. Также власти Коми настаивали на присоединении к автономии участка западнее реки Печоры – с рекой Индигой, в практически не замерзающем устье которой планировалось построить для Коми области морской порт, провести туда железную дорогу.

Декрет об автономии

22 августа 1921 года был принят декрет ВЦИК «Об автономной области Коми (Зырян)» в составе РСФСР с административным центром в Усть-Сысольске. В состав области были включены: из Северо-Двинской губернии Усть-Сысольский уезд целиком, 21 волость Яренского уезда, за исключением пяти западных волостей, населенных русскими, и города Яренска; из Архангельской губернии – Печорский уезд с Большеземельской тундрой вплоть до Ледовитого океана, за исключением Пустозерской и Усть-Цилемской волостей и Тиманской тундры, и Пысская волость с деревней Латьюгой Усть-Вымского уезда Архангельской губернии.

Вместо шести районов было создано шесть уездов – Прилузский, Сысольский, Усть-Вымский, Удорский, Усть-Куломский и Ижмо-Печорский.

Первым руководителем Коми автономной области стал Дмитрий Селиванов, внесший крупный вклад в создание и налаживание нормальной работы органов управления автономии.

96 лет назад – 14 января 1929 года – был образован Северный край, в составе которого до 1936 года официально находилась Коми область. В его состав вошли бывшие Архангельская, Вологодская, Северо-Двинская губернии и автономная область Коми (Зырян). Административным центром стал город Архангельск. С этого времени все учреждения Коми автономной области стали подчиняться учреждениям Северного края.

В июле 1930 года деление на округа было упразднено и установлена новая административно-территориальная система: край – район – сельсовет, но национальные образования – автономная область Коми (Зырян) и Ненецкий округ – в крае были сохранены.

Тогда же в состав Коми автономной области были включены из Архангельской губернии Усть-Цилемская волость полностью, Ермицкий сельсовет Пустозерской волости Печорского уезда, Пысский сельсовет Койнасской волости Мезенского уезда, из Вятской губернии – Слудская волость Халтуринского

уезда. В составе Архангельской губернии Ненецкого национального округа из состава Коми автономной области отошли Большеземельская тундра с Пустозерской волостью и Тельвисочно-Ненецким районом.

Первая пятилетка

В первые годы датой рождения Коми автономии считали не 22 августа 1921 года – дату принятия декрета ВЦИК, а 5 мая 1921 года, когда свое решение о создании Коми автономной области принял Президиум ВЦИК.

Впервые празднично отметили пятилетие Коми автономии в 1926 году: 10 мая в Москве под председательством будущего «всесоюзного старосты» Михаила Калинина состоялось заседание Президиума ЦИК СССР, посвященное пятилетию Коми АО. С докладом выступил председатель Коми облисполкома Ефим Мишарин.

Впервые на коми языке были изданы произведения зарубежного писателя (рассказ Джека Лондона «Эскимос Киш») и работа Ленина «Задачи союзов молодежи». В том же году на страницах газеты «Югыд туй» обсуждали тему переноса столицы автономии в Усть-Кулом. А 13 сентября 1926 года в поселке Нювчим приземлился воздушный шар-аэростат из Москвы. Пилоты-воздухоплаватели Павел Федосеенко и Николай Слифтерьев преодолели расстояние от столицы СССР до Нювчима за 17 часов 39 минут.

5 мая 1931 года было объявлено нерабочим днем. Но к маю подготовиться к празднованию не успели, поэтому отложили его на август, приурочив к декрету ВЦИК от 22 августа 1921 года. Объявили еще один дополнительный выходной – 23 августа. Так что в 1931 году было два выходных дня по случаю юбилея Коми автономии – 5 мая и 23 августа.

На радость женщинам

Торжества по случаю 10-летия Коми области длились пять дней. 18 августа 1932 года в Сыктывкаре состоялось собрание домашних хозяек и кухарок, где был зачитан доклад «Об итогах хозяйственного и культурного строительства области». На радость женщинам на улице Пролетарской (современная Пушкина) открылся магазин «Госшвеймашина», где продавались швейные машинки.

21 августа 1932 года в Сыктывкаре прошел юбилейный пленум Коми облисполкома, на котором прозвучал доклад председателя облисполкома Федора Тараканова. В этот же день началась областная спартакиада, открылся слет ударников-лесорубов и бывших красных партизан.

22 августа на предприятиях и в организациях прошли торжественные собрания. В последующие дни в Сыктывкаре состоялись манифестация, митинг и парад батальона Осоавиахима, открылась юбилейная выставка достижений народного хозяйства области.

Коми АССР и ССР

Коми АССР появилась 5 декабря 1936 года, когда была принята новая Конституция СССР. Северный край был разделен на Коми АССР и Северную область.

В 1940-м в состав Коми АССР из Ненецкого округа была передана Воркута, а в 1959-1960-м – поселки Хальмер-Ю, Цементнозаводский, Сыръяга. Воркутинский горсовет в 1991 году на полном серьезе обсуждал возможность отделения Воркуты от Коми ССР. Любопытно, что на рубеже 40-х и 50-х годов к Коми АССР относились три поселка, расположенных в Азии: Полярный, Харбей и Ханмей, в 1953 году переданные Ямало-Ненецкому национальному округу Тюменской области. Территориальные перемены происходили и на юге автономии.

В последний год существования Советского Союза – 23 ноября 1990 года до 26 мая 1992 года – наша республика именовалась Коми ССР. Но она все равно была республикой в составе РСФСР, а не союзной республикой.

«В лаптях заходил в Кремль»

Батиев давал взятки московским чиновникам и угощал Иосифа Сталина на банкетах

Если бы не этот молодой литератор, мы сегодня, возможно, не отмечали бы День республики. Именно он был главным инициатором создания Коми автономии.

В 1920 году 24-летний Дмитрий Батиев стал заведующим Зырянским отделом наркомата РСФСР по делам национальностей и развил в Москве бурную лоббистскую деятельность. По его словам, он «не спал ночей, в лаптях заходил в Кремль», доказывая, что зыряне должны получить свою самостоятельную территорию.

Добиваясь средств на развитие автономии, он и другие сотрудники Зырянского отдела Наркомнаца подкупали высокопоставленных чиновников. Несмотря на голодное время, зыряне устраивали банкеты для партийных бонз – Михаила Калинина, Алексея Рыкова, Авеля Енукидзе и самого Иосифа Сталина. Самые пьющие из этой компании – Калинин и Енукидзе – были очень довольны, хлопали Батиева по плечу, ласково называя его «Батей»…

В итоге Дмитрий Батиев убедил центральную власть – Коми автономия появилась на карте. Но ему самому это дорого стоило: вскоре коми лоббиста исключили из партии и несколько раз арестовывали, он сидел в лагерях. А в 1941 году, после очередного ареста, Батиев был расстрелян.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.