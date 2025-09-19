Через 12 лет после публикации в журнале «Слово» очерка вологодского писателя Павла Засодимского «Лесное царство», где описывается Коми край и говорится, что «нет в Усть-Сысольске ни городского сада, ни бульвара», городская управа восполнила этот досадный пробел. Правда, бульвара жителям столицы Коми края пришлось ждать более 120 лет, а вот общественный сад на берегу Сысолы заложили уже в 1890 году.

Но почему же столь важная для любого города зеленая зона появилась так поздно, что происходило в городском саду до революции и как он перерос в нынешний Кировский парк, местные краеведы рассказали на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску».

Дань моде

Впрочем, Усть-Сысольск и без общественного сада был довольно-таки зеленым городом. Вот только деревья и кустарники росли во дворах, а также на берегу реки. И никакой нужды в отдельной зеленой зоне устьсысольцы не испытывали. Тем более что до ближайшего леса от центра города можно было довольно-таки быстро дойти пешком, что местные жители охотно делали, отправляясь за грибами, ягодами или на охоту.

Однако городом управляли купцы, которые по торговым делам разъезжали по необъятной Российской империи и видели, что модно иметь в каждом крупном поселении если не парк, то хотя бы сад. Лес считался опасным местом, а сады и парки – признаком культуры и цивилизации.

Когда усть-сысольские власти озаботились этой проблемой, то тут же возник вопрос: где быть цивилизованной и культурной территории? Градостроительный план 1784 года ничего такого не подразумевал. Свободной оставалась только лужайка на высоком берегу Сысолы чуть в стороне от Троицкого собора.

Вот ее-то и огородили для будущего сада, хотя там не росли деревья и почти не было травы. Дело в том, что в эти годы в городе на четыре тысячи жителей приходилось пять тысяч голов скота. Пастбища для них, конечно же, находились за пределами Усть-Сысольска, но маршрут к ним пролегал через этот луг, и коровы с козами и овцами выжирали все на своем пути.

После огораживания на этой территории появилась свежая трава, а по периметру посадили деревья. В итоге появившийся на свет общественный сад представлял собой чистую поляну с березками по краям.

Вслед за ним в Усть-Сысольске возникли еще два небольших сада. Один – возле Духовного училища. Он дожил до наших времен, называется садом скульптур и принадлежит Национальной галерее. Другой – возле уездной больницы (впоследствии родильного дома) на улице Сухановской (ныне Бабушкина).

Под присмотром пожарных

Рождение городского сада не стало в Усть-Сысольске событием. Молодежь после трудов праведных предпочитала гулять вдоль реки или на другом ее берегу, куда добиралась на лодках. Среднее и старшее поколение считало отдыхом такие занятия, как прядение, вязание, охоту, рыбалку, посещение церкви и, конечно, бани. Сад для таких целей был не нужен, а потому пустовал.

Ситуация могла измениться, когда в городскую управу местная любительская театральная труппа обратилась с просьбой разрешить ставить в летнее время спектакли и показывать их под открытым небом. Власти уцепились за эту идею, дававшую возможность оживить безлюдную зеленую зону. Быстро соорудили небольшую сцену, но в день премьеры зарядил дождь. Спектакль пришлось отменить, а затем показывать его под крышей Народного дома.

Однако вскоре появился другой претендент на эту территорию – пожарная команда. Их повозки управлялись лошадьми, а им требовался хороший выпас, причем рядом с пожарным депо. Ранее эти животные паслись по всему городу, и как только случался пожар, взволнованные огнеборцы метались по всему Усть-Сысольску в поисках своих верных коней. Сад же находился рядом и был огорожен. Удобнее места придумать невозможно.

Городская управа с облегчением переложила на пожарную команду бремя ответственности за городской сад. И отныне огнеборцы в свободное от тушения пожаров время сами чинили ограду и следили за чистотой зеленой зоны.

Исчезнувшая улица

Несколько десятилетий территория городского сада не могла расти вширь, поскольку была зажата двумя площадями – Соборной возле Троицкого собора и Базарной, где сейчас Дом развития культуры и искусства, прозванный в народе «сковородкой». Там регулярно устраивались ярмарки. А по побережью Сысолы шла улица Береговая, вдоль которой стояли деревянные жилые дома. Само местечко прозывалось Подгорьем.

Подгорье располагалось на скате к реке. Дома находились чуть повыше, а к низу шли огороды. Таким образом они освещались солнцем, давая хороший урожай. Возле самой реки находилось еще несколько домов. Населяли их плотники, пекари, скорняки и красильщики.

Кроме жилых домов вдоль реки тянулись деревянные строения, прозываемые «магазинами». В них хранились товары, но не велось никакой торговли. В те времена этим словом называли склады и амбары, да и происходит оно от арабского «махазин», что означает «хранилище».

Рядом с этими самыми «магазинами» находилась пристань, что было очень удобно – товары с барж быстро разгружались и размещались на складах.

Все эти строения, кроме пристани, окончательно исчезли только к концу 1950-х годов, причем в очень короткий срок. До сих пор ходит легенда, что их снесло очень сильным ливнем. Но никакими документами сей факт не подтверждается.

ВДНХ по-сыктывкарски

Видоизменяться городской сад начал в 1923 году, когда по призыву ЦК комсомола по всей стране провели «День леса» и молодежь мобилизовали на посадку деревьев. Усть-Сысольск ответил на призыв тремя комсомольскими субботниками, во время которых общественный сад пополнился 248 саженцами.

Через два года его арендовал Областной совет профсоюзов для организации отдыха для своих членов. В самом центре обустроили летнюю эстраду, где по выходным дням показывали спектакли любительской труппы и номера «Живой газеты». Рядом работал буфет. Для тех, кто не имел профсоюзной корочки, вход в сад был платным и стоил от 2 до 25 копеек золотом.

В самом начале 1930-х гг. осушили территорию на берегу Сысолы, весной 1934 года в саду снова высадили деревья, а в июне торжественно открыли парк культуры и отдыха. 21 декабря того же года, после убийства Кирова, парку присвоили его имя.

В 1932 году разобрали Троицкий собор, что позволило парку расти вширь. В нем появился большой павильон с читальным и игровым залами, в которых посетители могли сразиться в домино, шахматы и бильярд. Имелся даже кегельбан. В июне 1939 года построили Летний театр, в котором первыми выступили артисты Московской филармонии.

Парк действовал и в годы войны, а после нее в конце улицы Орджоникидзе по проекту первой в Коми женщины-архитектора Феофании Тентюковой вырос большой Выставочный павильон. Его открыли 22 августа 1946 года, когда отмечалось 25-летие Коми республики.

Власти решили показать, что тяжелые военные годы позади и всех ждет сплошное изобилие. В зале, посвященном сельскому хозяйству, демонстрировались свежие помидоры, огурцы, а также дыни и арбузы. В отделе местной промышленности посетители любовались прекрасной кожаной и валяной обувью, детскими игрушками и музыкальными инструментами.

Как писала газета «За новый Север», на выставке было представлено все, «что достигнуто трудящимися республики под руководством коммунистической партии». Умалчивалось лишь то, что большую часть этих «трудящихся» составляли заключенные лагерей, расположенных на территории Коми АССР.

Но как бы то ни было, выставка пользовалась огромной популярностью. Только за первые пять месяцев ее посетили свыше 70 тысяч человек, а проработала она целых двадцать лет.

P.S. _________________________________________________________________

Трижды переименованный. Легендарный пароход «Коми пионер» раньше носил имя банкира и судовладельца, а затем революционера и террориста

Ровно в полдень 3 июня 1898 года в сопровождении вологодского губернатора под непрерывные крики «Ура!» в городской сад Усть-Сысольска вступил великий князь Сергей Александрович. Он только что прибыл в уездный город на пароходе «Царевна» с инспекционными целями.

За три с половиной часа пребывания в столице Коми края великий князь побывал в Троицком соборе, посетил земскую управу, во дворе которой специально для него устроили кустарную выставку, и казармы конвойных команд. В целом монаршая особа осталась довольна визитом, и уже на следующий день усть-сысольские власти получили телеграмму от управляющего губернией, в которой он по поручению великого князя передает зырянам благодарность за сердечный прием.

Спустя 72 года к сыктывкарской пристани причалил пароход «Иван Каляев», названный так по имени революционера-террориста, прикончившего Сергея Александровича с помощью брошенной в его карету бомбы.

Впрочем, когда это колесное судно в 1909 году сошло со стапелей Сормовского завода, оно получило совсем другое название – «Михаил Криличевский», в честь директора пароходного общества «Котлас-Архангельск-Мурман» и Русского Внешнеторгового банка. В 1918 году большевики пароход национализировали и переименовали.

Имя убийцы великого князя корабль носил до 1971 года. Годом ранее его передали в Сыктывкарский клуб юных моряков и речников, что располагался в Кировском парке. Тогда-то и решили дать судну нейтральное название «Коми пионер». Десять лет он служил плавучим пионерским лагерем, возил подрастающее поколение по Вычегде и Северной Двине, пока не решили, что старичку пора на покой, и его загнали в одну из речных заводей. Позднее жалкие останки парохода отправили на металлолом.

