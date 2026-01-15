«Серебро» Голубкова (Блиц от 16 января)

Лыжник-паралимпиец из Сыктывкара участвует в этапе Кубка мира в Германии. Он занял второе место на дистанции 10 км, уступив победителю 14 секунд.

«Очень приятно вернуться на международные старты. Был момент, когда после того, как нас «развернули» в Пекине на Паралимпиаде обратно домой, уже хотел заканчивать спортивную карьеру. Но остался в спорте. Продолжил тренироваться. Сегодня понимаю, что могу еще бороться за самые высокие места…» – цитирует Ивана пресс-служба Минспорта Коми.



Скорбный список растет



На этой неделе пополнился список уроженцев Коми, погибших во время специальной военной операции.

В ходе СВО погибли Сергей Лобанов из села Усть-Кулом, Виталий Катаев из села Керчомъя, Руслан Лодыгин и его сын Сергей Лодыгин из поселка Югыдъяг, Андрей Осиров из села Слудка Прилузского района, Константин Терентьев из деревни Бакур и Василий Рочев из поселка Щельяюр Ижемского района, Евгений Панюков из Выльгорта, Игорь Куланов из села Визинга Сысольского района, Василий Евсюгин из деревни Филиппово Усть-Цилемского района, Сергей Бережной из Жешарта, Александр Сельков из поселка Ярега, Андрей Торлопов из Сыктывкара, Виктор Колесник из поселка Намск Корткеросского района.



Канев остался, Жилин ушел



15 января депутаты Совета Усть-Цилемского района переизбрали Николая Канева на пост главы муниципальной администрации. Он занимает эту должность с 2019 года.

А сегодня, 16 января, состоятся выборы главы администрации Удорского района. С вероятностью 100 процентов победит первый

замруководителя администрации Иван Кузнецов. Его предшественник – Николай Жилин – уходит на пенсию.



Почем билет до Усть-Кулома?



Стоимость проезда на междугородних автобусных рейсах из Сыктывкара повысится с 23 января.

Проезд по маршруту Сыктывкар – Койгородок будет стоить 900 рублей (было 670), по маршруту Сыктывкар – Визинга – 390 рублей (было 290), по маршруту Сыктывкар – Усть-Кулом – 930 рублей (было 690).Таким образом, рост составит примерно 35%.



Трассу ремонтируют по частям



В 2026 году запланированы ремонтные работы на автодороге Сыктывкар – Нарьян-Мар.

Как сообщает Минстрой Коми, в рамках действующих контрактов продолжится капремонт 40-метрового участка Каджером – ж/д станция Кожва. Запланирован ремонт участка дороги станция Язель – Позялэм – Кожмудор – Тыдор. Предусмотрены также работы по ремонту дороги на подъезде к поселку Мещура (6,8 км), ремонт моста через реку Ухта на подъезде к поселку Ярега. Будет осуществлен капремонт мостов через реки Колва, Турунъель и Евсявис (на участке Усть-Уса – Харьягинский).

Срок отодвинули



С 1 марта платить за ЖКХ можно будет не до 10-го, а до 15-го числа каждого месяца.

Законодатели объясняют это заботой о гражданах – мол, так удобнее, поскольку большинство получает зарплату ближе к середине месяца. Пять дополнительных дней действительно могут снизить риск просрочек и пени. Однако для реальной помощи жильцам куда более ощутимой мерой стало бы не смещение даты платежа, а снижение суммы в квитанциях.



Утонули, сгорели, погибли



ГУ МЧС по Коми подвели итоги потерь за 2025 год.

В управлении рассказали, из-за чего гибли жители республики в ушедшем году. Всего случилось 50 происшествий, во время которых погибли 20 человек. Так, 17 сентября произошла чрезвычайная ситуация на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Два человека пострадали, один горняк погиб. В Усть-Куломском районе погибли люди, провалившись в полынью, в местечке Алешино под Сыктывкаром утонули мальчики 12 и 13 лет. На пожарах в прошлом году погиб 61 человек, травмы получили 33 человека (из них двое несовершеннолетних).



Промедление смерти подобно



Шестилетнюю воркутинку самолетом доставили в Республиканскую инфекционную больницу.

Как рассказал БНК главврач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин, с 31 декабря по 12 января в республике 18 раз задействовали санавиацию. Помощь понадобилась больным из Воркуты, Вуктыла, Печоры, Ижмы, Усинска. Среди 27 пациентов, нуждавшихся в транспортировке по воздуху, четверо детей. Так, эвакуация маленькой воркутинки в Сыктывкар заняла почти восемь часов. Малышка попала в воркутинскую больницу накануне Нового года с энцефалитом. 1 января ее в состоянии комы забрали в Сыктывкар. Сейчас здоровье девочки стабилизировалось, ее состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.



Очень дорого стоит



Республиканский перинатальный центр в Сыктывкаре введут в эксплуатацию в 2031 году.

Такие данные представлены в адресной инвестиционной программе на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, утвержденной распоряжением правительства Коми. Согласно программе, проект перинатального центра станет самым капиталоемким. На его строительство предусмотрено почти 2,5 млрд рублей, из которых порядка 1,7 млрд – поступят из федерального бюджета. Центр появится на территории Больничного городка: между Сыктывкарским медколледжем и Республиканским кардиодиспансером.



Кладите в ручную кладь



С 1 января Международная ассоциация воздушного транспорта изменила правила перевозки некоторых гаджетов.

Согласно новым нормам, пауэрбанки, зарядные устройства и гаджеты с литий-ионными батареями теперь разрешено брать только в ручную кладь. Зарядка гаджетов от пауэрбанков во время руления, взлета и посадки воздушного судна запрещена, а сам пауэрбанк нельзя подключать к источникам питания в салоне во время полета. Кроме того, пауэрбанки необходимо размещать под сиденьем перед пассажиром или в кармане кресла спереди. Размещение устройств на полках для багажа над сиденьями теперь запрещено.



Парма, Райда, Серко и другие



В Сыктывкаре издан словарь коми кличек животных.

Автор издания – известный лингвист, сотрудник Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Евгений Цыпанов. В книге собраны более 440 кличек для собак, коров, лошадей, кошек и других домашних животных. Автор отмечает, что коми язык сохраняет богатую исконно-языковую систему кличек. Наибольшее разнообразие зафиксировано для собак (117 кличек), коров (111), лошадей (66), кошек (59) и овец (22). Словарь будет интересен всем, кто любит коми язык.