Смерть в колодце

В селе Спаспоруб Прилузского района завершены поиски 47-летнего мужчины.

Ранее ориентировку на него распространил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Мужчина приехал в село к знакомым в гости и пропал 30 мая. На его поиски выехали волонтеры, местные жители и Прилузский аварийно-спасательный отряд. 2 июня местные жители обнаружили тело пропавшего в канализационном колодце по ул. Школьная. По всей вероятности, мужчина провалился в очистные и получил травмы, не совместимые с жизнью.



Осторожно: бабушка за рулем!



Женщина за рулем кроссовера не уступила легковушке, которая двигалась по главной дороге.

Пострадавший в результате ДТП 65-летний водитель Nissan Primera скончался в больнице. В отношении ухтинки возбуждено уголовное дело. Обвиняемая полностью признала вину и в качестве возмещения морального вреда выплатила 650 тысяч рублей родственникам погибшего.



Погиб во время рыбалки



2 июня в селе Деревянск простились с экс-депутатом Совета Усть-Куломского района.

Степан Габов работал сельским зубным врачом и инструктором в местном центре спортивных мероприятий, отстаивал интересы жителей в сельском и муниципальном Советах. 41-летний мужчина погиб во время рыбалки: ему стало плохо, он упал в воду, а к моменту, когда его вытащили на берег, был уже мертв.



Ребенок выпал из окна



Младший воспитатель уснула на рабочем месте.

ЧП случилось в одном из сыктывкарских детских садов с круглосуточным пребыванием. Оставшийся без присмотра двухлетний мальчик забрался на подоконник и выпал из окна, получив множество телесных повреждений. Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.



В «Югыд ва» поймали рыбаков



Браконьеры выловили в Национальном парке 101 хариуса.

Во время рейда в акватории реки Кожим госинспекторы выявили двух нарушителей. Вблизи плеса «Сиговый» они с помощью лодки с мотором и удилища незаконно выловили 101 тушку рыбы ценной породы. В результате водным биоресурсам был причинен ущерб почти на 187 тысяч рублей. Инспекторы изъяли у браконьеров всю пойманную рыбу, снасти, а также наложили арест на лодку с мотором.



Поджег дом родственников



42-летний житель села Объячево приехал на рыбалку в окрестности поселка Верхняя Седка.

Обнаружив поврежденные жерлицы, он узнал, что к этому могут быть причастны его дальние родственники, с которыми у него был конфликт. Спустя несколько дней мужчина, зная, что они ночуют в одном из поселковых домов, решил его спалить. Материальный ущерб от пожара превысил 270 тыс. рублей.