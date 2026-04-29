29 апреля свое 70-летие отметит бывший директор Управления Федеральной почтовой связи Республики Коми Виталий Осипов. В отрасли связи Республики Коми он проработал почти полвека – 47 лет.



Сын телеграфистки начинал с телеграфа



Виталий Осипов родился и вырос в Сыктывкаре в многодетной семье. Его мама в годы войны и в мирное время более 40 лет отработала телеграфисткой. Отец воевал в морской пехоте на Северном флоте, после демобилизации трудился в потребкооперации и в других отраслях народного хозяйства.

– Я пришел в связь в 1975 году, когда мне было девятнадцать лет, – вспоминает Виталий Васильевич. – Семь лет проработал электромонтером телеграфа в Воркутинском узле связи. Обслуживал там телетайпы. Это телеграфные аппараты, но не ленточные, а рулонные. Занимался их ремонтом и обслуживанием. Тогда же заочно учился в Ленинградском электротехническом институте связи имени Бонч-Бруевича.

Вернувшись в 1982 году в Сыктывкар, Виталий Осипов трудился на телеграфе инженером. В том же году перешел в службу междугородной телефонно-телеграфной связи ПТУС, участвовал в развитии в республике абонентского телеграфа – одного из видов документальной связи, затем перешел в службу почтовой связи.

– Тогда я объехал практически все сельские райцентры Коми АССР, ставил там телеграфные станции.



Победа на выборах



В 1989 году Виталия Осипова выбрали начальником Сыктывкарского почтамта.

– Это было во время перестройки и демократии, поэтому выборы были открытыми, – рассказал ветеран. – Нас было двое кандидатов, и большинство делегатов проголосовали за меня. У каждого кандидата была своя предвыборная программа. Согласно моей предвыборной программе были открыты пять отделений почтовой связи, хозспособом и при долевом участии гормолзавода и хлебокомбината был построен 16-квартирный жилой дом на улице Морозова для работников почты.

Также Виталий Осипов избирался депутатом Сыктывкарского городского Совета народных депутатов 21 созыва.



«Главный связист» республики



В 1994 году после разделения почты и электросвязи под руководством начальника государственного учреждения УФПС Республики Коми Гарри Шика вместе со своими коллегами: Г.М. Куклиной, В.Ф. Грачевым, А.Я. Кофалем, С.В. Соколовым, Т.В. Тутриновой и другими активно участвовал в создании и укреплении нового предприятия. Почтамт возглавлял до 1996 года. Затем был назначен заместителем руководителя, а в ноябре 2003-го стал директором филиала ФГУП «Почта России».

С 2004 года, в условиях реформирования почтовой отрасли, филиал при непосредственном руководстве Виталия Осипова успешно развивался. Было отремонтированы большинство отделений почтовой связи, в том числе и в сельской местности, обновлялся парк автотранспорта, внедрены современные кассовые терминалы, ПО, созданы курьерские участки экспресс-почты, активно внедрялись новые услуги.

Виталий Васильевич, по словам его бывших сослуживцев, не терпел разгильдяйства, требовал добросовестного выполнения порученной работы. При этом оставаясь отзывчивым и доброжелательным к своим подчиненным, коллегам.

С 2006 года Виталий Осипов является академиком Международной общественной академии связи.

На вопрос «Трибуны» о том, как он оценивает нынешние проблемы почтовой связи, Виталий Васильевич ответил, на наш взгляд, весьма дипломатично:

– Почта постоянно развивается и меняется. Другие услуги и другая востребованность. Сейчас большая конкуренция со стороны интернета. Бумажной почтой отправляют только поздравления и официальные сообщения. Также по почте отправляют и получают посылки, бандероли, письма. Здесь оказывают ряд банковских услуг. В общем, жизнь не стоит на месте.



Бодрость души



Выйдя на пенсию в мае 2022 года, Виталий Васильевич увлекся рыбалкой, занимается туризмом, получил права на управление маломерным судном и в период навигации изучает реки Республики Коми вместе с сыном Владимиром. Очень любит прогулки по лесу за грибами, путешествовать по городам и странам.

Он вырастил двоих детей, сына и дочь, а теперь активно участвует в воспитании внучек – Алины и Виктории.

– Возраст измеряется не годами, а состоянием души. А состояние души у меня очень бодрое, – улыбается юбиляр. – Я стараюсь идти только вперед. Но если до выхода на пенсию для меня главным в жизни была работа, то сейчас на первом месте – семья, внучки. Младшая учится во втором классе, старшая заканчивает физико-математический лицей. Люблю ходить по грибы, плавать на лодке по Вычегде. Хотя я не такой уж большой дачник, но на даче бываю почти каждый день. Стараюсь привести дачу в порядок.

Для справки ___________________________________________________

Виталию Васильевичу Осипову присвоены почетные звания «Заслуженный работник связи Российской Федерации», «Заслуженный работник Республики Коми», «Почетный работник» АО «Почта России. Награжден высшей ведомственной наградой – присвоено звание «Мастер связи», имеет большое количество заслуженных наград различного уровня: Почетная грамота главы Республики Коми, Почетная грамота Государственного Совета Республики Коми, Почетная грамота ЦК общероссийского профсоюза работников связи РФ, Почетные грамоты ФГУП «Почта России».



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.