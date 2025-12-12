Ровно год назад в нашей газете вышла статья «Кто услышит «Крик» артистов?», в которой говорилось о первых шагах нового тогда еще директора театра оперы и балета Алексея Садовского.

Шаги эти вызвали неоднозначную оценку как у сотрудников театра, так и у зрителей. В частности, за короткий срок из театра по разным причинам ушли главный режиссер, два дирижера, дизайнер, звукорежиссер, начальник отдела маркетинга. Чуть позже, с уходом главного балетмейстера, из репертуара театра «ушел» и современный балет «Крик», поставленный на средства Президентского гранта. Этот спектакль пользовался большим успехом у публики Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других российских городов. Газета привела мнение эксперта – одного из продюсеров спектакля Татьяны Лещевой, которая усомнилась в правильности решений директора.



Задели за живое?



Татьяна Лещева.

«Трибуна» – честная газета. Поэтому тем, кого она критикует, всегда дается право на ответ. Дорожа собственной репутацией, мы приветствуем любые (в рамках закона) дискуссии и уважаем чужое мнение, даже если оно не совпадает с мнением редакции. Однако г-н Садовский публично дискутировать не захотел, а вместо этого накатал заявление в суд. Причем директор почему-то решил, что задета не только его деловая честь, но и репутация всего театра, с которым Садовский себя, видимо, и отождествил. Хотя именно честь театра, с его замечательными традициями, «Трибуна» как раз и защищала в своих публикациях.

Вначале Садовский подал заявление в Сыктывкарский суд. 11 марта оно было рассмотрено и возвращено заявителю, потому что по закону спор между двумя юридическими лицами должен рассматриваться в Арбитражном суде. Тогда г-н директор написал новое заявление, включил в него Татьяну Лещеву и, видимо, чтобы избежать широкой огласки и участия в заседании массы свидетелей из театра, подал иск в Москве. С газеты он потребовал извинений, а с продюсера балета – 1 миллион рублей.

В Москве ему поначалу также было отказано: Фемида не нашла оснований для возбуждения дела. Но упрямый директор нанял нового адвоката и продолжил тяжбу.

27 октября Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел заявление А. Садовского и установил, что сведения, указанные в статье, «носят критический оценочный характер его деятельности как руководителя театра». И эта критика не порочит истца. Цитируем судебный вердикт: «Садовским А.Ю. не было представлено доказательств того факта, что ответчики действовали с целью причинения истцу какого-либо вреда, равно как и доказательств, что опубликованная ответчиками статья опорочила деловую репутацию театра. В связи с чем суд находит исковые требования Садовского не подлежащими удовлетворению».



Чему удивилась Москва



Алексей Садовский.

К сожалению, проблем в театре оперы и балета за время этой судебной тяжбы меньше не стало. Весь минувший театральный сезон обстановка была далека от чисто творческой. («Трибуна писала об этом в статье «Скрипка и немножко нервно» в номере от 18.07.2025 г.).

Самое печальное в этой истории то, что директор, во-первых, потратил на защиту своей чести совсем немаленькую сумму из кассы театра (командировки в столицу, оплата дорогих адвокатов и судебных пошлин). А во-вторых, вынеся «сор из избы», сам нанес гораздо больший урон репутации театра. Ведь теперь о неспокойной ситуации в нашем «храме искусства» знает вся театральная Москва.

По словам Татьяны Лещевой, именно театру теперь придется компенсировать еще и затраты выигравших суд ответчиков. Вряд ли г-н директор будет оплачивать их из своего кармана. «У театра и так много финансово-хозяйственных проблем, которые нужно решать, а не разбазаривать денежные средства таким образом. А про такой сомнительный пиар театра на федеральном уровне мне и вовсе говорить не хочется. Думаю, что это просто неуважение к республике и ее жителям», – считает эксперт.

Добавим, что сама Татьяна Лещева с командой недавно вновь выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив и собирается продюсировать постановку балетного спектакля «Онегинъ» на музыку Сергея Прокофьева в одном из театров Санкт-Петербурга. И если бы не нелепый, никому не нужный затяжной конфликт с г-ном Садовским, этот спектакль вполне мог бы стать украшением афиши нашего театра оперы и балета.



Лиля ВОВК.