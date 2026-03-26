Сходил за «бесплатным» пивом (Криминал от 27 марта)

Сыктывкарец получил год колонии за серию краж из магазинов.

Ранее судимый мужчина дважды попадался на кражах продуктов и алкоголя в сетевых магазинах. Так, в октябре прошлого года за один вечер он шесть раз приходил в магазин в Ухте, откуда он похитил пиво разных сортов, а в последний раз добавил еще и упаковку плова. Спустя месяц злоумышленник совершил кражу из магазина в поселке Ярега. Оттуда он вынес шесть бутылок вина. По совокупности преступлений он приговорен к одному году лишения свободы.



Пистолет – как родной!



Мужчина три года не расставался с оружием и носил его с собой, когда ходил по городу.

13 лет назад мужчина обнаружил в гараже знакомого пневматический пистолет и с разрешения владельца оставил его себе. В 2022 году он переделал оружие, внеся конструктивные изменения в основные части, и, испытав в лесополосе недалеко от дома, убедился, что пистолет пригоден для стрельбы патронами. Оружие мужчина незаконно хранил у себя. Осенью прошлого года за 3 тысячи рублей он сбыл его знакомому, у которого оно было изъято сотрудниками полиции. Кроме того, прошлой осенью же, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нашел банковскую карту и совершил с ее помощью покупки в магазинах Сыктывкара на 6,4 тысячи рублей. Недавно суд назначил 65-летнему сыктывкарцу наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.



Повадился разбивать окна



Неоднократно судимый ухтинец забирался в магазин за деньгами и… сигаретами.

Один раз воришка, проникнув в помещение, похитил 9500 рублей и 4 пачки сигарет, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 10480 рублей. Второй раз, разбив окно в том же магазине, он похитил 5500 рублей, четыре пачки сигарет, банку энергетического напитка и игральные покерные карты, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 7130 рублей. Рецидивисту назначен один год лишения свободы.



За что так, дяденька?



Сыктывкарца осудили за избиение подростков после душа.

42-летний мужчина, выйдя из душа в раздевалке одного из спортивных центров Сыктывкара, по малозначительному поводу нанес побои группе 14-летних школьников, которые переодевались после тренировки. Суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы.



«Продавал» Хагги Вагги



24-летний парень разместил на одной из интернет-площадок объявление о продаже детских игрушек.

На объявление откликнулись три человека, которые перевели воркутинцу в общей сложности 146 тыс. рублей. Свои обязательства тот исполнять не планировал, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 225 тыс. рублей.