Депутат Госсовета РК, председатель Комиссии ГС по регламенту и депутатской этике и лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» Татьяна Саладина сообщила «Трибуне» о скандальном инциденте в здании Корткеросской администрации. На входе ее «тормознули» охранники…



«11 февраля я планировала рабочую поездку в Корткеросский район. Одно из мероприятий, на котором собиралась побывать, – заседание Совета МО, – рассказала Татьяна Алексеевна. – Это обычная практика, план заседаний Советов городов и районов нам, депутатам, предоставляет аппарат Госсовета РК в начале каждого месяца. По возможности мы участвуем в таких заседаниях, знакомим коллег с деятельностью регионального парламента, с последними принятыми законами.

Информацию о своей поездке и планируемых мероприятиях я направила на электронный адрес администрации, а также связалась лично по телефону с председателем Совета Михаилом Захаренко. Спустя некоторое время Михаил Александрович перезвонил мне и заявил, что ему дано указание не впускать меня на заседание. Затем позвонил и руководитель администрации района Константин Сажин. Он заявил мне: «Здесь «Единая Россия», а оппозиционному депутату делать нечего».

Несмотря на все эти звонки, пользуясь своим законным правом депутата Госсовета, 11 февраля я пришла в администрацию района, где должно было состояться заседание сессии районного Совета. И тут произошло самое интересное – охранник отказался регистрировать мое удостоверение в журнале. Дорогу к турникету мне перегородил еще один охранник. Как позже выяснилось, не рядовой «боец», а сам начальник местного управления ГО и ЧС Александр Лодыгин.

Еще до начала заседания в здание вошел один из депутатов – Иван Вишератин. Он узнал меня и удивился, что меня не пропускают, затем прошел дальше, пообещав все выяснить. Через некоторое время спустился и сказал: «Вас боится «Единая Россия», поэтому вас не пропустят на заседание Совета».

Так и хочется спросить: «Что это было?». Ответ на поверхности – это нарушение руководителями муниципального района «Корткеросский» сразу трех важнейших законов: федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», Конституции РК и Закона РК «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми».

Что за вопросы собирались рассмотреть депутаты-«единороссы» втайне от депутата Госсовета РК? Один из пунктов повестки – внесение изменений в бюджет Корткеросского района. Может, именно этот вопрос хотели скрыть?

Действия всех участвовавших в этом инциденте лиц оценят Отделение МВД по Корткеросскому району и прокуратура, куда я и обратилась с заявлением», – подытожила Татьяна Саладина.