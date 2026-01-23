Смерть Юрия Лисовского стала шоком для всех, включая семью. То, что у него было серьезное заболевание, до последних дней не знали даже близкие родственники и друзья. Юра никому не рассказывал.

Еще 6 января он звонил своему наставнику Юрию Филипповскому, поздравлял с Рождеством, справлялся о его здоровье. «Болею», – жаловался 77-летний учитель. «Я тоже», – признался тогда Лисовский. Как оказалось, он звонил из больницы, из которой не вышел. Через несколько суток он впал в кому и утром 16 января скончался.



Был машинистом, стал этнофутуристом



Художник Юрий Лисовский в представлениях не нуждается. Его отлично знают не только в республике, но и в России, и в странах финно-угорского мира. В первую очередь, как одного из ярких и последовательных приверженцев этнофутуризма. Работы Лисовского, основанные на коми-зырянской мифологии, стали узнаваемым брендом. Его «птичка», как чайка на театральном занавесе МХАТа, парит сегодня над сценой Национального музыкально-драматического театра Республики Коми. Арт-инсталляции Лисовского вдохнули новую жизнь в первый коми балет «Яг-Морт» и украшают выступления Государственного ансамбля песни и танца «Асъя кыа».

47 лет Юрий Лисовский прожил в Коми, все это время, познавая тайны зырянского края, и щедро делясь этими знаниями. Делиться нужно обязательно – это было его глубокое убеждение. Люди, как деревья, должны помнить и заботиться о своих корнях (предках) и тянуться к солнцу (духовному и вечному).

При этом сам он родом из Украины и попал в Коми в общем-то случайно. Приехал учиться на рулевого-моториста. Три навигации отходил по северным рекам на теплоходе «Коми Пионер». Был кочегаром, потом машинистом. Однако тяга к рисованию «перевесила» – поступил в училище искусств. По счастливой случайности попал на один курс с Павлом Микушевым, для которого это была уже четвертая попытка! Тот почему-то никак не мог без ошибок написать вступительное сочинение. «Хватит мучить парня, надо брать», – вступился тогда за Пашу Филипповский. Так встретились два взрослых уже человека, сделавших свой осознанный выбор. Практически три десятка лет их называли потом всегда в паре «Микушев /Лисовский». Они оба стали последователями этнофутуризма и пошли каждый своей дорогой лишь сравнительно недавно. Павел увлекся геометрическим артом, Лисовский – графикой, фотографией, полиграфическим дизайном.

20 января, в день прощания на Краснозатонском кладбище, именно Павел рассыпал по покрывалу друга освященный песок, нарисовав по церковной традиции православный крест…

«Юра приехал к нам в Коми, и открыл нам самих себя, – сказала на прощании поэт Нина Обрезкова. – Он научил нас любить свой край, показал его уникальную красоту. Он был очень светлым, очень добрым и очень щедрым человеком».



Фото Дмитрия Напалкова.

Мир триединый



Юрий рассказывал как-то, что интерес к коми мифам у него был связан в том числе с личной историей. «Моя супруга – коми. И чтобы породниться, мне надо было узнать ее культуру. К тому же мышление у меня мистическое. Хочется заглянуть за пределы видимого. В сакральных знаниях и легендах можно уловить и почувствовать образы. Мне понравился пермский звериный стиль и его триединый мир… Творчество для меня – это познание мира через озарения. Я не просто рисую, я задаю вопросы о жизни…».

«Это был человек, который умел удивляться и удивлять. Помните, была фотовыставка «Зырянские Галактики», которая заставила нас посмотреть на макушки друг друга, потому что, как выяснил Юрий, волосы на голове человека, закручиваются по спирали? Как и многое в нашем мире: цветы, ДНК человека, вихри и водовороты на реках…Он был не только художником, но и философом. Завтра будет новый день, а Юры уже не будет. Это очень несправедливо», – поделился своими воспоминаниями редактор журнала «Арт» Павел Лимеров. Лисовский, напомним, много лет работал художником этого журнала.



Пароходы, книги и другие долгие дела



Осталось большое творческое наследие художника. Ходят по Волге три теплохода («Борис Полевой», «Владимир Маяковский» и «Александр Невский»), расписанные Юрием, есть книги и журналы, оформленные его рисунками, тысячи уникальных фотографий, сотни живописных работ. В связи с уходом художника из жизни вновь встает вопрос о необходимости сохранения его памяти и открытии в Сыктывкаре или, к примеру, в Этнопарке галереи этнофутуризма, где работы Лисовского, безусловно, были бы доминантой.

«Я люблю смотреть на звезды. Так можно почувствовать гармонию мира. Только глядя на небо, можно увидеть все четыре стороны света», – говорил Юра. Теперь его душе предстоит долгий путь по небесному океану.



Елена ШЕЛЕСТ.