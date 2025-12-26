В конце декабря на информационных лентах появились обнадеживающие новости из сферы туризма. Ждать ли нам прорывов в этом направлении или все опять ограничится «перестановкой кресел» в чиновничьих кабинетах?

Буряты – к нам!



Первая новость – это открытие в самом центре Сыктывкара (рядом с Республиканским стадионом) нового Туристического информационного центра, который в официальном сообщении Желтого дома был громко назван «частью системной работы по развитию туристической инфраструктуры региона».

Другая новость касается появления в структуре власти Республики Коми нового ведомства – Министерства туризма РК, его возглавила экс-руководитель Министерства туризма Бурятии Мария Бадмацыренова (к своим обязанностям она приступит с 1 января 2026 года). Кстати, в 2017 году она стала первым министром туризма в Бурятии. А в 2021 году ее пригласили на работу в федеральное Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность руководителя Туристического центра.

В связи с новым назначением нельзя не вспомнить другого бывшего высокопоставленного чиновника из Бурятии Антона Виноградова (работал в правительстве Бурятии вместе с Марией Бадмацыреновой), который при экс-главе Коми Владимире Уйбе развернул бурную деятельность по части привлечения инвестиций по схеме, построенной на сомнительных обещаниях. Для бурятского «сказочника» это добром не закончилось – сейчас он находится под стражей по подозрению в получении взятки.



Мария Бадмацыренова прибыла к нам из Бурятии.

«Тертый калач»



Судя по послужному списку, Мария Бадмацыренова, как говорится, «тертый калач», поэтому на новом месте работы ей не понадобится много времени на раскачку.

Вспоминается история из времен правления Вячеслава Гайзера, когда в 2013 году республиканское Агентство по развитию туризма возглавила москвичка Юлия Рыбакова. Так вот Вячеслав Гайзер уже через пару месяцев после ее назначения стал интересоваться практическими результатами, мол, нам не нужна теория туристического менеджмента. Жителю сельской глубинки нужно разъяснить, что если он у себя примет автобус с туристами и напечет гостям шанежки, то у него будет материальный интерес заниматься этим весьма специфическим бизнесом.

Юлия Рыбакова задержалась в Коми чуть больше полугода, но помнят ее до сих пор. Мало кто так умел вдохновенно рассказывать на телекамеру истории «из будущего».



Сомнительная цифирь



За последние три года власти региона никак не могли определиться, кто должен отвечать за туризм – то Министерство культуры, то Министерство экономического развития. В итоге остановились на том, что появится отдельное ведомство с солидным министерским статусом. И что дальше? А дальше надо долго и скрупулезно вникать в то, что сегодня из себя представляет в реальности сфера туризма в Коми. Веры в отчеты, которые составлялись регулярно, нет никакой.

Например, кто поверит в то, что согласно официальным данным Республику Коми посещают сотни тысяч туристов (чаще всего называются цифры от 300 до 400 тысяч в год) со всей России и мира! Если разобраться, то выясняется, что «под туристов» можно подогнать всех командировочных, которые останавливаются в гостиницах, всех иностранных граждан, ставших на миграционный учет. То есть человек приехал в Коми откуда-нибудь из Узбекистана, чтобы подзаработать деньжат, а его тут считают не гастарбайтером, а «иностранным туристом».

На основе данных из регионов ежегодно составляется национальный туристический рейтинг. Но даже при таком раскладе, когда без последствий можно приукрасить общую картинку, Республика Коми на фоне многих регионов смотрится весьма скромно. Лучший показатель был в 2015 году – 54 место, в 2022 году – 64, в 2023 году – 71, в 2024 году – 67. В последнем рейтинге нас значительно опережают географические соседи – Кировская и Архангельская области, что выглядит просто провально, учитывая туристический потенциал нашего региона.



«Грибной» туризм



Напомним, что с 1 января 2025 года в Коми в ряде муниципалитетов ввели туристический налог. Его плательщики – организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания, в том числе в составе услуг по санаторно-курортному лечению (минимум 100 рублей в сутки). К 2029 году чиновники планируют увеличить туристический налог до 5 процентов от потраченной суммы.

Например, среди мест, где введен туристический налог, фигурирует поселок Студенец (Усть-Вымский район), считающийся «грибной столицей» юга Коми (рядом расположено Чернамское лесничество со шлагбаумом на въезде). Хочешь проехать – плати! Так что теперь и грибники у нас попали в разряд «туристов». У всей этой затеи с дополнительным налогом на туристов есть один положительный момент – все собранные средства поступают в местный бюджет. Сколько местные власти насобирают денег с людей, которые неожиданно попали в разряд «туристов», постараемся узнать по итогам уходящего года.



Индусы, где вы?



Конечно, считать грибников туристами, да еще брать с них налог – это какой-то анекдот. Хотя чему тут удивляться, когда власти к туризму всегда относились как к чему-то не очень серьезному. К примеру, экс-глава Коми Сергей Гапликов зачем-то публично ляпнул, что Инта – это родина индусов. Каждый индус мечтает побывать на горе Народная, которая считается чуть ли не святым местом. Осталось загадкой, где он черпал столь удивительную информацию?

Другой экс-глава Коми Владимир Уйба с какого-то перепугу опять же публично дал наказ тогдашнему руководителю Министерства культуры, туризма и архивного дела РК Марии Балмастовой довести ежегодный турпоток в регионе до двух миллионов человек. Только при этом условии она станет министром без приставки «временно исполняющий обязанности». «Московский дедушка», вероятно, просто шутил, но уж очень своеобразно.

Кстати, Мария Бадмацыренова назначена министром без каких-либо оговорок, что можно расценить как полное доверие к ней со стороны нынешних хозяев Желтого дома.



Места у нас интересные



Сегодня самый востребованный туристический маршрут в Коми – это посещение национального парка «Югыд ва» (там находится геологический памятник Маньпупунер или комплекс «Столбы выветривания», признанный в 2008 году одним из семи чудес России), турпоток оценивается ежегодно в 6-7 тысяч человек. Пользуется популярностью и Печоро-Илычский биосферный заповедник, который ежегодно посещают 4-5 тысяч туристов. Можно назвать еще разного рода туры выходного дня. Например, сыктывкарцы охотно выезжают на экскурсию в Усть-Куломский район, чтобы познакомиться с одной из главных святынь региона – Свято-Троице-Стефано-Ульяновским монастырем.

В Коми есть много интересных мест, однако массовый турист охотно поедет лишь туда, где есть более-менее сносная инфраструктура, где местные власти поддерживают частников, которые предлагают какие-то уникальные турпродукты.

В чиновничьих кабинетах можно сколько угодно разрабатывать программы по развитию туризма, но без денег они никому не нужны. А средств для развития туризма хронически не хватает. Поэтому новому профильному ведомству будет сложно вписаться в финансовые потоки. Если повезет, то можно будет получить какой-нибудь федеральный грант под интересный проект. Впрочем, не будем пессимистами. Главное, что власти теперь признали развитие сферы туризма одним из приоритетных.



Сергей МОРОХИН.

