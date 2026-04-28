Убиты двое диверсантов

Сотрудники ФСБ предотвратили в Коми атаку дронами на нефтяное предприятие Ухты.

«Диверсия планировалась двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины, – сообщает Центр общественных связей ФСБ России. – Действуя по указанию кураторов, они изъяли из заранее оборудованного схрона дроны с самодельными взрывными устройствами «для совершения подрыва одного из предприятий нефтяной промышленности региона». При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление и в ходе перестрелки были ликвидированы ответным огнем. На месте происшествия изъяты два беспилотных летательных аппарата с боевой частью, снаряженной взрывчатым веществом иностранного производства, и два пистолета Макарова.



Сельчанин истек кровью



На территории сельского поселения Трусово в Усть-Цилемском районе зафиксирован смертельный случай.

Вечером 24 апреля 55-летний мужчина возвращался с делянки, где заготавливал дрова. Медведь, напавший на человека, нанес ему тяжелые раны. Пострадавший нашел в себе силы и добрался до дома. Местные жители вызвали фельдшера из соседней деревни Филиппово, но из-за ледохода медработник не смогла на простой лодке переправиться до деревни Мыла. Мужчина скончался от потери крови. Напомним, что с 15 апреля на территории республики открылся весенний сезон охоты на бурого медведя. Участились выходы косолапых в жилые районы. Так, в Койгородском районе заметили медведя в районе села Грива, в Троицко-Печорске хищника видели возле водозабора и дач.



Хватит здесь кукарекать!



Сыктывкарские дачники устали от шума и неприятного запаха, идущих от дома соседей.

Сыктывкарский городской суд принял иск граждан, чьи соседи с прошлого лета разводят на своем участке кур и петухов. Истцы утверждают, что крики петухов нарушают их право на тишину. Попытки мирного урегулирования результатов не принесли. В иске заявлены требования о запрете содержания птиц, компенсации морального вреда и возмещении судебных расходов. Скорее всего, иск будет удовлетворен, потому что с 1 января 2026 г., согласно новому закону, разведение кур на дачах запрещено.



Прямо в детской поликлинике



38-летняя ухтинка передала знакомому наркотическое средство.

Женщина пришла лечить зуб своему сыну и здесь же сбыла своему знакомому 0,14 грамма наркотика, получив наличными 2 тысячи рублей. Примечательно, что этот самый знакомый ранее продал ей наркотик за 4 тысячи рублей, однако позже передумал и попросил вернуть ему половину дозы, на что она согласилась. Ухтинский городской суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Осужденная подала апелляцию в Верховный суд Коми, который оставил приговор в силе.



Алиментщик отправится в колонию



Эжвинский районный суд приговорил 40-летнего мужчину к двум годам лишения свободы за систематическую неуплату алиментов.

В течение 12 лет эжвинец уклонялся от выплат на содержание несовершеннолетнего ребенка, накопив задолженность на сумму свыше 500 тысяч рублей. За это он был привлечен сначала к административной ответственности, а теперь и к уголовной.