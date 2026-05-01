До «часа X» для жителей полусотни многоквартирных домов в райцентре Сысольского района остается чуть больше месяца. В Визинге боятся «фекального потопа», а местная управляющая компания – миллионных штрафов. Власти судорожно ищут выход, но время поджимает.

Уже неделю в местных пабликах и на кухонных посиделках обсуждают тревожную новость: управляющая компания «Визинга Сервис» официально предупредила: с 1 июня 2026 года она прекращает вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из многоквартирных домов.

Обитатели 50-ти домов, не оборудованных канализацией, опасаются, что им скоро придется «жить над выгребными ямами», которые будут переполняться. По их обращениям «Трибуна» попыталась разобраться в клубке противоречий, где столкнулись буква закона, экономика села и элементарные санитарные нормы.

Когда в редакцию поступают такие обращения, поневоле задумаешься: почему в районном центре Республики Коми в XXI веке всерьез обсуждают риск подтопления квартир фекальными массами?



«Нас топит какашками»



В конце апреля 77 жителей Визинги поставили подписи под обращениями в районную прокуратуру, администрацию, Роспотребнадзор и депутатам. Суть одна: выгребные ямы в их домах не рассчитаны на долгое хранение. При прекращении откачки ЖБО содержимое ям начинает выплескиваться обратно – сначала в подвалы, потом в квартиры. Причем вместе с жижей, где содержатся бактерии, метан, сероводород. А тошнотворный запах не выветривается годами.

«Если не вывозить ЖБО два раза в неделю, наши дома топит какашками», – цитируют в соцсетях слова одной из жительниц, обращавшихся в управляющую компанию. Формулировка резкая, но точно отражает суть. Остановка откачки – это уже не вопрос дискомфорта, речь о прямой угрозе антисанитарии.

Жители боятся двух сценариев. Первый: застой и потоп. Второй: эвакуация отходов в столицу Коми. От Визинги до Сыктывкара – 80 километров. Понятно, что в стоимость услуги будет включена и транспортировка на это неблизкое расстояние.

«Если «Визинга Сервис» откажется, нас возьмет Сыктывкар, а это резкий скачок цены, который выдержат не все», – переживает одна из собственниц квартир. По ее словам, сейчас на обслуживании компании находится около 50 домов, не подключенных к центральной канализации.



Сливать нельзя



ООО «Визинга Сервис» оказалось между молотом и наковальней. С одной стороны – встревоженные люди, требующие предоставления услуги. С другой – два надзорных ведомства с грозными предписаниями.

В мае 2025 года Росприроднадзор выдал компании предписание с требованием прекратить слив ЖБО на земельном участке в районе села. Минприроды Коми дублирует это требование своим предписанием. Суть одна: сливать отходы на почву незаконно. Срок прекращения «размещения» на земельном участке (по факту, на этом месте была старая несанкционированная сельская свалка) – 30 сентября 2026 года.

Однако, как следует из пояснений компании, готовиться к остановке процесса начали заранее, озвучив жителям дату – 1 июня.



Плохие анализы



Согласно акту проверки, лабораторные анализы почвы на участке слива показали превышение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми пробами. По нефтепродуктам – в 25 раз, по нитритному азоту и нитритам – в 15 раз. Именно эти цифры легли в основу вывода о том, что действия УК привели к порче земель.

Кроме того, Росприроднадзор обращает внимание: у компании есть лицензия на транспортирование отходов IV класса опасности, в том числе осадков из выгребных ям. Но слив на данном участке – это не транспортирование, а размещение отходов. А для размещения нужен объект, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Такого объекта на старой свалке никогда не было.



Откуда в фекалиях нефть?



В своих возражениях компания указывает на важные нюансы.

Во-первых, пробы почвы показали наличие нефтепродуктов, битого стекла, пластика, древесных отходов и даже железобетонных блоков. «Визинга Сервис» настаивает: ничего подобного в жидких бытовых отходах из многоквартирных домов быть не может. В подтверждение компания ссылается на протокол анализа отходов от 29 ноября 2021 года: вода – 93,8%, органическое вещество – 6,2%. И никаких нефтепродуктов.

Во-вторых, точка слива, как указано в возражениях, «общедоступна и не охраняется». А значит, кто именно оставил там следы нефтепродуктов и строительного мусора, неизвестно. Установить прямую причинно-следственную связь между действиями «Визинга Сервис» и загрязнением почвы, по мнению компании, проведенная экспертиза не позволяет.

В-третьих, и это главный аргумент: экономика и логистика. Возить ЖБО в Сыктывкар – значит, убить бизнес.

«Ежедневно необходимо вывозить 30-40 кубометров. Это физически невозможно из-за отсутствия техники, да и финансово неподъемно», – говорится в обращении директора предприятия.



Позиция надзорного ведомства



Росприроднадзор эти доводы не принял. Состав отхода ЖБО, отмечается в ответе ведомства, согласно справочным данным, может включать в себя и нефтепродукты. А фактический состав отхода, добавлено в ответе, часто отличается от паспортных данных, поскольку никто не ведет постоянный мониторинг того, что именно сливают в выгребные ямы жильцы.

Что касается доказательств, то в материалах проверки их достаточно, указывает ведомство. По мнению чиновников, их предписание является исполнимым: закон не требует указывать в нем единственно возможный способ устранения нарушения, оставляя выбор за самим нарушителем.



Вы панике не поддавайтесь



Когда проблема пахнет сероводородом, в диалог вступают чиновники. Администрация района, комментируя тревожные высказывания жителей в соцсетях, старается действовать на опережение. «Ситуация находится на постоянном контроле. Вывоз продолжается в штатном режиме до 30 июня 2026 года», – отмечают в мэрии, уточняя, что перебоев не планируется.

Власти предлагают жильцам не паниковать, но признают существование проблемы. «Вывоз ЖБО в Сыктывкар рассматривается в самую последнюю очередь, чтобы не навязать людям «космические» тарифы. Совместно с «Коми тепловой компанией» мы прорабатываем вопрос строительства в Визинге сливной станции», – сообщили в администрации.

Сроки реализации проекта оптимистичные: согласование – в 2026 году, строительство – в 2027-м. Однако для села, где вопрос стоит, «потопит или не потопит», уже этим летом, слова про 2027 год звучат как что-то из разряда фантастики.

Проанализировав уставы района и поселения, мы нашли в этом вопросе правовой нюанс. Оказывается, в Уставе сельского поселения «Визинга» прямой обязанности по организации вывоза именно жидких бытовых отходов в явном виде не содержится – там говорится о ТКО. Однако Устав Сысольского района (пп. 5 п. 1 ст. 11) такую функцию предусматривает. То есть ответственность за «организацию сбора и вывоза» все равно ложится на районную власть, если поселение не справляется. А значит, именно районные чиновники должны были озаботиться проблемой, когда полетели «первые ласточки» надзорных предписаний.



Невыносимый запах бытия



Перед нами классическая для Коми (и России в целом) коллизия: требование экологического законодательства вступает в жесткий конфликт с платежеспособностью населения и техническими возможностями подрядчика.

Требования Росприроднадзора абсолютно законны. Сливать отходы на землю в 21 веке – варварство, и за это должны штрафовать.

Но жители Визинги – заложники ситуации. Разве они виноваты в том, что у них нет центральной канализации? Деньги на постройку очистных в бюджете района, судя по всему, пока не заложены (либо заложены на 2027 год, но это лишь планы). А вывозить в Сыктывкар и платить по столичным тарифам, где работает лишь несколько лицензированных операторов, – непозволительная роскошь для сельского бюджета.

До 30 июня (срок, озвученный администрацией) или до 30 сентября (срок по предписаниям) управляющая компания, скорее всего, будет как-то выкручиваться. Но главный вопрос «Куда повезем?» повисает в воздухе. Если в ближайшие месяцы не появится промежуточного решения (например, временной приемной станции с приемлемым тарифом), жителям Визинги, вероятно, придется либо скидываться на частников повышенной стоимости, либо вспоминать старинные методы ассенизации.

Год назад Сысольский район пережил закрытие хлебозавода, недавно здесь закрыли училище. Сейчас на кону – санитарное благополучие сотен сельчан. Надежда на то, что «выход найдут на республиканском уровне», пока еще остается. В противном случае разразится скандал с дурно пахнущими (в буквальном смысле) последствиями.



Нина АНАНИНА.