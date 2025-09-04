Ушел из жизни (Блиц от 5 сентября)

29 августа в Сыктывкаре скончался известный ученый, доктор биологических наук Лев Иржак. Ему было 93 года, из которых более 50 лет он проработал преподавателем высшей школы.

Лев Исакович – Заслуженный деятель науки России и Республики Коми, обладатель около 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения, профессор Сыктывкарского университета. Ученый внес большой вклад в развитие Коми научного центра и высшего медицинского образования республики. 2 сентября в Сыктывкарском университете прошла гражданская панихида с участием друзей, коллег и многочисленных учеников Льва Исаковича.

Двадцать шестой – Год села

Развитие сельских территорий станет одним из главных направлений работы республиканской власти.

По словам руководителя региона Р. Гольдштейна, это решение продиктовано необходимостью системно подойти к проблемам сельских территорий. В центре внимания окажутся дороги, школы, медицина, водоснабжение и создание современной инфраструктуры, а также поддержка фермерских хозяйств и АПК в целом.

А вы говорите по-коми?

Миннац открывает набор на курсы коми языка.

Занятия будут проходить с 13 октября по 15 декабря по программам «Начальный курс коми языка» и «Коми язык (для продолжающих)» в очном и онлайн-формате. Очные уроки будут организованы в Доме дружбы народов РК. Всем желающим необходимо до 10 сентября позвонить по телефонам 301-283 (добавочный 508), 89009788145 или направить сообщение с указанием номера контактного телефона и номера группы на электронный адрес: e.g.kosnyreva@minnac.rkomi.ru, с пометкой «Курсы коми языка».

Воркута не замерзнет

В Воркуте продолжается работа по обеспечению надежного теплоснабжения города в отопительный период.

Компания «Комитеплоэнерго» завершит строительство блочно-модульной насосной станции на «Воркутинской ТЭЦ-2» до конца 2025 года. Поставщик уже определен, основное оборудование полностью скомплектовано. Новая станция обеспечит стабильное водоснабжение Центральной водокотельной, даже в случае аварийного отключения подачи воды с Усинского водовода.

Полное затмение

7 сентября жители Коми увидят «Кровавую Луну». Полное лунное затмение обещает быть одним из самых зрелищных для жителей всех регионов России.

Максимальная фаза затмения наступит в 21.12, когда Луна полностью погрузится в тень Земли. При этом спутник не исчезнет с небосвода, а приобретет красноватый оттенок – так называемое явление «Кровавой Луны». Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. В последний раз полное лунное затмение можно было наблюдать летом 2018 года.

У Минстроя – новое лицо

44-летний Николай Соколов возглавил региональное министерство. До этого он в течение пяти месяцев был заместителем министра. Анастасия Пихней, которая до этого временно руководила ведомством с приставкой и.о., снова стала первым заместителем министра.

Трудовая деятельность Николая Соколова с 2008 года была связана с транспортной отраслью Кировской области. В 2022-м он уехал в Ненецкий автономный округ, где работал заместителем руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта.

За работу ночью добавят

В России введены новые правила оплаты труда в ночное время.

Теперь все сотрудники, работающие с 22.00 до 6.00, будут получать не менее чем на 20% больше за каждый час. Раньше компании сами определяли размер доплаты, и он часто был ниже. Эти изменения касаются всех ночных смен, включая работу в охране, на транспорте и в розничной торговле. Кроме того, теперь при расчете среднего заработка будут учитываться премии и бонусы, что увеличит суммы отпускных, командировочных и выплат по выходным пособиям. Соответствующее постановление Правительства РФ вступило в силу с 1 сентября.

Кредиторов «тормознули»

По долгам умершего заемщика теперь нельзя начислять пени.

Норма, вступившая в силу закона с 1 сентября, запрещает кредиторам, в случае смерти заемщика, начислять неустойки (штрафы, пени) по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Причем это касается и ипотеки.

Деньги на зубные протезы

Для участников СВО вводится новая мера социальной поддержки.

Теперь они могут получить компенсацию расходов на протезирование зубов. Размер компенсации – до 50 тысяч рублей. На выплату могут рассчитывать участники СВО, живущие в республике, – контрактники, мобилизованные и добровольцы.

В Китай – без визы

С 15 сентября для граждан России вводится пробный безвизовый режим поездок в Китай сроком до 30 дней.

Такое решение власти КНР приняли в одностороннем порядке, соглашение будет действовать в течение года. Аналогичный порядок распространяется и на граждан Китая, приезжающих в Россию. Теперь достаточно иметь обычный загранпаспорт, и можно отправиться в Поднебесную не только по рабочим вопросам, но и в отпуск – без лишних бюрократических процедур.

Тот самый Рафаэль

В Коми откроется выставка «Рафаэль в веках и искусствах», приуроченная к 540-летию великого итальянского мастера.

4 сентября в выставочных залах Национальной галереи РК начнет работу передвижной музейно-выставочный проект Ирбитского государственного музея изобразительных искусств им. В.А. Карпова. Новая экспозиция – продолжение сотрудничества двух музеев, которое было начато в 2024 году выставкой «Рубенс и его время». На этот раз музей представит живопись, гравюры и рисунки, выполненные по оригиналам Рафаэля Санти.