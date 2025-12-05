Сыктывкарский совет ветеранов получил в подарок картину, посвященную ликвидаторам Чернобыльской аварии. Официальная передача картины прошла 29 ноября в сыктывкарской художественной галерее «Пейзажи Севера».

На мозаичной картине запечатлен установленный в центре Сыктывкара памятник ликвидаторам. Автор картины Владимир Лихацкий в свое время жил рядом с Чернобылем. Его картина с минувшего апреля выставлялась в галерее «Пейзажи Севера», а сейчас ее решили передать совету ветеранов.

– Картину теперь можно будет увидеть в конференц-зале, – рассказала «Трибуне» председатель сыктывкарской организации ветеранов Вера Михайлова. – Там уже есть одна картина Владимира Федоровича. Сделаем потом небольшую презентацию, пригласим ветеранский актив и поблагодарим автора. Чернобыльская катастрофа, конечно же, запомнится навсегда. Чернобыль – беда, страх и ужас. Такое не должно повториться. Не перестаю восхищаться мужеством наших людей и готовностью преодолеть любые трагические события. В тот далекий 1986 год многие мои коллеги по работе в институте «Комигражданпроект» рвались туда, но практически никого не взяли. А вот когда случилось землетрясение в Ленинакане, многие наши ведущие инженеры выезжали туда. Надо было срочно определять степень разрушения зданий и решать, какие можно еще восстановить. Коллеги жили там в палатках, делали срочные расчеты.



В живых осталось 600 человек



В апреле следующего года исполнится сорок лет со дня крупнейшей в истории атомной энергетики двадцатого столетия аварии. 26 апреля 1986 года произошел взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В ликвидации последствий катастрофы участвовало порядка 600 тысяч жителей СССР. Среди них было более двух с половиной тысяч наших земляков, выходцев из Коми, которые достойно выполнили поставленные задачи. Сейчас в живых осталось около шестисот человек.

Во время передачи картины председатель правления республиканского общественного движения «Чернобыль» Республики Коми Елена Куприянова рассказала о подготовке к 40-летию катастрофы в Чернобыле. В частности, одним из острых вопросов остается получение положенных льгот.

– С начала «нулевых» мы доказываем всеми доступными легальными способами то, что сам принцип «заявительного предоставления мер социальной поддержки» нарушает права граждан, – рассказала Елена Куприянова. – Одно дело, если гражданин попал в то, что называют «трудной жизненной ситуацией». Тогда действительно: обращаешься за помощью – оказывают. Но если по действующему законодательству человеку положено – почему ему не предоставляют полной информации о том, на что он имеет право? Только сейчас, когда речь пошла об участниках СВО, вроде бы обязывают госструктуры информировать о том, что обязаны предоставить гражданину. Но это касается только участников СВО, но и «чернобыльцев» тоже – тем более что их так мало осталось.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.