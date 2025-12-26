Жители поселков Войвож и Верхнеижемский Сосногорского района записали видеообращение к Владимиру Путину. Для этого они собрались в центре Войвожа, у памятника Ленину, и зачитали коллективное обращение, в котором просят «спасти их от вымирания». А это, как они считают, будет следствием закрытия Войвожской больницы. Ниже мы публикуем текст обращения.

«В результате очередной волны оптимизации медицинских учреждений, проводимой Минздравом Республики Коми, с 16 февраля 2026 года закрываются стационары терапевтического и педиатрического отделений в поселке Войвож, сокращены ставки хирурга и гинеколога, не укомплектована ставка терапевта – прием ведет приезжий фельдшер.

Чиновники Минздрава аргументируют закрытие больницы тем, что из-за небольшого количества жителей врачи нам не положены. Наша больница обслуживает порядка двух с половиной тысяч человек, из которых большая часть – люди пожилого возраста, те, кто поднимал нефтяную и газовую промышленность Коми, инвалиды, участники СВО и их семьи и, конечно, дети.

До районной больницы – 120 км частично грунтовой дороги. И по этим ухабам и колдобинам и летом, и зимой, в 40-градусные морозы, на выработавших свой ресурс машинах скорой помощи чиновники планируют возить больных детей и взрослых. Прямое автобусное сообщение с районным центром отсутствует. А рейсовый автобус ходит по неудобному для поездок в районную больницу расписанию. Дорога в одну сторону обойдется в 1,5 тысячи рублей с учетом пересадок. Это дорого и для пенсионеров, и для работающих. Кстати говоря, средняя зарплата в поселке – 36 тысяч рублей.

По словам чиновников, они оставляют нам скорую помощь, которая будет увозить экстренных больных в Сосногорскую ЦРБ. Но это всего одна бригада, и если фельдшер уезжает с экстренным больным в Сосногорск, два поселка остаются без скорой помощи. То есть в течение 4-5 часов другой больной, которому нужна экстренная помощь, ее не получит. А такой больной может быть и не один.

Лечить нас можно в Войвожской больнице, для этого есть все условия. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя закрывать стационары, особенно детский. Лечение как детям, так и взрослым должно оказываться по месту проживания.

Просим не спускать наше обращение в местные ведомства – нам уже надавали кучу отписок, из которых понятно, что им на нас наплевать. Просим помочь нам решить проблему с закрытием отделений, обязать республиканские и районные власти вернуть сокращенные ставки врачей», – говорится в обращении.



Вместо больницы – амбулатория



Как сообщил руководитель администрации Сосногорского района Ильдар Махмутов, он провел встречу с жителями поселка Войвож по вопросам оказания медицинской помощи, в которой участвовала главный врач Сосногорской ЦРБ Елена Бикчурина. По его словам, раз в квартал в Войвож будет приезжать бригада узкопрофильных специалистов из Сосногорска, два раза в год – специалисты из Сыктывкара. Женщины, ожидающие ребенка, получают первичную помощь на месте и еженедельно доставляются спецтранспортом в Сосногорск на прием к акушеру-гинекологу.

«В 2026 году запланировано преобразование Войвожской больницы в врачебную амбулаторию», – проинформировал Ильдар Махмутов.

Руководитель администрации также написал, что готовит обращение на имя министра здравоохранения Коми о пересмотре финансирования и нормативов в отношении врачей и детских коек в Войвоже «с учетом удаленности поселка от районного центра».

Сейчас в Войвоже зарегистрированы 1450 человек, а вместе с жителями окрестных сел и деревень, по официальным данным, около 1700 человек. То есть войвожцы чуть-чуть не дотягивают до минздравовского стандарта – в 2 тысячи жителей. Лишь тогда им могли бы сохранить и 10 круглосуточных коек местной больницы, и ставки хирурга и гинеколога.



«Ползучая оптимизация»



Коми – регион специфический, его «аршином общим не измерить». И городские стандарты тут не годятся. Сельское население, в первую очередь коренное, рассредоточено у нас на огромных территориях. Если следовать формальным нормативам Минздрава и других ведомств, то малые населенные пункты, по идее, надо вообще ликвидировать. По мнению чиновников, там не должно быть полноценной медицинской помощи. Заодно, вероятно, следует «оптимизировать» всю сельскую инфраструктуру, включая дороги, тепловые и электрические сети, а также школы, клубы и магазины – содержать их на Севере слишком накладно. Тем более в условиях хронического бюджетного дефицита.

Однако власти не могут честно сказать: «Будем ликвидировать поселки и деревни». Не потому что чиновники жалеют сельчан. Просто в этом случае людей придется куда-то переселять, на что потребуются колоссальные средства.

Поэтому выбрана другая тактика – «ползучая оптимизация», которая проводится под видом экономии средств. Результатом ее будет постепенное «выдавливание» населения из сельской местности. Закрытие школ и больниц уже сейчас заставляет молодежь покидать родные места. А старики, которым некуда деваться, потихоньку вымрут. Чему поспособствует и ухудшение качества медобслуживания.



Виктор СЕМЕНОВ.

