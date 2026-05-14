Воркута – город одиноких

Жители «заполярной кочегарки» чаще других испытывают чувство одиночества.

К такому выводу пришли эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), опросившие более 13 тысяч человек в 382 населенных пунктах Севера. Для Воркуты эта тема особенно чувствительна. Когда-то здесь жили более 100 тысяч человек, работали 13 шахт, строились новые микрорайоны, кипела жизнь. Сегодня население сократилось более чем вдвое, а сам город регулярно называют одним из самых быстро сокращающихся в России. Притом что Арктика сегодня является стратегически важной территорией, будущее Воркуты все еще туманно.



«Заслуженный учитель РФ»



Два педагога из Коми получили высокое звание.

Президент РФ подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В список вошли учитель русского языка и литературы средней школы села Мутный Материк Екатерина Артеева и преподаватель музыкально-теоретических дисциплин и музыкального инструмента Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова Людмила Минина.



В мартирологе новые имена



В ходе специальной военной операции гибнут наши земляки.

Печальный список пополнили: Максим Демченко из Сыктывкара, Василий Терентьев из пос. Благоево Удорского района, Игорь Гончаров из Жешарта, Роман Панюков из с. Приуральское Печорского района.



Дом-музей Морозова открыт



С 1 апреля по 7 мая из-за отключения электроэнергии на дверях музея висел замок.

В настоящее время долг перед энергетиками погашен. Все лекции, экскурсии и выставки, которые проводились на других площадках Национального музея Коми, теперь снова будут доступны для посетителей в привычных стенах. В том числе выставка «Поехали!», посвященная 65-летию первого полета человека в космос. Ко Дню рождения Республики Коми откроется новая выставка: «Межадор. Малая родина известных людей».



Цветы за 13 миллионов



На оформление 38 цветочных клумб мэрия Сыктывкара готова потратить 13,5 млн рублей.

Последние девять лет победителем аукциона на оформление и содержание цветников в столице Коми становилось ООО «Пригородный». В прошлом году предприятие заключило договор на 10 млн рублей. В этом году стоимость работ оценивается в 13,5 млн рублей. Исполнитель будет определен во второй половине мая. Цветники Сыктывкара занимают площадь 4,8 тысячи кв. м, ежегодно на них высаживают около 180 тысяч растений.



Отключат тепло в квартирах



Отопительный сезон в Сыктывкаре завершится раньше обычного – 14 мая.

В прошлом году отопительный период в Сыктывкаре завершили 22 мая.