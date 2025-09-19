Во время выборной кампании я побывал во многих населенных пунктах Усть-Вымского района. Общее впечатление – просто тихий ужас, особенно это относится к состоянию почтовых отделений.



В ряде мест отделения почты временно закрыты. Например, в деревне Межег почта закрылась из-за ветхого состояния здания (на фото), люди пенсию получают прямо на улице, случается – и под дождем. С 1 августа здесь закрылся единственный магазин, и вроде как на ремонт. Люди уверены, что на ремонт нужно не так уж много денег – надо хотя бы найти средства на восстановление полов и крыльца. Расстояние до ближайших магазинов составляет 7 км до поселка Казлук и 15 км до поселка Жешарт.



В деревне Вездино в здании почты открывали магазин, но торговля не пошла. Теперь местным жителям, чтобы купить продукты, нужно ехать в районный центр Айкино – это 12 км. Большое счастье для жителей Вездино – установка для обогрева электрических конвекторов в местном Доме культуры, но денег на замену окон, видимо, не хватило.

Не повезло и деревне Арабач – своей почты здесь нет, нет и сотовой связи. Совсем не пойму, как там жители вызывают, например, скорую помощь?

В селе Кожмудор есть большая новая школа, но учится в ней только 23 человека. Уже нет 9, 10 и 11 классов. Молодежь уезжает, потому что без совхоза здесь делать нечего. Действительно, чем ей заняться, когда вообще нет никакой работы.

Не лучше ситуация и в поселке Илья-Шор. Там школы давно нет – возят ребят в Айкино. Говорят, в позапрошлом учебном году сломался автобус, и дети на месяц остались вообще без школы. Есть садик, в который ходит пока трое детей и на подходе еще двое, а в советские годы здесь было три садика. Показали местные жители заброшенную пекарню, заросший травой фундамент Дома культуры, помещения, где в советские времена велась бойкая торговля. Раньше в Илья-Шоре было шесть локомотивов под узкоколейку, благодаря которой заготавливалась во времена Советского Союза древесина, в том числе для фанерного производства, щепу отправляли на Сыктывкарский ЛПК, работа кипела днем и ночью. Проживало здесь более двух тысяч человек, а сейчас – в десять раз меньше.

У жителей Илья-Шора вызывает тревогу здание почты. Часть здания раньше была отдана под жилье, теперь тут никто не живет, что-то надо делать с этой бесхозной частью. Также местные жители сетуют на то, что в здании почты зимой жутко холодно.

Часто люди удивляются отчетам чиновников, согласно которым у нас все развивается. Но ведь это совсем не так. Сколько можно рисовать красивые картинки?

В сельской местности закрываются школы и детские садики. А как здесь жить без почты? В упомянутых в этой заметке населенных пунктах все здания почты были построены еще в далекие советские времена. Еще пройдет несколько лет, и они просто разрушатся.

Дмитрий НОВОЖИЛОВ,

поселок Жешарт Усть-Вымского района.