В минувшие выходные Воркута с размахом отметила свой главный праздник – День шахтера. Поздравить жителей города с праздником приезжал врио Главы РК Ростислав Гольдштейн.

Воркутинцы ждут День шахтера не меньше, чем Новый год. Ведь он объединяет весь город, позволяя каждому его жителю чувствовать сопричастность к большому и важному делу. Последние несколько лет День шахтера (в силу разных причин, в том числе пандемии) отмечался скромно. Но в этом году праздник вернулся на улицы города и собрал в «столицу мира» немало гостей.

Из Ярославля, к примеру, приехал 102-летний Михаил Пеймер, давший обещание вернуться на прошлогоднем празднике, когда ему было присвоено звание «Почетный житель Воркуты». Участник Великой Отечественной войны, ветеран строительной отрасли поздравил воркутинцев с их общим праздником и пожелал им оставаться флагманом во всем.

В одном строю с горняками

30 августа по главной улице города до центральной площади традиционным парадом прошла колонна горняков, ветеранов и руководителей предприятий. Оранжевые знамена и белые шарфики с логотипом компании «ВоркутаУголь» украшали колонну, придавая хмурому заполярному небу ярких красок и радости. В одном строю с горняками прошел и руководитель республики Ростислав Гольдштейн.

«Здравствуй, город доблести и чести! Здравствуй, «столица мира»! – обратился он к воркутинцам, сорвав одобрительные аплодисменты. – Воркута – легендарный город, имя которого знает вся Россия. Город, рожденный среди вечной мерзлоты силой человеческих рук и несгибаемой воли… Шахтерский труд – это призвание. Он – для людей особенного склада, он требует не только профессионализма, но и силы духа и мужества. В нашей республике горняки всегда пользовались заслуженным уважением и почетом…»

Ростислав Гольдштейн пожелал шахтерам здоровья, семейного достатка, безопасных забоев, легких и богатых пластов, а шахтерской Воркуте – процветания.

Будущее города неразрывно связано с угольной отраслью и градообразующим предприятием, отметил он, поблагодарив руководителя компании «ВоркутаУголь» за неравнодушное отношение к республике. «Роман Троценко – это человек, который искренне верит в Воркуту, он знает, что городу быть и развиваться как форпосту развития Арктики».

Основатель корпорации AEON Роман Троценко, в свою очередь, напомнил, что у «ВоркутаУгля» легендарная история, которую в компании бережно хранят, при этом думая и о будущем. По его словам, три года назад была сформирована программа развития Воркуты, главной целью которой стало улучшение качества жизни, и в первую очередь – маленьких воркутинцев. Компания вложила немало средств в строительство детских площадок и реконструкцию детских садов, реализовала несколько проектов по развитию инфраструктуры Воркуты, в том числе превратила Тиманский овраг в ландшафтный парк и место для семейного отдыха.

«Сегодня я хотел бы сообщить важную новость: по поручению врио главы Республики Коми мы начали проработку проектирования и строительства в Воркуте газохимического комплекса. Мы понимаем те задачи, которые стоят перед современной химической отраслью, и к этому поручению относимся очень серьезно», – озвучил ближайшие планы Р. Троценко.

Надежда и опора

Напомним, что об этом проекте Ростислав Гольдштейн рассказывал во время недавней рабочей встречи Владимиру Путину и получил одобрение президента. Газохимический комплекс в заполярном моногороде оценивается в 200 млрд рублей. Его продукцию – карбамид, аммиак и селитру – планируется поставлять по Северному морскому пути, для чего потребуется построить 200 км железной дороги и порт в поселке Усть-Кара Ненецкого автономного округа. Соглашение о сотрудничестве и проработке инвестпроекта «Воркутинский химический комплекс» было подписано на полях Восточного экономического форума. В проекте намерены принять участие группа компаний «Азот», корпорации AEON и ВЭБ.РФ.

Определен участок для размещения комплекса: между поселками Северный и Октябрьский. Планируемые сроки строительства объекта – 2027-2032 годы.

Воркута будет развиваться как опорный арктический пункт, а строительство здесь газохимического завода позволит обеспечить диверсификацию экономики, новые рабочие места и более 100 млрд рублей налоговых поступлений. Производство будет современным и с соблюдением экологических стандартов.

Шахтер – это не профессия, это судьба

«ВоркутаУголь» – не просто предприятие, это сердце города. Вся жизнь заполярной Воркуты строится вокруг градообразующей компании. Многие поколения воркутинцев связали с ней свою судьбу», – подчеркнул в своем выступлении старейший работник угольной отрасли Ярослав Бонк, посвятивший более 40 лет работе на шахтах Заполярья. Он отметил героизм и самоотверженность шахтерского труда, напомнив, что эта профессия сопряжена с риском и требует невероятной выдержки, а трагедии, уносящие жизни шахтеров, – это общая боль.

«Мы все желаем, чтобы минут молчания в память о погибших наших коллегах было как можно меньше. Государство высоко ценит наш труд, который является опорой для развития Республики Коми и всей страны, и старается сделать его безопасным. Наши жены и дети всегда волнуются за нас, когда мы едем на шахту. Хочу пожелать в этот день, чтобы количество спусков в шахту всегда равнялось количеству подъемов из нее», – пожелал ветеран.

Вклад в будущее

Как известно, будущее любой отрасли зависит от того, какие кадры придут на смену работающим в ней сегодня. Руководство республики и АО «ВоркутаУголь» это прекрасно понимают. В рамках социального партнерства была достигнута договоренность об открытии на базе воркутинской средней школы № 26 уникального сетевого профориентационного центра «Шаги в профессию». Инвестиции компании позволили создать современную образовательную площадку, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, для подготовки школьников по востребованным горнодобывающим и инженерным специальностям.

Глава региона осмотрел специализированные классы центра: медицинский, робототехники, черчения, механической обработки материалов, а также уникальный для школ республики багги-центр. В каждом из них установлено современное оборудование – станки с ЧПУ, 3D-принтеры, учебные комплексы по электротехнике, муфельные печи, универсальные твердомеры и манекены для отработки навыков оказания первой помощи.

«Создание таких центров – это вклад в будущее Воркуты и всей республики. Ребята получают возможность на практике познакомиться с современными профессиями, понять специфику работы на ведущем предприятии территории и сделать осознанный выбор в пользу востребованных специальностей», – отметил Ростислав Гольдштейн.

В ходе посещения школы глава региона проверил ее готовность к новому учебному году и обратил внимание на то, что спортзал требует косметического ремонта. «Решить вопрос в кратчайший срок», – поручил он.

Не углем единым

В рамках своего рабочего визита в Воркуту Р. Гольдштейн посетил и драматический театр имени Б. Мордвинова, который в этом году принес региону национальную театральную премию «Золотая маска». Врио главы поздравил коллектив театра с выдающейся профессиональной победой, подчеркнув, что этот успех стал гордостью не только Воркуты, но и всей республики.

«Спасибо огромное вам! Хороших новых постановок и благодарного зрителя. Продолжайте нести искусство людям. Потому что люди в любое время хотят хлеба и зрелищ. Хлеб обеспечивает компания «ВоркутаУголь», а вы обеспечиваете зрелища, и от этого на сердце спокойнее и лучше».

Ответит по телевизору. Руководитель Коми – в ТВ-эфире

​​9 сентября Ростислав Гольдштейн проведет первую телевизионную «Прямую линию».

Ранее врио Главы уже проводил две «Прямые линии», но они проходили исключительно в интернете — в Telegram и «ВКонтакте». Теперь принято решение впервые выйти в телеэфир, чтобы максимально расширить аудиторию и дать возможность задать вопросы тем, кто не пользуется соцсетями. Трансляция «Прямой линии» будет доступна на телеканалах «Россия 24» («Коми Гор»), «Юрган», в эфире «Радио России» («Коми Гор»), а также в социальных сетях руководителя региона. Начало в 17.00.

За последние месяцы Р. Гольдштейн объехал все районы, некоторые несколько раз. Он своими глазами увидел проблемы, встретился с людьми на местах, услышал их запросы. Теперь у него есть полная картина того, что происходит в регионе. «Прямая линия» – это возможность вместе определить приоритеты развития республики.

Задать вопрос можно по тел. 8-800-200-96-14 (звонок бесплатный); 8-912-161-66-74 – мессенджер МАХ для текстовых и видеовопросов.

Вопросы принимаются с 3 сентября и до окончания эфира.