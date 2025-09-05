Для посетителей МФЦ на улице Кутузова, 5 в Сыктывкаре оказался заблокирован спуск по лестнице – ее попросту разломали. Об этом «Трибуне» сообщили местные жители.



Как оказалось, разрушение лестницы – не акт вандализма, а итог ремонта улицы Кирова.

– Мэрия всегда очень громко анонсирует ремонт дорог, улиц и тротуаров. Вот и этим летом дорожники благоустраивали – приводили в «нормативное состояние» в рамках нацпроекта дорогу от Кировского парка до Кутузова и немного дошли до улицы Свободы, но без косяков не обошлось. Лестницу разломали. Сейчас по ней невозможно ходить, – рассказывает Ксения Чисталева.

По словам Ксении, она сразу же написала в администрацию Сыктывкара, чтобы мэрия обратила внимание на эту проблему. Но вместо того чтобы сразу устранить ее, то есть отремонтировать лестницу, началась переписка, которая длилась весь август.

По словам сыктывкарки, сначала ей ответили, что лестницу не трогали. Потом все-таки выяснили, что дорожники во время ремонта тротуара убрали с лестницы плитку. Однако ремонт лестницы в 2025 году не запланирован. Возможно, ее ремонт еще включат в план лишь на 2026 год.

Готовь сани летом

Неравнодушная горожанка продолжала писать, предлагала закрыть травмоопасный спуск. На что администрация города отвечала: мол, проход закрывать там не будут, «так как это может вызвать негатив от жителей района». В администрации считают: сейчас хоть так, с трудом, но все же можно пройти.

Также написали, что в предприятие «Дорожное хозяйство» направлено письмо с требованием восстановить часть пандуса силами подрядной организации. В течение августа должны были сделать. Они обещали. И ожидают получить ответ до конца августа. Вопрос на контроле, заверили чиновники мэрии.

– Но уже сентябрь, а все так и осталось. Зачем нужно было ломать лестницу, если ее не собирались ремонтировать? – возмущается сыктывкарка. – Между прочим, это очень оживленная часть города, по этой лестнице ходят люди и в сторону Стефановского собора. Рядом находится здание УФСБ (я не раз наблюдала, как его сотрудники спускаются бочком), МФЦ (Кутузова, 5). Кстати, недавно показывали сюжет по телевизору, что в МФЦ оборудовали въезд для маломобильных граждан. Но как добраться до самого центра, если сломана лестница? Я сама видела, как ребенок скатился с нее кубарем. Хорошо, что ничего не сломал. Зимой ее чистить, конечно, никто не будет. Там ведь и ступенек-то нет. Мы там точно будем кататься. Возможно, нам пора покупать санки либо коньки.

Екатерина МАКАРОВА.

Фото Ксении Чисталевой.